Conclusiones del Spurs - Thunder: Cómo San Antonio y Wembanyama vencieron a los campeones defensores
Los Spurs ganaron la Conferencia Oeste y avanzan a las Finales de la NBA después de acabar con las esperanzas del Thunder de repetir como campeón.
En un Juego 7 que estuvo a la altura de toda la expectativa, San Antonio superó a Oklahoma City en el Paycom Center por marcador de 111–103. Los Spurs se apoyaron en un esfuerzo colectivo para conseguir la victoria, con Victor Wembanyama liderando al equipo con 22 puntos y un total de siete jugadores de San Antonio registrando noches de doble dígito en anotación. Más importante aún, el conjunto visitante tomó el control del impulso desde el primer cuarto y nunca soltó la cuerda, pese a los constantes intentos del Thunder por reducir la diferencia.
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El ala-pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, controla el balón ante el ala-pívot del Thunder, Jaylin Williams.
El ala-pívot de los Spurs, Victor Wembanyama, controla el balón ante el ala-pívot del Thunder, Jaylin Williams, en el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste. | Alonzo Adams-Imagn Images
Los campeones defensores cayeron el sábado por la noche, aunque no fue por falta de esfuerzo de Shai Gilgeous-Alexander. La superestrella y dos veces MVP dio un paso al frente con su mejor actuación de estos playoffs cuando las aspiraciones de repetir el campeonato recaían sobre sus hombros, anotando 35 puntos. Pero sus compañeros no estuvieron a la altura del reto y ahora OKC deberá reflexionar sobre todo lo que salió mal.
Fue una exhibición magnífica de basquetbol, exactamente el tipo de competencia que todos queremos ver a estas alturas de la postemporada. Mientras los Spurs regresan a las Finales de la NBA, donde los Knicks los esperan, aquí están nuestras tres conclusiones del triunfo del sábado por la noche en el Juego 7.
Los Spurs no se intimidaron y sellaron su boleto a las Finales de la NBA
Los Spurs se aventuraron valientemente al vientre de la bestia el sábado por la noche y salieron no ilesos, pero sí victoriosos.
Después de ganar el Juego 6 en casa para empatar la serie, los Spurs viajaron para disputar el Juego 7 ante los campeones defensores, y San Antonio no se achicó. Los Spurs tomaron una ventaja temprana y resistieron múltiples embestidas del Thunder para conservarla. Cuando Gilgeous-Alexander entró en una absurda racha de tiros encestados durante el segundo y tercer cuarto, ellos se mantuvieron firmes. Cuando OKC redujo la diferencia a seis puntos en los minutos finales después de que parecía que San Antonio podía escaparse en el marcador, la visita no se dobló. Incluso cuando Cason Wallace encadenó una impresionante seguidilla de canastas para volver a acercar el juego a seis puntos en el último minuto… durante todo ello, los Spurs se mantuvieron de pie.
Fue algo notable. Algunos equipos, quizá la mayoría, habrían pestañeado frente a una afición local ensordecedora tratando de impulsar a su equipo hacia una victoria en el Juego 7 y una segunda aparición consecutiva en las Finales de la NBA. Habrían tropezado bajo una ráfaga de encestes de un dos veces MVP o múltiples jugadas que cambiaban el impulso por parte del grupo de jugadores de rol ridículamente talentosos del Thunder.
No estos Spurs. A veces, equipos tan jóvenes cargan con un aire de ignorancia casi voluntaria: son demasiado inexpertos para reconocer la magnitud del momento que tienen enfrente. Ese no es el caso de San Antonio. Wembanyama y sus compañeros sabían que la oportunidad estaba al alcance. Sabían que OKC no les iba a regalar la victoria. Tenían que arrebatársela, una y otra y otra vez. Había que hacer jugadas importantes en cada momento decisivo para mantener al Thunder a raya, desde grandes rebotes hasta recuperarse a tiempo para disputar un tiro de calidad.
Y lo hicieron. Los Spurs realmente lo hicieron. El ardiente reflector del Juego 7, con todo en juego, no los movió. Como equipo, San Antonio fue imperturbable, imparable y ahora avanza a las Finales de la NBA.
Los jugadores de rol definieron el partido e impulsaron a San Antonio a la victoria
Las estrellas definitivamente brillaron en el Juego 7, con SGA terminando con 35 puntos y Wemby con 22. Pero, como suele ocurrir en el juego decisivo de una serie que llega hasta el límite, fueron los jugadores de rol quienes determinaron el resultado. Eso fue cierto la noche del sábado.
El ala-pívot de los Spurs, Julian Champagnie, lanza frente al guardia del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander.
El ala-pívot de los Spurs, Julian Champagnie, tira ante el guardia del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, durante el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste. | Alonzo Adams-Imagn Images
Los Spurs seguirán luchando gracias a que sus jugadores secundarios superaron a los del Thunder. Julian Champagnie acertó 6 de 10 tiros de tres puntos. Stephon Castle, además de su habitual defensa pegajosa sobre Gilgeous-Alexander, anotó 12 puntos en el primer cuarto y su última canasta (un rebote ofensivo convertido en enceste para darle a su equipo una ventaja de ocho puntos con un minuto restante) fue posiblemente la más importante de toda la noche. Luke Kornet, fuertemente criticado durante esta serie por su incapacidad para sostener el fuerte como centro suplente cuando Wembanyama necesitaba descanso, realizó una jugada increíble en el último cuarto al regresar a toda velocidad para bloquear a Isaiah Hartenstein en un intento de bandeja al contragolpe, una acción que inclinó definitivamente el impulso del partido a favor de San Antonio. El Sexto Hombre del Año, Keldon Johnson, había sido mayormente contenido durante toda la serie, pero encestó dos triples enormes en el cuarto final.
Compárenlo con el grupo de jugadores de rol ampliamente elogiados del Thunder. Wallace ciertamente cumplió con su parte, pero Lu Dort volvió a desaparecer. La magia en el tiro de Alex Caruso finalmente se esfumó. Jared McCain no pudo sacar una última gran actuación. No sería justo decir que este grupo (en su mayoría) probado en campeonatos se encogió en el momento decisivo, pero no lograron elevar su nivel cuando más importaba.
Mientras tanto, todos en los Spurs dieron un paso al frente cuando llegó su turno. Eso es lo que un equipo necesita para ganar en playoffs, pero especialmente en un Juego 7.
El acto de desaparición de Chet Holmgren condenó al Thunder
Mientras el Thunder reflexiona sobre qué salió mal en la defensa de su campeonato, hay un principal responsable en la derrota de local en el Juego 7: Holmgren.
Nombrado al tercer equipo All-NBA hace apenas dos semanas, Holmgren terminó el partido de eliminación del sábado con apenas cuatro puntos en dos tiros. Leyó bien: dos tiros. El centro de tercer año fue consumido por la magnitud del partido. Se mostró visiblemente dubitativo en ofensiva y el movimiento de balón se detenía por completo cada vez que Holmgren tocaba el balón, porque estaba demasiado renuente a atacar a Wembanyama. Fue adecuado en defensa con dos bloqueos y dos robos, pero no dominante como se espera de un finalista al premio de Jugador Defensivo del Año.
Holmgren dio un paso adelante esta temporada como jugador ofensivo precisamente para un escenario como este. Oklahoma City necesitaba que produjera puntos con Jalen Williams y Ajay Mitchell fuera. En lugar de ello, desapareció por completo al grado de que el coach Mark Daigneault optó por sentarlo en los minutos finales, eligiendo a McCain y su agresividad en su lugar.
Es una lástima porque el Thunder realmente pudo haber ganado este partido. Gilgeous-Alexander respondió con 35 puntos en 12 de 21 tiros de campo. Hizo lo que se supone que hacen las superestrellas, pero como la mayoría de ellas, eventualmente se desgastó y necesitó a alguien, cualquiera, que lo ayudara. Holmgren se supone que debe ser ese jugador. Tiene un contrato máximo que comenzará la próxima temporada porque el Thunder cree que él es ese jugador.
¿El sábado? No fue ese jugador, y eso hundió las esperanzas de campeonato de su equipo.
Resumen de las Finales de la Conferencia Oeste
Juego 1: Spurs 122, Thunder 115 (TE)
Juego 2: Thunder 122, Spurs 113
Juego 3: Thunder 123, Spurs 108
Juego 4: Spurs 103, Thunder 82
Juego 5: Thunder 127, Spurs 114
Juego 6: Spurs 118, Thunder 91
Juego 7: Spurs 111, Thunder 103
El Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste fue un duelo majestuoso entre los mejores equipos de la conferencia. Los partidos posteriores han sido… no precisamente tan agradables de ver. Spurs y Thunder, en gran medida, se turnaron para ganar con amplitud desde aquel emocionante encuentro en tiempo extra con el que arrancó la serie; solo otro partido se decidió por un margen de un solo dígito.
Pero si obteníamos un clásico la noche del sábado, todo eso quedaría olvidado. Un gran Juego 7 borra cualquier mal partido ocurrido anteriormente en la serie. Y había razones reales para pensar que podía suceder. SGA estuvo terrible en el Juego 6, en gran parte gracias a una brillante ejecución defensiva de San Antonio, pero es imposible mantener abajo por mucho tiempo a un dos veces MVP. Su equipo también necesitaba desesperadamente una gran noche, considerando la cantidad de anotación que estaba fuera debido a las lesiones de Williams y Mitchell.
La única pregunta que importaba para los Spurs era si Wemby tenía suficiente combustible en el tanque para llevarlos hasta la meta. La fatiga parecía estar jugando un papel importante en la primera experiencia de playoffs de la joven superestrella; cada noche dominante en esta serie fue seguida por una actuación cansada que terminaba en derrota para San Antonio. Pero demostró estar a la altura del desafío con la espalda contra la pared en el Juego 6 y Wembanyama lo entregó todo en el primer Juego 7 de su carrera.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/05/2026, traducido al español para SI México.