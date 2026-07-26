LeBron James eligió a los 76ers por una sencilla razón
La semana pasada, durante una aparición en Fanatics Fest, LeBron James dejó escapar lo que terminó siendo una pista sobre su futuro. Al hablar con la estrella de los Pacers, Tyrese Haliburton, James dijo sobre su decisión en la agencia libre que estaba "confiando en el proceso". El público, al reconocer inmediatamente la frase, estrechamente relacionada con la reconstrucción de Philadelphia en la década de 2010, comenzó a murmurar.
"Es solo un término", suplicó Haliburton.
Resultó que no lo era.
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LeBron James es un jugador de los 76ers, al acordar el viernes un contrato de dos años y $8 millones de dólares con Philadelphia, confirma a Sports Illustrated una fuente familiarizada con la situación, con una opción de jugador para el segundo año. No habrá una tercera etapa con Cleveland, ni una segunda aventura en Miami, ni una unión de alto perfil con Stephen Curry en Golden State. Habrá cheesesteaks calientes y un invierno helado para el Rey.
¿Toda esa lectura de las señales? Inútil. ¿James publicando un video de la temporada baja desde su propiedad en Akron? ¿El video de la conferencia de prensa que el Heat subió accidentalmente? ¿La decisión de Draymond Green de rechazar su contrato? A principios de la semana, el agente de James, Rich Paul, aseguró que nadie sabía nada sobre lo que James estaba pensando. Tenía razón.
Pero... ¿Philadelphia? ¿Una franquicia con la que no tiene ninguna conexión previa? ¿Una ciudad a 3,000 millas de su familia? ¿Un roster al que ciertamente puede ayudar, pero que no encaja exactamente como anillo al dedo?
En redes sociales, James intentó explicar su, eh, decisión. James escribió que pensó que había terminado cuando terminó la temporada de los Lakers. Necesitaba tiempo lejos de todo. "Nunca había podido no tener idea de qué hacer y tomarme un tiempo real simplemente para pensar", dijo James. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que todavía amaba la competencia. El sacrificio. El trabajo duro. Se dio cuenta de que todavía quería jugar.
Firmar con los 76ers no tiene que ver con el dinero, dijo James. Los $3.9 millones de dólares que ganará equivalen, en la práctica, al salario mínimo para un veterano. Representará el 2.35% del tope salarial de los 76ers, de acuerdo con Bobby Marks, de ESPN. Tampoco tiene que ver con la familia, escribió James. Su hijo mayor, Bronny, tiene contrato con los Lakers. Su hijo menor, Bryce, juega baloncesto universitario en Arizona. Su hija, Zhuri, y su esposa, Savannah, están establecidas en Los Ángeles.
En palabras de James, esto se trata de una sola cosa: ganar. "Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", escribió James, "y estoy muy emocionado por darle energía a una nueva afición y comenzar este increíble viaje una última vez".
¿Lo hará? Entre la gente de la liga, Miami era considerado el mejor encaje en términos de baloncesto, una propuesta que, según informes, el Heat impulsó con fuerza durante las últimas semanas. Cleveland tiene evidentes carencias en las posiciones de ala y, bueno, es Cleveland. Incluso Minnesota y Golden State podrían argumentar que James podría cubrir una necesidad importante.
¿Philadelphia? A primera vista, el encaje simplemente se siente... extraño. "Hay mucha gente que va a querer tener el balón en sus manos y hacer jugadas", dice un scout de la Conferencia Este. En efecto, los 76ers están cargados de jugadores con un alto porcentaje de uso. Entre James, Jaylen Brown, Joel Embiid y Tyrese Maxey, Philadelphia tiene cuatro jugadores que se ubicaron entre los 50 titulares con mayor porcentaje de uso, de acuerdo con NBA.com. VJ Edgecombe, un novato que tuvo un gran despegue la temporada pasada, esperará tener más participación ofensiva, señaló el scout.
Otro scout dijo: "Va a tener que haber mucho sacrificio para que esto funcione".
Sacrificio. Es una palabra que James utilizó en su declaración. Un coach de la NBA con vínculos con los Sixers señaló que la dinámica entre James y Embiid será la que habrá que observar. "En la mente de Joel, este sigue siendo el equipo de Joel", dice. "Y cuando juega, lanza 20 tiros y se queda en el centro de la cancha. Así es como esto va a funcionar".
James entiende esto. Tiene que hacerlo. Esto no es los Lakers, donde se le pidió aceptar el rol de tercera opción a mitad de temporada. Él eligió esto. Está firmando para jugar con Embiid, un excompañero de equipo en USA Basketball. Está aceptando jugar con Brown, con quien ha tenido, eh, cierta fricción en los últimos años. Está eligiendo asociarse con Maxey, una estrella en ascenso con quien comparte agente.
Y lo hace por una razón: un campeonato. El legado de James está asegurado. Está entre los dos mejores jugadores en la historia de la NBA, dependiendo de a quién se le pregunte. Ha disputado 10 Finales de la NBA, ha ganado cuatro campeonatos y probablemente jugará baloncesto de la NBA —baloncesto de alto nivel— durante un cuarto de siglo. Shaquille O'Neal calificó todo lo que James haga ahora como "crédito extra".
Perfecto. Pero James claramente quiere más. Tal vez quiere igualar los cinco campeonatos de Kobe Bryant. O perseguir los seis de Michael Jordan. Tal vez está dispuesto a ver reducidos sus números, a jugar menos minutos y a transformar su papel en el de un veterano que puede tomar un buen equipo y ayudar a convertirlo en algo extraordinario.
En el podcast Game On, que conduce junto a Paul, Bob Myers, el principal ejecutivo deportivo de los 76ers, habló como si tuviera un solo espectador. "Lo que le diría a LeBron es que, si se trata de ganar, este es el equipo para ganar", dijo Myers, y agregó: "Porque aquí, en Philadelphia, puedes ganar".
James claramente está de acuerdo con él.
Ahora veremos si ambos tienen razón.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/06/2026, traducido al español para SI México.