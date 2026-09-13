Los Clippers meten la pata de nuevo, ahora el problema está con Chris Paul
Junto a las 18 pancartas de campeonato de los Celtics, cuelgan en lo alto del TD Garden 24 (¡!) camisetas con números retirados, la mayor cantidad en la liga. Los Lakers retiraron la camiseta de Kobe Bryant dos veces . Incluso los Raptors, fundados en 1995, retiraron el número 15 de Vince Carter el año pasado y planean colgar el número 7 de Kyle Lowry en lo alto del estadio esta temporada.
En su 58.ª temporada como franquicia de la NBA, los Clippers son el único equipo que no ha tenido ningún número de camiseta retirado, aparte del número 6 de Bill Russell, que los 30 equipos homenajearon en 2022. Es una estadística bastante desconcertante, considerando que los Clippers existen desde que ingresaron a la NBA como los Buffalo Braves en 1970. Desde su primer partido hace casi 60 años, se han establecido 12 nuevas franquicias de la NBA, y las 12 han retirado al menos un número de camiseta.
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No parece que ese extraño hecho vaya a cambiar pronto en Inglewood.
Bradley Beal, a quien los Clippers adquirieron la temporada baja pasada y con quien renovaron un contrato de dos años en agosto, está cambiando su número de camiseta del 0 —que usó en los seis partidos que jugó el año pasado— al 3. Este hecho se hizo público el jueves cuando el mundo de la NBA notó que el sitio web oficial de los Clippers ahora vende camisetas de Beal con el número 3. ¿El problema? Se supone que el número 3 tiene un lugar especial en la historia de los Clippers. Lo usó el recientemente retirado Chris Paul desde 2011 hasta 2016, y ningún jugador de los Clippers lució ese número hasta que Paul regresó la temporada pasada para lo que se esperaba que fuera su última temporada en la NBA.
Ese final de cuento de hadas no se dio como él esperaba. Paul fue despedido sin contemplaciones en diciembre después de 16 partidos .
“Probablemente sea una de las cosas más irrespetuosas que he soportado”, dijo Paul sobre su despido en el podcast Build or Break . “He pasado por muchas cosas difíciles en mi carrera, y tengo hijos mayores y una esposa muy al tanto de todo, que conocen el día a día de ese equipo y esa organización. Obviamente estaba molesto, pero mi familia, mi gente, todos... Creo que, debido a la inversión que hicimos en el equipo durante tanto tiempo, y a cómo se manejaron las cosas, queda claro que, hagas lo que hagas o hayas hecho, a nadie le importa”.
“A nadie le importa.” Uf.
Cuando Paul fichó por los Clippers el verano pasado, el equipo tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. El líder histórico de la franquicia en asistencias y contribución ofensiva a las victorias regresaba a Los Ángeles para aportar desde el banquillo junto a James Harden y Kawhi Leonard. Idealmente, la temporada pondría el broche de oro a la que posiblemente sea la mejor carrera en la historia de los Clippers.
Paul podría aportar desde el banquillo y retirarse por todo lo alto. Poco después de su último partido, los Clippers podrían homenajear su carrera convirtiendo su camiseta número 3 en el primer número retirado en la historia de la franquicia.
Eso es lo que haría una organización funcional. Al fin y al cabo, durante su mandato, Paul convirtió a los Clippers en un equipo habitual de playoffs por primera vez, aunque nunca lograron pasar de la segunda ronda.
Sin embargo, los Clippers no hicieron más que rendir homenaje a una leyenda de la franquicia. Una noche cualquiera de miércoles de diciembre, mientras el equipo se encontraba en medio de una gira de cinco partidos fuera de casa, Los Ángeles anunció que rescindía el contrato de Paul. El veterano base se enteró como todos los demás y respondió con una historia de Instagram que decía: "Acabo de enterarme de que me mandan a casa", acompañada de un emoji de paz.
Y ahora, después de haber obligado a Paul a retirarse unos meses antes de lo que él quería, los Clippers le cedieron su número 3 a Beal.
Esa decisión ha sido muy criticada en las redes sociales. Beal vio los comentarios y pareció responder con dos tuits:
Todo parece indicar que conservará la camiseta número 3. Y la responsabilidad no recae en Beal, ya que ha usado ese número durante toda su carrera, salvo en seis partidos la temporada pasada. Es responsabilidad de la organización proteger ese número y honrar debidamente a una leyenda de la franquicia.
Al comenzar la temporada pasada, los Clippers no tenían ningún conflicto con Chris Paul, pero ahora podrían tenerlo. Los Timberwolves y la leyenda de la franquicia, Kevin Garnett, tardaron una década y un cambio de dueños en volver a tener buenas relaciones. Minnesota finalmente retirará el número 21 de Garnett en febrero.
Según Paul, alguien dentro de la organización de los Clippers, quizás el presidente de operaciones de baloncesto Lawrence Frank, le dijo cuando lo despedían en diciembre que su camiseta sería retirada algún día.
“Me dijo eso antes de mandarme a casa”, dijo Paul en el podcast 7PM in Brooklyn en febrero.
Pero como aprendieron los Wolves con Garnett, se necesitan dos para bailar el tango. Y ahora que los Clippers permiten que Beal use el número 3, tal vez Paul no quiera bailar el tango.
Esta situación, por supuesto, se debe al anuncio de la NBA la semana pasada de que los Clippers perderán cinco selecciones de primera ronda tras hallarse pruebas de manipulación del límite salarial por parte de Kawhi Leonard . El propietario Steve Ballmer ha sido suspendido durante un año, y dos directivos también serán suspendidos sin sueldo.
Los Ángeles tuvo la oportunidad de generar algo de publicidad positiva al comienzo de esta temporada. Esa oportunidad se desperdició. Los Clippers simplemente no logran superar sus propios obstáculos.