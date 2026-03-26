Cuánto se espera que cuesten los equipos de expansión de la NBA
La expansión de la NBA parece estar en el horizonte.
A principios de este mes se dio a conocer que la liga discutiría la posibilidad de agregar dos equipos a la Conferencia Oeste durante la reunión de la Junta de Gobernadores de marzo. El miércoles, la junta se reunió y votó oficialmente a favor de que la NBA explore formalmente la expansión.
“La votación de hoy refleja el interés de nuestra Junta en explorar una posible expansión hacia Las Vegas y Seattle—dos mercados con una larga historia de apoyo al basquetbol de la NBA”, dijo Adam Silver en un comunicado anunciando el resultado de la votación.
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Para ser claros, la NBA no ha aprobado la expansión. Todavía no. Los gobernadores de la liga votaron para permitir que la NBA explore la posibilidad, pero una votación oficial sobre si realmente se expandirá a 32 equipos llegará más adelante. Sin embargo, este es un primer paso claro hacia ese objetivo.
Como parte de los reportes sobre la noticia, Shams Charania de ESPN reveló cuál es el precio esperado para los posibles compradores que quieran adquirir uno de los dos nuevos equipos de expansión. Es significativo.
“La Junta de Gobernadores de la NBA ha aprobado una votación para que la liga explore ofertas y solicitantes para equipos de expansión exclusivamente en Las Vegas y Seattle”, publicó Charania el miércoles. “Se espera que el proceso de licitación genere ofertas en el rango de 7 a 10 mil millones de dólares por cada equipo”.
Un precio bastante elevado. Los Lakers se vendieron con una valoración de 10 mil millones de dólares como el equipo más caro en la historia de la NBA; poco antes de eso, los Celtics se vendieron con una valoración de 6.1 mil millones. Así que no es difícil ver de dónde sacó la liga estas cifras. No es una comparación exacta, ya que hay muchos factores involucrados al comprar un equipo completamente nuevo en lugar de adquirir una organización ya existente, pero nunca hubo duda de que costaría miles de millones entrar a la NBA con una nueva franquicia.
Como se mencionó anteriormente, Seattle y Las Vegas recibirían franquicias de expansión si la junta aprueba la expansión cuando llegue el momento. El hecho de que se trate de dos mercados mediáticos importantes (y en el caso de Seattle, una base de aficionados extremadamente entusiasta ante el posible regreso de su equipo de la NBA) seguramente influye en el cálculo del costo.
Cronograma de expansión de la NBA
En un tuit posterior, Charania dio una visión general de cómo podría verse el cronograma para los equipos de expansión ahora que la NBA está explorando oficialmente el proceso.
“Varios funcionarios de alto rango han descrito la expansión como ‘cuándo, no si’”, reportó Charania. “Ahora la NBA examinará las propuestas de Seattle y Las Vegas durante los próximos meses, y si ejecutar la compra de las nuevas franquicias ahora o dentro de algunos años”.
Cuándo ocurran esas compras de franquicias obviamente jugará un papel importante en determinar cuándo se llevará a cabo la expansión. Reportes previos indicaban que la liga discutiría agregar dos nuevos equipos a tiempo para la temporada 2028–29. Para que todas las piezas estén listas para que un nuevo equipo comience a jugar en 2028—desde establecer una arena hasta construir toda la infraestructura de la franquicia—la compra tendría que ocurrir lo antes posible. Incluso desde el punto en el que estamos ahora, dos años no es mucho tiempo para construir dos franquicias completamente nuevas de la NBA desde cero.
La liga sin duda es consciente de ello, por lo que no sería sorprendente ver que el proceso se acelere una vez que la expansión sea aprobada oficialmente. Pero por ahora, la NBA simplemente está explorando sus opciones.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/06/2026, traducido al español para SI México.