Las cuatro grandes innovaciones con las que Don Nelson cambió la NBA para siempre
El legendario jugador y coach de la NBA Don Nelson murió el domingo por la mañana a los 86 años, informó su familia en un comunicado.
“El domingo por la mañana, nuestro amado esposo, papá, abuelo y bisabuelo Don Nelson se fue pacíficamente para estar con el Señor, rodeado de su amorosa familia”, escribió la familia, según el insider de la NBA Marc Stein. “Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon de amor, compartiendo la bendición de su amistad y recordando momentos muy preciados”.
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Nelson ganó cinco títulos de la NBA como jugador con los Celtics, y el equipo retiró su número 19 en 1978. Poco después de poner fin a su carrera como jugador, también comenzó una ilustre trayectoria como coach, que terminó con tres premios al Entrenador del Año. Hasta el día de hoy, permanece como el segundo entrenador con más victorias de todos los tiempos, un récord que Gregg Popovich superó en 2022.
En total, la carrera de Nelson como coach abarcó 34 años, de 1976 a 2010, y dejó un legado imborrable en la NBA moderna (y no solo porque dirigió a Stephen Curry durante la temporada de novato de este último).
“Una de las grandes razones por las que fui seleccionado por los Warriors fue Don Nelson”, dijo Curry en un comunicado emitido por el equipo el domingo. “La historia dice que nunca le gustaron los novatos, pero desde el primer día me desafió y me dio la oportunidad de ser mi mejor versión en la cancha. Me enseñó mucho durante nuestra única temporada juntos y nunca olvidaré la noche en que se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de la NBA en Minnesota. Estábamos muy felices por él. Tuvo un impacto inconmensurable en el deporte y será recordado como una de las mentes más brillantes en la historia del juego”.
Nelson terminó su carrera como entrenador con un récord de 1,335-1,063, que incluye 11 temporadas al frente de los Warriors y otras 11 con los Bucks, además de ocho temporadas con los Mavericks y parte de una con los Knicks. Lo más sorprendente es que estuvo cerca de no convertirse en entrenador; no sabía qué iba a hacer cuando se retirara, nunca había pensado en dedicarse a la dirección técnica e incluso intentó ser árbitro en Summer League, según una entrevista con ESPN en 2012.
Por fortuna, terminó como entrenador asistente de los Bucks la temporada posterior a su retiro como jugador y, con el tiempo, dejó una profunda huella tanto en innumerables leyendas de la NBA como en el juego en su conjunto. De hecho, aunque no te hayas dado cuenta, la influencia de Nelson está presente en prácticamente cada partido de la NBA hasta el día de hoy. Así fue como lo hizo.
Baloncesto sin posiciones y el point forward
Nelson fue pionero del concepto de “point forward” en los primeros días del baloncesto sin posiciones. Durante su etapa con los Bucks, puso el balón en las manos de Paul Pressey y el alero de 6'5", quien tenía una gran envergadura y destacaba por pasar por encima de sus rivales, se convirtió en el primer verdadero point forward. En su tercera temporada en la NBA, las asistencias de Pressey se dispararon de 3.1 a 6.8 por partido. Después, promedió 7.8 asistencias por noche, la cifra más alta de su carrera, en la temporada 1985–86.
Del Harris, asesor de Nelson y exentrenador de los Bucks y Lakers, fue clave para desarrollar la idea junto con Rick Barry y Robert Reid. Ayudó a Nelson a encontrar la manera de utilizar a Pressey, de acuerdo con ESPN, lo que contribuyó a popularizar el movimiento. Desde Scottie Pippen y Grant Hill hasta LeBron James y Giannis Antetokounmpo, la innovación sigue vigente cada vez que un jugador que no es un guardia tradicional sube el balón por la cancha.
El “Nellie Ball” de ritmo acelerado
El “Nellie Ball”, el estilo de ritmo acelerado que Nelson utilizaba con frecuencia, también dejó una huella importante en la NBA moderna. Es, esencialmente, un juego rápido y atractivo de small ball, en el que los jugadores actúan fuera de sus posiciones, en palabras del propio Nelson.
“Solo juegas Nellie Ball cuando no tienes un equipo muy bueno, o cuando tienes un grupo de jugadores pequeños buenos y no muchos jugadores grandes buenos”, dijo en 2012. “Cuando tienes equipos malos, tienes que ser creativo para ganar partidos que no se supone que debes ganar”.
Nelson alteraba el juego para darle a su equipo la mejor oportunidad de ganar, y era bastante bueno haciéndolo. Dirigió a los Warriors de “Run TMC”, con Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin, a un par de sorpresivas victorias en playoffs gracias a los desajustes creados con una alineación de jugadores de menor tamaño. Utilizó el “Nellie Ball” con los Mavericks al colocar a Dirk Nowitzki como centro junto a Steve Nash y Michael Finley, y después nuevamente con los Warriors al utilizar a Stephen Jackson y Al Harrington como centros junto a Baron Davis y Jason Richardson. (Por supuesto, eso ocurrió antes de la dinastía de Golden State, durante la cual Steve Kerr utilizó con frecuencia a Draymond Green como centro de small ball junto a Curry y Klay Thompson).
La apuesta por el movimiento internacional
Nelson no era ajeno a invertir en talento internacional como entrenador. Mientras estuvo con los Mavs, llevó a las superestrellas Dirk Nowitzki y Steve Nash a Dallas, lo que ayudó a transformar a la franquicia hace un cuarto de siglo. (Su hijo, Donnie, estuvo durante 24 años en las oficinas de los Mavs y posteriormente seleccionó a Luka Dončić, quien escribió el domingo que la muerte de Nelson marcaba un “día triste para el basquetbol”).
Nelson hizo que Nowitzki jugara alrededor de la línea de tres puntos como centro, lo que extendía a las defensivas y permitía que el MVP de la NBA de 2007, así como su equipo, prosperaran. Antes de dejar su puesto como entrenador de Dallas, los Mavs disfrutaron de cinco temporadas consecutivas con 50 o más victorias, con Nowitzki, Nash y Finley como el núcleo del equipo.
Šarūnas Marčiulionis, el primer jugador soviético en la NBA, fue una pieza clave del “Nellie Ball” en una alineación cargada de guards durante la primera etapa de Nelson con los Warriors. Manute Bol, el primer jugador de la NBA proveniente del actual Sudán del Sur, también lanzó triples con su imponente estatura de 7'7" durante dos temporadas con los Warriors de Nelson. El tiro de Bol era algo fuera de lo común en aquella época (los hombres grandes capaces de abrir la cancha son ahora una pieza fundamental de la NBA actual).
Los Nelson también llevaron a Wang Zhizhi a la NBA, el primer jugador chino en hacerlo, cuando los Mavericks lo seleccionaron con la elección número 36 del Draft de la NBA de 1999.
La popularización del “Hack-a-Shaq”
Mientras estaba en Dallas, Nelson introdujo la estrategia “Hack-a-Shaq”, mediante la cual su equipo cometía intencionalmente una falta sobre un mal tirador de tiros libres con el objetivo de recuperar el balón más rápido y limitar los puntos del rival por posesión. Se dice que los equipos utilizaban una táctica similar contra Wilt Chamberlain durante su época como jugador; Nelson la empleó contra Dennis Rodman y Shaquille O’Neal.
Desde entonces, el “Hack-a-Shaq” se ha mantenido en la NBA y ha sido utilizado contra jugadores como DeAndre Jordan, Ben Simmons, Andre Drummond y, más recientemente, Mitchell Robinson.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/08/2026, traducido al español para SI México.