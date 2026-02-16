La nueva sangre de la NBA impone su ley en el All-Star 2026
El experimento de la NBA para salvar su fin de semana de estrellas ha resultado ser un éxito rotundo. Tras años de críticas por la falta de intensidad y audiencias en caída libre, el Intuit Dome de Inglewood fue testigo de un cambio de narrativa y el hambre de la juventud superó a la jerarquía de la experiencia.
Liderados por un explosivo Anthony Edwards y la visión de Cade Cunningham, el equipo Stars —integrado por las promesas de la liga— superó con creces al equipo Stripes en la final. El marcador de 47-21 dejó claro que los veteranos —incluyendo a leyendas como LeBron James, Kevin Durant y Kawhi Leonard— no pudieron sostener el ritmo de los más jóvenes.
El resurgimiento del interés por el All-Star fue el resultado de un formato agresivo que enfrentó a estadounidenses contra extranjeros y a jóvenes contra leyendas, logrando que el "orgullo" —como bien predijo Victor Wembanyama— volviera a ser el motor del juego.
A pesar de que el equipo World no pudo conseguir victorias debido a las ausencias clave de Giannis Antetokounmpo y Shai Gilgeous-Alexander, además de la discreta presencia de figuras como Nikola Jokic y Luka Doncic, Wembanyama sostuvo la bandera internacional con actuaciones individuales sobresalientes de 14 y 19 puntos.
Con minipartidos de 12 minutos que se definieron de forma dramática con triples ganadores, la NBA parece haber encontrado finalmente la fórmula para que sus figuras vuelvan a sudar la camiseta en su fiesta anual.