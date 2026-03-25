La NBA da el primer paso para expandir la liga a 32 equipos
La NBA tomó hoy una decisión que puede cambiar el mapa del baloncesto profesional para siempre. La Junta de Gobernadores, el órgano formado por los 30 dueños de los equipos de la liga, votó de forma unánime para autorizar al campeonato a explorar de manera oficial la expansión hacia Las Vegas y Seattle. Los 30 propietarios dijeron que sí.
El proceso ahora está en marcha. La liga contrató al banco de inversión PJT Partners como asesor para evaluar los grupos de dueños interesados, los planes de arenas y las implicaciones económicas de sumar dos nuevas franquicias. Las ofertas para obtener cada equipo nuevo se esperan en un rango de entre 7 mil y 10 mil millones de dólares por franquicia.
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El comisionado Adam Silver fue directo en su comunicado: "Este voto refleja el interés de nuestra Junta en explorar la posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga historia de apoyo al baloncesto de la NBA."
El objetivo es que los dos nuevos equipos comiencen a jugar en la temporada 2028-29. Sin embargo, la decisión de cuándo hacer oficial la compra de las franquicias, si en 2026 o en algunos años más, todavía no está definida. Habrá un segundo voto más adelante en el año para finalizar la transacción, y para que pase se necesitan 23 de los 30 votos a favor.
Las dos ciudades tienen argumentos sólidos. Las Vegas ya tiene equipos de la NFL con los Raiders, de la NHL con los Golden Knights, de la WNBA con las Aces y pronto de la MLB con los Athletics. Seattle, por su parte, fue sede de los SuperSonics durante décadas hasta que el equipo se mudó a Oklahoma City en 2008 y se convirtió en el Thunder. La afición de Seattle lleva años reclamando el regreso del baloncesto a su ciudad.
La expansión también cambiaría la estructura de la liga. Como Las Vegas y Seattle están en la parte oeste del país, ambos equipos entrarían a la Conferencia Oeste. Eso obligaría a mover a algún equipo actual al Este para equilibrar las dos conferencias con 16 equipos cada una. Los Minnesota Timberwolves o los Memphis Grizzlies son los candidatos más probables para ese cambio.
La última vez que la NBA sumó un equipo fue en 2004 con los Charlotte Bobcats, hoy conocidos como los Hornets. Veinte años después, la liga más importante del mundo está lista para dar su siguiente gran paso.