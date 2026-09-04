Los Clippers recibieron el castigo más severo en la historia de la NBA y podría empeorar
Los Clippers son tramposos, o eso declaró la NBA en su comunicado de dos páginas en el que reveló sus conclusiones después de una investigación de casi un año sobre las acusaciones de evasión del tope salarial relacionadas con la próxima exsuperestrella de Los Ángeles, Kawhi Leonard.
Los Clippers no rompieron una sola regla, señaló la NBA. Rompieron al menos cinco.
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Los Clippers son mentirosos, o eso sugirieron los investigadores de Wachtell Lipton, quienes emitieron un resumen de 35 páginas sobre su investigación. ¿Toda la defensa de Steve Ballmer de que solo estaba "haciendo presentaciones"? Una mentira. ¿Los comentarios de Lawrence Frank de que "todos conocen las reglas"? Falsos. En su informe, que incluyó 73 entrevistas con 60 personas y 200,000 páginas de documentos, los investigadores señalan que Gillian Zucker, presidenta de operaciones comerciales de los Clippers, "ofreció versiones inconsistentes de los hechos".
Los Clippers están acabados, o al menos eso parece, después de que la NBA impusiera su castigo más importante por evasión del tope salarial en décadas. Los Ángeles perderá cinco selecciones de primera ronda y pagará una multa de $30 millones. Ballmer y Zucker tienen prohibido participar durante un año, mientras que Frank cumplirá una suspensión de seis meses.
En 2000, la NBA impuso un castigo similar a los Timberwolves, cuando un rastro digital reveló un acuerdo ilegal con Joe Smith.
En aquel entonces tenían a los Wolves completamente acorralados. Claramente, creen tener a los Clippers en la misma situación ahora.
"El sistema negociado colectivamente por la NBA para determinar la compensación de los jugadores es un componente fundamental de la competencia de baloncesto", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. "Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones de nuestras reglas y por las fallas institucionales y de liderazgo de los Clippers que condujeron a esta mala conducta. La severidad de las sanciones refleja la gravedad de las violaciones".
Empecemos con Ballmer, quien después del informe inicial del periodista Pablo Torre acudió a ESPN para afirmar que había sido engañado. Sobre Aspiration, el desaparecido banco ecológico que canalizó $28 millones a Leonard por un patrocinio en el que no tuvo que hacer ninguna aparición, Ballmer dijo: "Me engañaron". Claro, Ballmer afirmó que los Clippers hicieron la presentación perfectamente legal entre Leonard y Aspiration, pero que ahí terminó todo.
"No podemos pagarle a un jugador nada más allá de lo que está establecido en su contrato estándar como jugador", dijo Ballmer, "y no podemos hacer que nadie más le pague al jugador algo que esté más allá de su contrato estándar".
Tonterías, afirmó Wachtell. Los Clippers iniciaron acuerdos para Leonard con cuatro compañías: Aspiration, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance. Los acuerdos con Boingo, Daktronics y Lockton Insurance representaron $18 millones para Leonard, señala el informe. En cuestión de semanas (¡sorpresa!), cada compañía tenía un acuerdo de consultoría multimillonario con los Clippers.
El acuerdo de Leonard con Aspiration fue peor. La conexión de los Clippers con ese acuerdo fue mucho más allá de una simple presentación, señala el informe. De acuerdo con el reporte, los Clippers sugirieron a Aspiration que celebrara un acuerdo de patrocinio con Leonard, pidieron a un agente de negocios que ayudara a estructurar el acuerdo, transmitieron a ese agente los términos propuestos, aportaron comentarios sobre el acuerdo propuesto y posteriormente mantuvieron comunicación sobre el acuerdo tanto con Aspiration como con los representantes de Leonard.
Mucho más que simplemente conectar a un par de personas por correo electrónico.
En el informe, las defensas de los Clippers son risibles. Un ejemplo: en 2022, los Clippers cerraron un acuerdo de servicios de sostenibilidad con Aspiration y The Forum, la legendaria arena de Inglewood que Ballmer compró en 2020. La idea era "eliminar" las emisiones de carbono de The Forum. Como parte del acuerdo, los Clippers pagarían a Aspiration $7 millones por año, exactamente lo que Aspiration le estaba pagando a Leonard. Cuando fueron entrevistados por los investigadores, Ballmer y Zucker afirmaron que un consultor les informó que se necesitarían $28 millones para compensar las emisiones de carbono de The Forum, cantidad que los Clippers pagarían durante cuatro años. Sin embargo, el consultor les dijo a los investigadores que fueron los Clippers quienes propusieron la cifra de $28 millones.
"El Sr. Ballmer buscó deliberadamente ayudar al Sr. Leonard a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha y participó en un acto significativo de facilitación a través del Acuerdo con The Forum", señala el informe. "El Sr. Ballmer tampoco supervisó a su ejecutiva de negocios de mayor rango mientras ella violaba sistemáticamente las reglas de la NBA y, de manera más general, permitió una cultura dentro de su organización que dio lugar a la iniciación, facilitación, inducción y posible financiamiento de múltiples acuerdos de patrocinio entre el Sr. Leonard y socios del equipo".
Esa ejecutiva de negocios, Zucker, ha estado en el centro de todo. Zucker fue la persona encargada de los cuatro acuerdos de patrocinio de Leonard, señala el informe, y "inició, facilitó e indujo directamente cada uno de los acuerdos de patrocinio del Sr. Leonard con esas compañías". Cuando el tío de Leonard, Dennis Robertson, hacía exigencias, Zucker actuaba en consecuencia.
Robertson también fue quien arrastró a Frank al problema. Los funcionarios de los equipos están obligados a reportar cuando un jugador o su representante solicita beneficios inadmisibles, y Robertson hizo muchas de esas solicitudes. Participación accionaria en el equipo. Vivienda. Acceso a transporte privado, además de ingresos fuera de la cancha, como acuerdos de patrocinio. Frank era la persona de Robertson dentro de la organización. Y era el responsable de aprobar los pagos de gastos inadmisibles.
Leonard recibió una multa de $700,000, pero no nos equivoquemos: no le importa. El fallo de la NBA despeja el camino para que los Clippers finalicen el acuerdo para enviar a Leonard a Toronto, donde será recompensado con una extensión multianual. Costo final para los Clippers: un MVP (Shai Gilgeous-Alexander), $30 millones y 10 —sí, diez— selecciones de primera ronda. Eso es un desastre al nivel de AOL-Time Warner.
"Acepto toda la responsabilidad por los errores de juicio de las personas dentro de mi círculo cercano y lamento la distracción que esta situación ha causado a los aficionados y a mi familia", dijo Leonard en un comunicado. "Al regresar a Toronto, estoy concentrado en lo que puedo controlar, cerrar este capítulo y seguir adelante con una hoja en blanco".
Traducción: ¡Perdón, fue culpa mía, de los errores se aprende y YO TORONTO QUÉ ONDA!
Los Clippers, como era de esperarse, emitieron una negativa generalizada y prometieron luchar contra el castigo. Calificaron la investigación como "fuertemente sesgada" y sugirieron que los testigos fueron amenazados. Se quejaron de no haber sido advertidos previamente sobre el castigo y presumieron cuánto dinero ($50 millones, según los Clippers) había gastado Ballmer para colaborar con la investigación. Declararon que Ballmer había sido "dañado irreparablemente" y trataron repetidamente de minimizar el trabajo de investigación de Torre, ganador del Premio Pulitzer, al presentarlo como el trabajo de un podcaster irresponsable.
Silver no lo creyó. No podía creerlo. Silver será elogiado en algunos círculos por actuar con determinación, pero el informe no le dejó muchas opciones. La evasión del tope salarial es un pecado capital, comparable con arreglar partidos mediante apuestas o pelear. Si Silver hubiera dejado ir a los Clippers con un simple manotazo en la muñeca, habría sido temporada abierta para este tipo de acuerdos paralelos, y todos dentro de la NBA lo sabían.
Aun así, que Silver haya suspendido a Ballmer fue notable. Durante semanas existió la creencia de que, sin importar qué castigo impusiera la NBA, Ballmer lo evitaría. Suspender al propietario más rico de la liga significaba una pelea, especulaban ejecutivos rivales, y Silver no tendría el estómago para enfrentarla.
Pero lo hizo. Golpeó a Ballmer justo en el lugar que realmente dolía. Ballmer puede (en teoría) reconstruir a los Clippers con menos selecciones del Draft y puede encontrar $30 millones entre los cojines de su sofá. Pero una suspensión de un año es una daga. No podrá estar presente en los partidos como uno de los propietarios más visibles de la NBA. No tendrá un lugar en la Junta de Gobernadores. Durante toda una temporada, Ballmer verá a los Clippers, el equipo por el que pagó $2,000 millones, a través de League Pass.
Y puede que esto no haya terminado. Wachtell Lipton dice que continúa recibiendo información relevante, alguna de ella tan reciente como esta misma semana. Torre ha adelantado que habrá más episodios sobre la investigación, y el informe señala que probablemente saldrá a la luz más información. En efecto, la NBA acaba de imponer a los Clippers el peor castigo en la historia de la liga. Y podría empeorar.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/09/2026, traducido al español para SI México.