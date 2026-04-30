Por qué LeBron James dice que nunca ha comparado su juego con el de Michael Jordan
Una vez más, ha quedado absolutamente claro que las personas en el centro del debate del GOAT en el basquetbol—es decir, Michael Jordan y LeBron James—no están interesadas en la conversación en lo más mínimo.
Aproximadamente dos meses después de que Jordan revelara en una entrevista con NBC que el debate del “Greatest of All Time” “no existe en absoluto” para él, James ha abordado el tema en un nuevo y amplio reportaje con ESPN. En conversación con Dave McMenamin, de ESPN, el alero de los Lakers explicó que, si bien por supuesto respeta y honra a Jordan, no considera que exista algún tipo de competencia implícita entre ambos.
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“Nunca me he comparado con MJ porque nuestros juegos son totalmente diferentes. He sido un point-forward/forward-point toda mi vida. Siempre he buscado el pase. MJ... buscaba el tiro”, dijo James.
Pero “ambos somos grandes jugadores de basquetbol”.
“Hay muchas cosas que MJ hacía mejor que yo”, continuó. “Y creo que hay algunas cosas que yo hago mejor que él. Así es como funciona el juego”.
Y a estas alturas, considera que las comparaciones constantes entre él y el ex guardia de los Bulls son una “conversación muy agotadora. Es charla de barbería”.
“Puedes vernos a ambos y decir que te gustan los dos sin intentar tirar a uno para elevar al otro. Y normalmente, es tirarme a mí. Pero sé con certeza que he hecho mi parte en este camino y, más que nada, espero—no lo sé—pero espero haberlo hecho sentir orgulloso al menos, usando ese número 23”.
Lo que ha dicho Jordan sobre el debate del GOAT
En entrevista con Mike Tirico de NBC, emitida a principios de marzo, Jordan sostuvo con firmeza que el término Greatest of All Time no tiene peso alguno a sus ojos.
“El término ‘GOAT’ nunca va a ser algo que me haga sentir mejor o peor. Simplemente no existe para mí. Nunca jugué contra Oscar Robertson o Jerry West. Me habría encantado”, dijo.
“Y de hecho aprendí de ellos. Y nosotros allanamos el camino para los Kobes y los LeBrons, ¿cierto? Y para mí, esa es la belleza del basquetbol: que un jugador, después de otro, ha hecho evolucionar el juego. Pero no uses eso en contra de los jugadores que realmente te enseñaron el juego o de quienes aprendiste. Por eso me cuesta [hablar del GOAT]. Mira, me habría encantado jugar contra LeBron y Kobe en mi mejor momento... pero nunca podremos saberlo”.
Además, considera que es una narrativa que enfrenta a los jugadores entre sí.
“No tengo ninguna animosidad contra los jugadores de hoy, pero sí hay ciertos jugadores que tienen animosidad por el olvido de lo que han aportado al juego del basquetbol”, añadió Jordan, quien ganó seis campeonatos con los Bulls. “Es lo que es. Es una comparación vacía. Nunca encontraremos realmente la respuesta a esa pregunta”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/04/2026, traducido al español para SI México.