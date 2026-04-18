Cooper Flagg solo necesitó un año para demostrar que Dallas encontró otra superestrella
Un año después de que Cooper Flagg fuera el indiscutible pick No. 1 del Draft de la NBA, su temporada de novato ha llegado a su fin. Tras un inicio algo irregular, el joven de 19 años cerró con gran fuerza y reforzó su estatus como pieza fundamental de la franquicia para los Mavericks.
Flagg disputó 70 partidos este año, todos como titular. El alero de 6'9" terminó como líder entre los novatos en puntos por partido (21.0), además de promediar 6.7 rebotes, 4.5 asistencias y 1.2 robos en 33.5 minutos por juego. Se convirtió en el primer novato desde Michael Jordan en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos. Nada mal la compañía.
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Si bien tuvo rachas de altibajos, los destellos de brillantez de Flagg mostraron por qué era un prospecto tan cotizado antes de llegar a la liga. El 29 de enero, firmó 49 puntos, 10 rebotes y tres asistencias en una derrota 123-121 ante los Hornets. Fue un electrizante duelo de novatos con su excompañero de Duke, Kon Knueppel, quien sumó 34 puntos en ese encuentro.
Flagg también registró 45 puntos, ocho rebotes, nueve asistencias, dos robos y un bloqueo en una victoria sobre los Lakers el 5 de abril, superando a LeBron James, quien tuvo 30 puntos y 15 asistencias. Esa actuación llegó dos noches después de anotar 51 puntos contra el Magic, convirtiéndose en el primer adolescente en la NBA con un partido de 50 puntos.
La mejora constante de Flagg durante la temporada debe entusiasmar a los fans de los Mavs
En el año, Flagg lanzó para 46.8% de campo y 29.5% en triples en 3.5 intentos por partido. De manera alentadora, el producto de Duke fue mucho mejor en el último mes de la temporada, lo que indica una clara tendencia positiva.
En 20 partidos durante octubre y noviembre, Flagg promedió 16.7 puntos, 6.6 rebotes, 3.5 asistencias y 1.4 robos en 34.0 minutos por juego. Encestó el 46.2% de sus tiros de campo y el 25.3% desde larga distancia. Mejoró de forma notable conforme avanzó la temporada.
En seis partidos de abril, Flagg promedió 29.2 puntos, 7.3 rebotes, 4.3 asistencias y 1.2 robos en 30.0 minutos por juego. Encestó el 47.4% de sus tiros de campo y un impresionante 42.9% en triples en 4.7 intentos por partido. Desafortunadamente, sufrió un esguince de tobillo en el último partido de Dallas, lo que lo limitó a 10 minutos. Aun así, la tendencia fue clara: Flagg no chocó con el muro de novato, lo atravesó por completo.
Como la mayoría de jugadores de su tamaño, Flagg fue más efectivo en la pintura. Encestó el 65.8% dentro del área restringida esta temporada, lo cual está cerca del promedio de la liga. Dentro de los cinco pies, registró 63.1%. De nuevo, promedio de la liga. Dada su edad, es una señal positiva que pueda finalizar bien cerca del aro.
Por otro lado, tuvo dificultades desde larga distancia durante toda la temporada. Apenas convirtió el 28.2% de sus triples tras recepción, pero logró 30.7% en tiros tras bote. Incluso en los últimos dos meses de la campaña, cuando mejoró en general, solo encestó el 29.6% de sus triples tras recepción. Ese será un punto clave a trabajar de cara al futuro.
Lo que más destacó de Flagg en los últimos meses de la temporada fue su creciente confianza. Promedió 14.0 penetraciones por partido después del All-Star break, un aumento respecto a las 12.3 previas. Ese incremento refleja una mayor seguridad para atacar, a medida que asumió más responsabilidad en la ofensiva de los Mavs.
En el costado defensivo, hay aspectos por mejorar. El rating defensivo de Flagg fue de 114.7, lo cual no es bueno. Dicho esto, es una estadística imperfecta, y parte de ello puede explicarse por el contexto de Dallas como uno de los peores equipos de la NBA. Promedió 1.2 robos y 0.9 bloqueos por partido, números de los que cualquier novato en la liga puede sentirse orgulloso. Los rivales lanzaron 34.9% en triples cuando Flagg fue el defensor principal, una cifra sólida para un alero novato. Desde dentro de los seis pies, el porcentaje fue de 58.1%, nuevamente un registro competitivo frente al promedio de la liga. Dado su tamaño y atletismo, ambos números deberían mejorar con el tiempo.
Tras el traspaso de Luka Doncic, los Mavs no pudieron haber pedido un mejor premio que Flagg
El hecho de que los Mavericks hayan conseguido a Flagg en primer lugar es casi un milagro: Dallas ganó la lotería del draft con apenas un 1.8% de probabilidades de obtener el pick No. 1.
Desde el momento en que se reveló la última bola de la lotería, todo el mundo del baloncesto sabía que Flagg sería la elección de los Mavericks, y apenas unos meses después de que Luka Dončić provocara protestas abiertas de los aficionados contra su propio equipo, la posibilidad de que Flagg se convierta en la nueva cara de la franquicia representó un alivio necesario.
Aun así, ningún jugador es garantía—hemos visto selecciones No. 1 que no cumplen con las expectativas. Aunque el desarrollo de Flagg aún tiene un largo camino por recorrer (ni siquiera podrá beber legalmente hasta la Navidad del próximo año), su rendimiento como novato solo puede generar optimismo entre los aficionados de Dallas.
Antes de dar el salto a la NBA, probablemente había pasado mucho tiempo desde que Flagg pisó una cancha donde no fuera, sin duda, el mejor jugador. La adaptación a las grandes ligas puede tomar tiempo, pero la evolución que ya ha mostrado es evidencia de que va en la dirección correcta. Claro, no llegó a la NBA y de inmediato se adueñó de un lugar como alero All-NBA, ni transformó por sí solo a los Mavs en un equipo ganador. Pero sin duda tiene toda la pinta de una superestrella en ascenso.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/04/2026, traducido al español para SI México.