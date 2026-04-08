Clase completa del Salón de la Fama del Basquetbol para 2026
Este año verá a un nuevo grupo de individuos dignos ser inducidos al Naismith Basketball Hall of Fame. La semana pasada conocimos algunos de los nombres más importantes que encabezarán la clase de este año; la ceremonia de inducción contará con la figura de larga trayectoria en la NBA Doc Rivers, las leyendas de la WNBA Candace Parker y Elena Delle Donne, y la estrella de la NBA Amar’e Stoudemire.
El sábado, antes del Final Four de la NCAA, se reveló la clase completa. Está repleta de nombres notables de toda la historia del baloncesto.
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Rivers, Parker, Stoudemire y Delle Donne ya habían sido mencionados. En cuanto a los jugadores que se unirán a ellos, la estrella de Tennessee y veterana de 11 años en la WNBA Chamique Holdsclaw será inducida. Uniéndose a Rivers como miembros del Hall of Fame desde la banca estará Mark Few, el coach de Gonzaga que ha dirigido el programa de los Bulldogs durante décadas y los ha llevado a un gran éxito año tras año. Otro nombre familiar entre los coaches, Mike D’Antoni, fue elegido para el Hall of Fame este año como contributor.
En la categoría menos transitada, el ex referee Joey Crawford será inducido; arbitró en la Association durante casi 40 años. Además, el equipo olímpico femenino de Estados Unidos de 1996 formará parte colectivamente de la ceremonia de inducción en el 40.º aniversario de su recorrido invicto hacia la medalla de oro.
“El Naismith Basketball Hall of Fame se enorgullece de dar la bienvenida a la Clase de 2026, un grupo que refleja lo mejor que este deporte tiene para ofrecer”, dijo John L. Doleva, presidente del Naismith Basketball Hall of Fame, en un comunicado. “Desde un referee que estableció el estándar durante cuatro décadas, hasta coaches que construyeron dinastías en todos los niveles, jugadores que redefinieron sus posiciones, un visionario que cambió la manera en que se juega el deporte —y una clase femenina encabezada por una selección nacional que ayudó a lanzar toda una liga, junto con tres de las jugadoras más exitosas que el baloncesto femenino haya visto— nos sentimos honrados de darles la bienvenida a Springfield”.
En total, la clase del Hall of Fame de 2026 estará compuesta por ocho personas y una selección nacional.
En cuanto a cuándo podría celebrarse la ceremonia de inducción: la clase de 2025 fue inducida al Naismith Basketball Hall of Fame a principios de septiembre, aproximadamente seis semanas antes del inicio de la nueva temporada de la NBA. Es probable que la inducción de este año tenga lugar alrededor de ese mismo momento.
Clase del Salón de la Fama del Basquetbol de 2026
Aquí hay un desglose más completo de cada miembro de la Clase de 2026 del Naismith Basketball Hall of Fame.
Doc Rivers
Una figura de larga trayectoria en la NBA como jugador, broadcaster y coach. Jugó durante 13 años en la NBA como point guard y obtuvo una nominación al All-Star antes de retirarse para unirse al equipo de transmisiones de TNT. Tomó su primer trabajo como coach con el Magic en 1999 y ha sido una presencia constante en la banca de la NBA prácticamente todos los años desde entonces. Rivers ganó el premio Coach of the Year en 2000 y obtuvo el campeonato de 2008 con los Celtics. Mientras concluye esta temporada con los Bucks, Rivers ha dirigido a cinco equipos de la NBA y ocupa el sexto lugar en la lista histórica de victorias en temporada regular entre coaches de la NBA.
Candace Parker
Se retiró de la WNBA en 2024 con un currículum verdaderamente increíble. Ganó dos campeonatos nacionales consecutivos en Tennessee antes de pasar al profesionalismo. Parker fue votada MVP y Rookie of the Year después de ser seleccionada en el draft de 2008 por las Sparks; posteriormente ganaría tres títulos de la WNBA y otro premio MVP. Para coronarlo todo, Parker es dos veces medallista de oro olímpica. Actual miembro del equipo de transmisiones de Amazon Prime, se perfila para ser una embajadora del deporte durante mucho tiempo y ahora podrá disfrutar de un lugar eterno en el Hall of Fame.
Elena Delle Donne
Dos veces All-American en Delaware, donde lideró a la NCAA en anotación en 2012 antes de ingresar a la WNBA con el Sky. Delle Donne ganaría dos premios MVP y el título de la WNBA en 2019 a lo largo de su carrera, terminando con siete selecciones al All-Star y cinco nombramientos All-WNBA. También formó parte del equipo olímpico de 2016, ganando el oro.
Amar’e Stoudemire
Uno de los jugadores más emocionantes de la NBA durante un largo tramo en los años 2000. El forward superestrella es una de las historias de mayor éxito entre los jugadores que pasaron directamente de la high school a la NBA; Stoudemire promedió casi 30 puntos por partido en Cypress Creek High School antes de ser seleccionado en el noveno lugar del draft de la NBA de 2002 por los Suns. Posteriormente se haría un nombre como un anotador tremendo y un clavador absolutamente eléctrico. Para cuando Stoudemire colgó los tenis, había ganado el Rookie of the Year y obtenido cinco selecciones All-NBA, además de seis nominaciones al All-Star.
Chamique Holdsclaw
Holdsclaw fue la jugadora estrella durante la racha de títulos nacionales de Tennessee a finales de los 90. Ayudó a las Volunteers a ganar tres campeonatos y fue nombrada Naismith College Player of the Year en dos ocasiones antes de terminar su carrera universitaria como la máxima anotadora histórica de la SEC. Holdsclaw encontró un éxito similar a nivel profesional como la primera selección del draft de la WNBA de 1999. Lograría seis selecciones al All-Star en 11 temporadas y fue inducida al Women’s Basketball Hall of Fame en 2018.
Mark Few
Few es una leyenda activa del coaching, tanto literal como figurativamente. En el sentido literal, es el coach activo con el mayor porcentaje de victorias en el college basketball, y sus 773 victorias de carrera lo colocan justo por encima de Tom Izzo en la lista histórica. En un sentido figurado, Few es ampliamente visto como uno de los mejores coaches universitarios del deporte, y su esfuerzo a lo largo de toda su carrera para impulsar a Gonzaga hacia la prominencia nacional es una de las grandes historias de construcción de programas del siglo. Ha llevado a los Bulldogs a dos apariciones en el Final Four y sigue siendo el único coach en la historia de la NCAA en registrar dos rachas separadas de ocho campeonatos de conferencia consecutivos.
Mike D’Antoni
D’Antoni es un pionero del baloncesto moderno. Prácticamente fundó la ofensiva de space-and-pace con sus Suns de “Seven Seconds or Less” a principios de los 2000. En términos esquemáticos, su influencia es imposible de separar del producto en la cancha al ver cualquier partido de la NBA en los últimos 20 años. En cuanto a resultados, D’Antoni dirigió más de 1,000 partidos en su carrera y terminó con 672 victorias. Su contribución al juego del baloncesto también fue completa; D’Antoni pasó siete años dirigiendo en la EuroLeague y ayudó a Team USA a ganar la medalla de oro en 2012.
Joey Crawford
Crawford es uno de los referees más famosos en la historia de la NBA. Pasó 39 años dirigiendo partidos como referee en la NBA y supervisó 2,561 juegos de temporada regular, la segunda mayor cifra entre todos los referees de la NBA en la historia del baloncesto. Además, Crawford posee el récord de partidos de playoffs y de NBA Finals arbitrados. No todo fue tranquilo durante su carrera en la NBA; Crawford fue suspendido y multado en 2007 por expulsar a Tim Duncan en lo que la liga determinó fue una falla para “cumplir con los estándares de profesionalismo y manejo del juego” que la NBA espera de sus referees. Pero sus contribuciones en general fueron consideradas dignas de un lugar en el Hall of Fame.
Selección nacional femenina de Estados Unidos de 1996
El equipo olímpico femenino de 1996 es quizás el roster internacional más dominante que Estados Unidos haya reunido. El plantel, compuesto por leyendas del baloncesto, registró 52–0 durante una gira previa a los Juegos Olímpicos y luego aplastó a sus rivales durante los Atlanta Olympic Games. Se mantuvieron invictas rumbo a la medalla de oro con un margen promedio de victoria superior a los 30 puntos. Esto ayudó a atraer atención hacia el baloncesto femenino y precedió inmediatamente al lanzamiento de la WNBA ese mismo año. El roster completo que será inmortalizado en el Hall of Fame puede encontrarse a continuación.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/04/2026, traducido al español para SI México.