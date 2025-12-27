Conclusiones de semana navideña de la NBA: Spurs mandan un mensaje, los Lakers sufren en defensa
Algunas reflexiones tras una entretenida cartelera en la semana navideña de la NBA…
Los Spurs han llegado
Había señales claras de que esto venía en camino. Cuando San Antonio ganó ocho de sus primeros 10 partidos al inicio de la temporada. Cuando tuvo marca de 9–3 sin Victor Wembanyama en la alineación por una lesión en la pantorrilla. Pero si existía alguna duda de que los Spurs son un contendiente legítimo al título esta misma temporada, quedó sepultada después de que completaran una barrida de tres juegos sobre Oklahoma City en diciembre, coronada con la victoria 117–102 del jueves.
Qué racha. Tras sufrir para ganar por dos puntos ante el Thunder en las semifinales de la NBA Cup, los Spurs se llevaron los siguientes dos encuentros por márgenes de 35 puntos. Wembanyama, todavía con restricción de minutos y saliendo desde la banca, firmó 19 puntos y 11 rebotes en 26 minutos. Pero esto no es solo “Wemby”. De’Aaron Fox (29 puntos) está jugando a nivel All-Star. Dylan Harper es una bola de demolición atacando el aro. Y el cuerpo técnico —ya es momento de reconocer el trabajo de Mitch Johnson y compañía— encontró la fórmula para frenar el ataque de Oklahoma City mientras castiga sin piedad en la pintura del otro lado.
“No pierdes contra un equipo tres veces seguidas”, dijo Shai Gilgeous-Alexander, “sin que ellos sean mejores que tú”.
Este enfrentamiento ya tiene tintes de rivalidad. Wembanyama ha lanzado algunos dardos poco disimulados hacia Chet Holmgren y el estilo de juego de Oklahoma City. Tras morder un amague de tiro de Holmgren el jueves, Wembanyama lo empujó al suelo. Cuando Holmgren falló su primer tiro libre, Wembanyama salió del área para aplaudir. Más tarde, Lu Dort derribó a Wemby con un golpe de cadera. Una rivalidad Thunder–Spurs es fantástica para la NBA: dos equipos jóvenes, en ascenso, proyectados para dominar durante años. Que además no se caigan muy bien lo hace todavía mejor.
¿Hay motivos de preocupación en OKC?
Un tramo de 2–4 no es razón para entrar en pánico —especialmente cuando tres de esas derrotas fueron ante los Spurs, un equipo que cuida bien el balón y cuenta con una amenaza de 7 pies y 5 pulgadas en la pintura—, pero algo no ha estado bien últimamente en Oklahoma City. El Thunder ocupa el lugar 26 en rating ofensivo en sus últimos seis partidos, según NBA.com. En ese lapso es 23 en puntos anotados, 25 tanto en porcentaje de campo como en triples. Ante los Spurs lanzó apenas 29.8% en la segunda mitad, incluyendo un espantoso 19.2% desde la línea de tres.
“Tenemos que mejorar”, dijo Gilgeous-Alexander. “Tenemos que mirarnos al espejo —todos, de arriba abajo— si queremos alcanzar nuestro objetivo final”.
Un partidazo en Nueva York
Knicks–Cavs no era el duelo más atractivo del calendario navideño, principalmente porque Cleveland ya no es el gigante de temporada regular que fue el año pasado. Pero los Cavs llegaron listos para competir, empujando a New York en un toma y daca que tuvo cinco empates y nueve cambios de liderato antes de que los Knicks se despegaran para ganar 126–124.
La jugada clave: con 1:47 por jugar y Cleveland arriba por un punto, Donovan Mitchell robó el balón y parecía tener una clavada sencilla. Pero dudó, lo que permitió que Tyler Kolek lo alcanzara y desviara el balón fuera de la cancha. “Si hubiera corrido e intentado una bandeja normal, no lo habría alcanzado”, dijo Kolek. “Quiso hacer alguna cosa tipo windmill”. Los Knicks cerraron con una racha de 5–0 para sellar el triunfo. Mitchell ha tenido una temporada de calibre MVP. Esa es una jugada que seguramente querrá borrar.
Y ya que hablamos del MVP…
El caso MVP de Jalen Brunson se fortalece
Juegos de escaparate como el Día de Navidad son oportunidades para que las estrellas manden un mensaje, y Brunson hizo exactamente eso, firmando 34 puntos, incluidos 13 en el último cuarto. Brunson ha prosperado dentro del sistema ofensivo de Mike Brown, elevando su producción a un máximo personal de 29.1 puntos por partido, sin sacrificar su habitual eficiencia. Esta podría ser la carrera por el MVP más competida en años. Y Brunson está completamente metido en la conversación.
Karl-Anthony Towns gana… dos veces
Towns complementó su actuación de 11 puntos y 14 rebotes en el triunfo de los Knicks con una aún más grande fuera de la duela: obtuvo el “sí” de su novia de muchos años, Jordyn Woods, a quien le propuso matrimonio tras el partido.
El futuro de Draymond en Golden State
Los Warriors desactivaron rápidamente el conflicto entre Draymond Green y el head coach Steve Kerr, originado cuando Green se fue directamente al vestidor en el tercer cuarto de la victoria de Golden State sobre Orlando. Green se disculpó por abandonar la banca, mientras que Kerr hizo lo propio por la manera en que manejó la situación después. Dijo Kerr: “Voy a respaldarlo mientras yo siga siendo su entrenador aquí”.
Aun así, el tema de fondo es el nivel de juego de Green. Draymond ha tenido serios problemas esta temporada, con un porcentaje de campo apenas por encima del 40% y efectividad de tres puntos en el rango bajo del 30%. En la victoria navideña de los Warriors ante Dallas, Green anotó siete puntos con 2 de 7 en tiros, incluido 1 de 4 desde la línea de tres. Los rivales lo están retando abiertamente a lanzar y ya no tiene el mismo impacto como eje ofensivo que en años anteriores. Ante los Mavs perdió dos balones y fácilmente pudieron ser más. Green incluso ha ofrecido salir desde la banca si Kerr cree que eso puede reactivar a una ofensiva estancada. Es una decisión que Kerr quizá deba considerar.
Anthony Davis vuelve a salir lesionado
Es una imagen demasiado familiar: Anthony Davis caminando con dificultad rumbo al vestidor por una lesión en la pierna. Eso ocurrió en la primera mitad del jueves, cuando Davis se detuvo en seco durante un rompimiento rápido. Oficialmente, Dallas reportó una distensión en la ingle, y Davis no regresó en la segunda mitad como medida preventiva. Pero el historial de lesiones en el tren inferior —se perdió 14 partidos esta temporada por una molestia en la pantorrilla— sigue siendo un problema para los Mavs, que incluso con el crecimiento de Cooper Flagg no tienen margen de error.
Persisten los problemas defensivos de los Lakers
El martes, tras la derrota ante Phoenix, el head coach JJ Redick criticó duramente el esfuerzo defensivo de su equipo. “Practicamos esto lo suficiente”, dijo Redick. “Lo revisamos lo suficiente. Mostramos video lo suficiente como para que, para mí, esto se reduzca a… tomar una decisión. Es elegir hacerlo”. El mensaje no fue recibido.
El jueves, L.A. permitió que Houston lanzara para 53% de campo y fuera ampliamente superado en los rebotes (48–25) en una derrota 119–96.
“Esta noche fuimos un terrible equipo de basketball”, sentenció Redick.
Arreglar la defensa no será sencillo. Los tres principales jugadores de los Lakers —Luka Dončić, LeBron James y Austin Reaves— son defensores por debajo del promedio. Dončić, además, pasa demasiado tiempo reclamando a los árbitros, dejando al equipo en desventaja atrás. Deandre Ayton no es un protector del aro. Incluso cuando L.A. utiliza a sus mejores defensivos (Marcus Smart y Jarred Vanderbilt, con 29 y 26 minutos desde la banca, respectivamente), el equipo sigue siendo castigado. Tras el juego, Jake LaRavia habló de una “desconexión” interna.
No hay una solución obvia. Redick anticipó una práctica incómoda cuando el equipo se reúna el sábado. “No voy a vivir otras 53 derrotas como esta”, dijo. Pero el problema de fondo es el personal. Tan dinámicos como son los Lakers en ofensiva —tiraron 51% ante Houston—, nada de eso importa si no pueden conseguir paradas.
La NBA guardó lo mejor para el final
Diez empates. Ocho cambios de liderato. Golpes de poder entre dos candidatos al MVP. Canastas decisivas de aspirantes al All-Star. Una remontada improbable de Minnesota en el último cuarto. Y otra casi igual de increíble de Denver en tiempo extra. Si no te quedaste despierto para el juego nocturno de Navidad —la victoria 142–138 de los Nuggets—, te lo perdiste.
¿Qué más se puede decir de Nikola Jokić? Denver llegó diezmado por las lesiones: sin Aaron Gordon, sin Cam Johnson, sin Christian Braun. Nada de eso importó para Jokić, que registró 56 puntos —18 en el tiempo extra—, 16 rebotes y 15 asistencias. Tuvo el respaldo de Jamal Murray (35 puntos), quien acertó 9 de 18 triples. Una actuación sobresaliente de lo que probablemente sea el mejor dúo 1-2 de la NBA.
Para Minnesota, fue devastador. Los Timberwolves perdían por 15 a mitad del último cuarto. Tras una furiosa reacción encabezada por Anthony Edwards (44 puntos) y Julius Randle (32), los Wolves se colocaron a tres puntos con cuatro segundos en el reloj. Al salir del tiempo fuera, Edwards pareció preguntarle a Peyton Watson si iba a hacer falta. Edwards seguramente no esperaba respuesta —Watson sonrió y tomó posición—, pero no importó. Edwards recibió el saque en la esquina, giró y clavó un triple que mandó el juego a tiempo extra.
Minnesota llegó a tener ventaja de nueve puntos con tres minutos por jugar en el overtime, antes de que Jokić tomara el control. Un triple redujo la diferencia a seis. Tras un triple de Tim Hardaway Jr., Jokić respondió con dos canastas consecutivas. Un triple de Murray con 35 segundos restantes le dio a Denver una ventaja que ya no soltó.