Copa NBA, una locura vuelta éxito
Washington, Estados Unidos
La Copa NBA, que nació como una idea fuera de lo convencional para impulsar el crecimiento de la liga norteamericana de baloncesto, se ha convertido en un éxito entre los jugadores y los aficionados.
La tercera edición del torneo de mitad de temporada continúa este sábado en Las Vegas con las semifinales: San Antonio Spurs enfrentará a Oklahoma City Thunder, mientras que New York Knicks se medirá con Orlando Magic.
"Estamos realmente encantados con los resultados", dijo a la AFP Evan Wasch, vicepresidente ejecutivo de la NBA y responsable de estrategia y crecimiento del básquetbol.
Los mejores promedios históricos de asistencia en noviembre se registraron en los últimos tres años, desde la creación de la Copa: un récord de 18,207 espectadores en 2023, 18,086 este año y 18,012 en 2024.
Los partidos promediaron 2,200 millones de visualizaciones en plataformas sociales y digitales de la liga, un aumento del 41% respecto al año pasado.
La audiencia global de las transmisiones televisivas creció un 10% interanual en los mismos canales (excluida China).
Los jugadores compiten por el título y un premio de 530,933 dólares para cada integrante del equipo campeón, un incentivo fuerte apenas semanas después del inicio de la temporada regular.
"El ambiente es distinto, se siente diferente", dijo Jalen Brunson, base de Nueva York. “Es difícil de explicar, pero sabes que hay algo más en juego. Cuando existe la posibilidad de ganar algo, hay que salir a ganarlo”.
Un éxito por donde se mire
La idea de un torneo de copa al estilo del futbol había rondado durante años, pero la burbuja creada durante la pandemia reactivó la disposición de la NBA a innovar.
"Fue realmente un proceso", explicó Wasch. “Las conversaciones se remontan a hace 10, 15 o 20 años sobre cómo podíamos hacer crecer el juego y mejorar la competencia”.
La Copa se integró al calendario habitual para evitar sobrecargas en la temporada regular, permitiendo que ocho equipos avanzaran a rondas eliminatorias.
Los Angeles Lakers, con LeBron James, ganaron el título inaugural en 2023; Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo hicieron lo propio el año pasado.
Más de 40 millones de personas en Estados Unidos siguieron la fase de grupos el mes pasado, un aumento del 90% respecto a 2024.
La última semana promedió 2.19 millones de televidentes, el mejor registro de temporada regular desde 2018-19.
El promedio de audiencia de noviembre fue de 1.44 millones, un aumento del 26% respecto al período previo a la creación del torneo.
La cadena NBC alcanzó 2.7 millones de espectadores, un incremento del 122%, y las jornadas posteriores a Acción de Gracias lograron 2.09 millones, un 121% más que en 2024.
Ambiente de playoffs
La paridad ha sido parte esencial del atractivo: 20% de los partidos de fase de grupos se definieron por tres puntos o menos, frente al 15.7% en juegos fuera del torneo.
"Cuando entramos a estos partidos, estamos extremadamente motivados", dijo Jaime Jaquez (Miami Heat). “Se siente como un ambiente de playoffs”.
La NBA continúa evaluando ajustes: cantidad de partidos, criterios de desempate, formato de semifinales —que a partir del próximo año se jugarán en la cancha del mejor clasificado.
La final, en cambio, seguirá siendo el único partido del torneo fuera del calendario regular, manteniendo el sello de Las Vegas.
"Intentamos construir sobre la magia que vimos en los partidos de la fase de grupos", señaló Wasch.
La inclusión de clubes europeos podría ser una posibilidad futura, una vez que se concrete la NBA Europa. (AFP)