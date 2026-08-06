Los cinco mejores movimientos discretos del offseason de la NBA
La temporada baja de la NBA ha entrado en los días más tranquilos del verano. Casi todas las piezas importantes ya se movieron, aunque todavía quedan algunas decisiones de peso por resolverse; los estoy viendo a ustedes, James Harden, Jalen Duren y Peyton Watson.
Sin embargo, la sorpresiva decisión de LeBron James de unirse a los 76ers respondió la mayor incógnita pendiente en torno a las principales estrellas de la liga. Siempre es una temporada baja movida en la NBA, pero este verano pareció aún más caótico de lo habitual. La complicada separación entre Giannis Antetokounmpo y los Bucks finalmente llegó a su fin cuando Milwaukee envió a su superestrella al Heat a cambio de un paquete de jóvenes jugadores y selecciones del draft.
Te puede interesar: Ganadores y perdedores de la NBA Offseason: el impacto de LeBron James y qué esperar de Miami
Boston también estuvo en la puja y puso sobre la mesa a Jaylen Brown en una posible negociación por Giannis. Cuando los Bucks optaron por otro camino, el futuro de Brown con la franquicia quedó en duda y los Celtics decidieron enviarlo a un rival de la Conferencia Este, los 76ers, lo que posteriormente llevó a LeBron a seguir el mismo camino para formar de inmediato a un contendiente al título. En conjunto, el Este quedó considerablemente más fortalecido. Los Raptors acordaron un canje con los Clippers para llevar de regreso a Kawhi Leonard a Toronto, aunque la operación sigue en pausa mientras la NBA concluye una investigación relacionada con una posible violación al tope salarial por parte de Los Ángeles.
En el Oeste, los Timberwolves adquirieron a LaMelo Ball después de que los Hornets decidieran desprenderse de su base estrella. Portland apostó por Ja Morant, cuyo ciclo con los Grizzlies llegó claramente a su fin. Mientras tanto, los Lakers reestructuraron su plantel alrededor de Luka Dončić tras la salida de LeBron, consiguiendo a Walker Kessler desde el Jazz y firmándolo con un contrato importante.
Más allá de los movimientos más llamativos, esta temporada baja ha estado llena de transacciones. Entre los grandes canjes y la histórica decisión de LeBron, algunos acuerdos importantes, pero discretos, que podrían influir en la próxima temporada pasaron casi desapercibidos. Aquí están cinco de los mejores movimientos de bajo perfil que se han realizado en esta offseason:
Los Celtics extienden el contrato de Jordan Walsh: tres años y 15 millones de dólares
Brad Stevens ha recibido muchas críticas por el canje de Jaylen Brown y por la “flexibilidad” que aseguró haber conseguido para Boston. En ese mismo sentido, también merece reconocimiento por asegurar a Jordan Walsh con la franquicia hasta la temporada 2029-30 mediante un contrato de bajo impacto en el tope salarial. Seleccionado en el puesto 38 del Draft de 2023, Walsh pasó la mayor parte de su primera temporada en la G League con los Maine Celtics. Su participación con el equipo de la NBA aumentó en su segundo año y finalmente se consolidó como un elemento importante de la rotación la temporada pasada, con 25 titularidades en 68 partidos y un promedio de 17.8 minutos por encuentro.
Walsh promedió 5.4 puntos y 4.0 rebotes por partido en ese rol ampliado, mientras que su tamaño y fortaleza le permiten influir en los encuentros mucho más allá de las estadísticas. La combinación de su lectura del juego, intensidad y longitud le ha dado a Boston un defensor de alto nivel proveniente de una selección de segunda ronda. Walsh jugará la próxima campaña bajo una opción de equipo de 2.4 millones de dólares, la cual Boston ejercerá sin dudarlo. Su nuevo contrato comenzará en la temporada 2027-28, colocándolo en la misma línea temporal que Jayson Tatum y el recién renovado Neemias Queta.
La “flexibilidad” a la que hizo referencia Stevens surgió de su decisión de enviar a Brown a cambio de Paul George, dos selecciones de primera ronda y dos de segunda. Brown tiene un año más de contrato con un salario elevado respecto al acuerdo actual de George, lo que le da a Boston la posibilidad de remodelar antes su plantilla. Si Stevens decide hacer otro gran movimiento, ya sea esta temporada o una vez que el contrato de George salga de los libros, los Celtics necesitarán una base sólida de jugadores de apoyo, y Walsh sin duda ayuda a fortalecer ese grupo.
Mavericks apuestan por el ex número uno del draft, Zaccharie Risacher
Risacher, la primera selección del Draft de la NBA de 2024, perdió protagonismo en la rotación de Atlanta la temporada pasada conforme los Hawks dejaron atrás la era de Trae Young. Atlanta construyó su proyecto alrededor del ala-pívot Jalen Johnson, mientras Nickeil Alexander-Walker dio un paso al frente y Dyson Daniels consolidó su nivel como uno de los mejores defensores perimetrales de la liga. Durante la temporada baja, el equipo también retuvo a CJ McCollum, incorporó a Aaron Wiggins procedente del Thunder para ayudar a Oklahoma City con su situación financiera y, posteriormente, volvió a hacerlo al sumar a Luguentz Dort.
La abundancia de aleros en Atlanta dejó a Risacher sin demasiado espacio, por lo que los Hawks lo enviaron a los Mavericks como parte del intercambio por Dort. Dallas entregó a Ryan Nembhard y una selección de segunda ronda para adquirir al ex número uno del draft, un precio reducido por un jugador que todavía debe ser considerado un prospecto con un techo muy alto. Risacher no es el típico primer seleccionado; no posee el estrellato de jugadores como Cooper Flagg, AJ Dybantsa o Victor Wembanyama. Sin embargo, apenas tiene 21 años, muestra una mejora constante en su tiro de tres puntos y cuenta con la longitud necesaria para impactar en ambos lados de la cancha.
Tiene sentido que Risacher llegue a una franquicia en reconstrucción como los Mavericks, que ya viven de lleno la era de Flagg. Aunque el equipo todavía cuenta con varios aleros como P.J. Washington, Naji Marshall y Max Christie, quienes podrían competir por minutos con él, todo apunta a que tendrá una buena cantidad de tiempo de juego gracias al cambio de escenario.
A veces, eso es todo lo que un jugador necesita.
Pistons incorporan a Isaiah Joe mientras Thunder reduce su masa salarial
Oklahoma City logró reducir considerablemente el impacto del impuesto de lujo tras desprenderse de Joe, Dort y Wiggins durante este verano. Los Hawks incorporaron con gusto a Dort y Wiggins, mientras que Detroit obtuvo a Joe a cambio de apenas dos futuras selecciones de segunda ronda. Los Pistons no protagonizaron una temporada baja tan llamativa como varios de sus rivales en la Conferencia Este, pero el ex especialista del Thunder aportará su sobresaliente tiro exterior al equipo que terminó como el primer sembrado del Este la campaña pasada.
Detroit necesitaba con urgencia mejorar su tiro exterior para facilitarle el trabajo a Cade Cunningham dentro de una alineación titular que incluye a dos jugadores con limitaciones desde el perímetro como Ausar Thompson y Duren. Este último sigue inmerso en una complicada situación como agente libre restringido, aunque todo indica que regresará la próxima temporada, ya sea con un nuevo contrato o aceptando la oferta calificada. Joe ha lanzado para 40% o más en triples, con un volumen elevado, en cada una de sus cuatro temporadas con el Thunder.
Aunque los Pistons terminaron en la cima del Este la temporada pasada con 60 victorias, el equipo se ubicó en la mitad de la liga en porcentaje de triples (35.6%) y fue el conjunto que menos disparos de tres intentó en toda la NBA, solo por encima de los discretos Kings. Detroit todavía cuenta con Duncan Robinson y renovó a Kevin Huerter, pero Joe aporta un tirador de élite en las bandas que puede abrir mucho más la cancha para Cunningham y compañía.
Jaylen Clark se queda en Minnesota: tres años y 10 millones de dólares
A simple vista parece un movimiento menor, pero Jaylen Clark se ha convertido en un jugador de verdadero impacto para los Timberwolves, quienes ahora lo aseguran por las próximas tres temporadas a un costo reducido. El nuevo y millonario contrato de Ayo Dosunmu refuerza la defensa del perímetro tras la llegada de LaMelo Ball, mientras que Clark aporta profundidad desde la banca en los minutos en que uno o ambos, Dosunmu y Anthony Edwards, están fuera de la cancha.
Clark pasó de ser una selección tardía de segunda ronda con un contrato two-way a convertirse en un auténtico jugador de la NBA, además de una pieza importante para el futuro de Minnesota. Y no es solo un elemento de rotación. Puede asumir la principal asignación defensiva durante sus minutos y neutralizar a las máximas figuras rivales siempre que está en la cancha. Si logra dar un salto en el aspecto ofensivo, podrá ganarse todavía más tiempo de juego. Jugadores como Clark marcan diferencias en los playoffs. Mientras los Timberwolves intentan regresar a las Finales de la Conferencia Oeste y superar a Thunder y Spurs, su defensa podría ser tan importante como el impulso ofensivo que aporta Ball.
Heat firma a Tim Hardaway Jr. para cubrir la falta de tiro: un año y 6.1 millones de dólares
El Heat fue en busca de una superestrella durante esta temporada baja y terminó ganando la carrera por Giannis Antetokounmpo. Miami tuvo que entregar un enorme paquete de jóvenes jugadores y selecciones del draft para sacar a la figura de Milwaukee, lo que convierte a la profundidad del plantel en la principal interrogante del equipo de cara a la próxima campaña. En términos de estilo de juego, la generación de juego y el tiro exterior son las carencias más evidentes de esta nueva versión del Heat. Pat Riley deberá seguir reforzando ambos aspectos antes del cierre de la temporada baja o en la fecha límite de cambios, pero la contratación de Tim Hardaway Jr. tiene todo el sentido para Miami.
Aunque tiene 34 años, Hardaway ha sobresalido como tirador de tres puntos durante sus etapas más recientes con Detroit y Denver en las últimas dos temporadas. El año pasado con los Nuggets promedió 13.5 puntos por partido y registró el mejor porcentaje de triples de su carrera, con 40.7%, en 6.9 intentos por encuentro, lo que le permitió terminar tercero en la votación al Sexto Hombre del Año.
Es muy probable que Hardaway sea titular con el Heat si la plantilla permanece como está, algo que no debe interpretarse como una debilidad del equipo, ya que sigue siendo un veterano confiable para aportar puntos. Miami perdió a Norman Powell, quien firmó con los Bulls como agente libre, y además tuvo que incluir a Tyler Herro en el traspaso por Giannis, dejando al equipo con una clara necesidad de abrir la cancha. El novato de segunda ronda Ryan Conwell podría ayudar en ese aspecto, pero Hardaway era la mejor opción disponible en el mercado y la franquicia lo incorpora con un contrato de corto plazo.
Además, tendrá la oportunidad de seguir los pasos de su padre y portar el número 10 del Heat, retirado en honor a Hardaway Sr. desde 2009.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/08/2026, traducido al español para SI México.