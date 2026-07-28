El contrato de LeBron James con los 76ers incluye una notable cláusula de traspaso
La superestrella del basketball de 41 años firmó su contrato de dos años y 8 millones de dólares con Philadelphia, informó el domingo Shams Charania, de ESPN, poniendo un punto final a la disputa que mantuvo en vilo a la comunidad de la NBA durante las últimas semanas. El equipo había dejado en libertad al guard Dalen Terry poco antes.
Como mencionó Charania en su primer reporte del viernes, el segundo año del acuerdo de James incluye una player option, lo que significa que todavía podría decidir el próximo junio que quiere retirarse (o incluso podría volver a convertirse en agente libre, aunque ha dicho que eso no sucederá). Sin embargo, el domingo Charania agregó que el contrato definitivo del King también incluye un 15% de trade kicker.
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¿Qué significa eso, se preguntarán? En realidad, es sencillo. Un kicker es el porcentaje del salario de un jugador que se le entrega como bono en caso de que sea traspasado, lo que, en términos simples, significa que un jugador recibe dinero extra si es enviado a un nuevo equipo. Este pago adicional normalmente corre por cuenta del equipo original.
En el caso de 'Bron, entonces, los Sixers tendrían que pagar si quisieran enviar al futuro miembro del Salón de la Fama a otra franquicia.
Ahora bien, considerando que James está jugando con un contrato increíblemente barato, una ganancia extraordinaria del 15% (1) no sería mucho en comparación con lo que está acostumbrado a recibir y (2) tampoco serviría para aliviar demasiado el impacto de un traspaso bomba. Además, en realidad no es suficiente para impedir que los Sixers quieran traspasarlo de todos modos.
Por qué el contrato de LeBron James con los 76ers incluye un trade kicker
Entonces, ¿por qué incluirlo? Bueno, en este caso no es elegible para una cláusula de no traspaso, ya que no tiene las cuatro temporadas requeridas con su equipo actual, ni firmó este contrato de dos años con opción de jugador con su antiguo equipo. Así que el 15% de trade kicker, aunque sea una cantidad mínima, es una especie de mejor recurso que tiene para intentar disuadir a Philadelphia de traspasarlo por cualquier motivo y, de paso, quizá obtener algo de dinero extra en el proceso.
Considerando lo cuidadosamente que tomó esta decisión, así como el impacto que todavía tiene en la cancha, James merece decidir dónde quiere terminar su carrera. Pero si otro equipo le ofreciera a Philadelphia un acuerdo increíble a cambio de contar con el King incluso durante media temporada, o si simplemente la combinación no funcionara, ¿quién puede asegurar que los Sixers no enviarían a su nueva estrella a cambio de un buen paquete? De repente, uno empieza a pensar que podría suceder. (Para lo que vale, no podría ocurrir antes del 15 de diciembre de 2026, por si tenían curiosidad).
En resumen, un traspaso de LeBron es una posibilidad —aunque sea mínima—, y el kicker parecería indicar que eso también está en la mente del jugador de 41 años.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/07/2026, traducido al español para SI México.