Fallece Don Nelson, el coach que abrió las puertas de la NBA a Eduardo Nájera
A la edad de 86 años, falleció Don Nelson, leyenda como jugador y también como entrenador de la NBA. Además, tiene un lugar especial para el baloncesto mexicano, ya que fue el coach que le abrió las puertas a Eduardo Nájera en la liga más grande del deporte ráfaga.
La noticia se dio este domingo 9 de agosto, a través de un comunicado difundido por su familia mediante los medios de comunicación y las redes sociales.
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“El domingo por la mañana nuestro amado esposo, padre, abuelo y bisabuelo Don Nelson se fue pacíficamente a estar con el Señor, rodeado de su cariñosa familia. Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon con amor, compartiendo la bendición de su amistad y reviviendo recuerdos preciados”.
Más allá del profundo dolor que deja su partida en el basquetbol internacional, la huella de Nelson permanece viva en la memoria del deporte azteca por el impulso decisivo que le dio al talento nacional sobre la duela.
El primero en confiar en Eduardo Nájera en la NBA
Hasta antes del año 2000, ningún basquetbolista nacido en México había sido seleccionado en el Draft de la NBA, siendo Eduardo Nájera el primero. El originario de Chihuahua fue elegido por los Houston Rockets en la segunda ronda, aunque después fue traspasado a los Dallas Mavericks, siendo este el lugar donde coincidió con Don Nelson, quien en ese entonces era el coach del equipo texano.
En un inicio, Nájera se unió a Dallas, realizó training camps y comenzó la pretemporada, aunque sin tener la certeza de si se iba a quedar o no. Pero todo cambió en un juego de preparación ante, precisamente, los Houston Rockets.
El cuadro texano perdía por más de 20 puntos y Nájera estaba en la banca esperando su momento para entrar. Fue ahí cuando, en el segundo cuarto, Don Nelson le dio la oportunidad al mexicano, quien saltó a la cancha con ganas de demostrar quién era, poniéndole el ejemplo a sus compañeros al terminar el encuentro con 23 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.
“En el vestidor, Don Nelson estaba gritándole a todos menos a mí (...) De repente, mis compañeros de equipo estaban avergonzados porque jugaba a toda velocidad, a ganar. Ellos ya veían el partido perdido, decían que el otro partido ganábamos”, recordó el basquetbolista en una entrevista para The Sporting News.
Pero la historia no acabó ahí. Tal fue el desempeño de Nájera que el equipo lo firmó por dos temporadas. Además, se ganó el respeto de Don Nelson, quien para el primer partido de la fase regular ante Milwaukee Bucks lo alineó dentro del quinteto titular, junto a figuras de la talla de Steve Nash, Dirk Nowitzki, Christian Laettner y Michael Finley. Y, a partir de ahí, nació la leyenda de uno de los mejores representantes mexicanos en la NBA de todos los tiempos.
“La ética de trabajo y la humildad de Eddie son inigualables. Cuando estuve en Chihuahua, sus entrenadores me contaron historias de lo que tenía que hacer de joven solo para poder ir a entrenar todos los días, historias que te hacían llorar”, reveló Don Nelson para los medios de la NBA.
El legado de Don Nelson para el basquetbol
Como tal, la carrera de Don Nelson no comenzó en los banquillos, sino sobre la duela, ya que durante su juventud también se desempeñó como jugador en la posición de alero. Durante su etapa estudiantil representó a la Universidad de Iowa, donde recibió dos veces la distinción All-American como uno de los mejores exponentes a nivel colegial estadounidense. Posteriormente, en 1962 dio el salto al profesionalismo, comenzando su trayectoria en la NBA con los Chicago Zephyrs, luego pasando por Los Angeles Lakers antes de llegar a los Boston Celtics en 1965 para convertirse en leyenda.
Con el conjunto de Massachusetts disputó 11 temporadas, donde se consolidó como una pieza fundamental del equipo en la época dorada de la franquicia, conquistando cinco anillos de campeón de la NBA en 1966, 1968, 1969, 1974 y 1976.
Después de su último título se retiró como jugador profesional para dar el salto de inmediato a la dirección técnica, arrancando ese mismo año al frente de los Milwaukee Bucks. Posteriormente, su revolucionario estilo ofensivo lo llevó a dirigir a los Golden State Warriors en dos etapas distintas, a los New York Knicks y a los ya mencionados Dallas Mavericks.
Segundo coach con más victorias en la historia de la NBA
A lo largo de su faceta como entrenador, dirigió 31 temporadas, en las que estuvo al frente de 2,398 partidos de fase regular. Si por sí solos estos números lo hacen destacar sobre el resto de los estrategas del baloncesto, todavía lo hace más su número de triunfos, y es que llegó a la cantidad de 1,335 victorias entre las campañas 1976-77 y 2009-10.
Durante varios años, ningún otro coach había logrado tantas victorias en la liga más importante del basquetbol mundial. Únicamente pudo ser rebasado por Gregg Popovich en 2022, quien suma 1,390 partidos ganados.