¿Cuánto tiempo lleva LeBron James en la NBA? Estas sorprendentes estadísticas hablan de su permanencia
¿Será acaso… el final de la Era LeBron?
Los Angeles Lakers fueron barridos en la segunda ronda de los playoffs de la NBA el lunes por la noche, cayendo en cuatro juegos ante el imparable Oklahoma City Thunder. Aunque los Lakers tenían una sólida ventaja en los últimos minutos del cuarto periodo, el Thunder, el MVP reinante Shai Gilgeous-Alexander y la estrella de la serie Ajay Mitchell hicieron lo que mejor saben hacer y remontaron en el clutch para quedarse con la victoria. Fue un esfuerzo muy peleado por parte de Los Ángeles, pero al final no fue suficiente. Marcador final: 115–110.
Para OKC, el siguiente paso es evidente: ahora avanzarán a las Finales de la Conferencia Oeste, donde enfrentarán al ganador de la serie entre Spurs y Timberwolves (empatada 2-2 hasta la mañana del martes). Pero para los Lakers, el camino hacia adelante está lejos de ser claro. Sobre todo, deberán definir qué sigue para LeBron James, el jugador con más tiempo activo en la liga y uno de los más grandes de todos los tiempos, quien podría o no retirarse en los próximos meses.
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James será agente libre este offseason, lo que significa que tiene varias opciones disponibles ahora que terminó la participación de L.A.: puede volver a firmar con el Purple and Gold e intentarlo una vez más; puede unirse a otro equipo (quizá un regreso con los Cavaliers de su ciudad natal); o puede simplemente poner punto final y retirarse.
Hablando después del juego el lunes, James dejó claro que todavía no habrá una respuesta sobre ese tema.
“No lo sé, todavía está muy fresco por la derrota”, dijo sobre su situación. “No sé qué me depara el futuro en este momento esta noche. Como dije el año pasado después de perder contra Minnesota, regresaré y recalibraré con mi familia, hablaré con ellos y pasaré tiempo con ellos”.
Bueno, mientras esperamos a que tome una decisión, vamos a divertirnos repasando la carrera de The King, específicamente su duración sin precedentes. Claro, probablemente sabes que acaba de terminar su temporada número 23… pero estas impactantes estadísticas pondrán esa increíble trayectoria en verdadera perspectiva.
LeBron ha jugado contra aproximadamente un tercio de todos los jugadores en la historia de la NBA
Para empezar, aquí hay un dato que te dejará sin palabras: James ha estado tanto tiempo en la liga que, al 23 de marzo de 2026, había jugado contra el 36% de todos los jugadores que han existido en la NBA.
Sus estadísticas históricas son prácticamente intocables
LeBron también es el rey absoluto de la hoja estadística. Parte de ese éxito puede atribuirse a su talento generacional, pero también es consecuencia de su longevidad.
The King lidera a todos los jugadores en puntos anotados en temporada regular con 43,440, y es el único jugador en la historia de la NBA con 50,000 puntos combinados entre temporada regular y playoffs. También lidera a todos los jugadores con 1,622 partidos de temporada regular disputados (Robert Parish está detrás con 1,611), mientras que el jugador activo más cercano —Russell Westbrook— presume apenas 1,301.
Además, encabeza las listas en minutos disputados en temporada regular (61,029), tiros de campo encestados en temporada regular (16,961) y más victorias combinadas (1,236), entre muchos otros récords.
Una enorme cantidad de jugadores activos nacieron después del debut de James en 2003
James lleva tanto tiempo jugando que más de 70 estrellas actuales de la NBA nacieron después de su debut en 2003. De todos ellos, el primero en llegar al mundo fue el centro de los Pistons, Jalen Duren, quien nació el 18 de noviembre de 2003, la misma noche del partido número 11 de la carrera de James.
Ha anotado 40 puntos contra los 30 equipos
James es el único jugador en la historia de la NBA en registrar 40 o más puntos en un juego contra las 30 franquicias de la liga, y también es uno de solo tres jugadores (junto con Russell Westbrook y Luka Dončić) en conseguir triples-dobles contra todos y cada uno de los equipos.
Es prácticamente un fijo en las Finales de la NBA
Esta sí es bastante impactante: LeBron ha participado en el 12.7% de todas las Finales de la NBA disputadas en la historia, con 10 apariciones en total (10 de 79 Finales = 12.7%). Está empatado con Kareem Abdul-Jabbar con la tercera mayor cantidad de apariciones en Finales en la historia, solo detrás de Bill Russell (12) y Sam Jones (11).
Ha estado aquí más tiempo que el iPhone
Hablando anecdóticamente, todo el mundo sabe que James lleva “muchísimo tiempo” en la liga; después de todo, sus 23 temporadas son un récord. Pero, para ponerlo en perspectiva, probablemente no habías pensado que lleva más tiempo que el iPhone, el dispositivo en el que quizá estés leyendo este artículo.
Steve Jobs presentó el iPhone original en enero de 2007; James debutó en octubre de 2003. Una auténtica locura.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/05/2026, traducido al español para SI México.