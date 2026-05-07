Cynthia Cooper, leyenda de la WNBA, sobre Gabriela Jaquez: "Es el tipo de jugadora que cualquier coach quiere"
El ascenso de Gabriela Jaquez al profesionalismo no ha pasado desapercibido para las deidades del basquetbol femenil.
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En una charla exclusiva con Sports Illustrated México, Cynthia Cooper, la legendaria cuatro veces campeona y miembro del Salón de la Fama de la WNBA, ahora comentarista de Amazon Prime para la temporada 2026, analizó el estilo de juego, la mentalidad y el futuro de la mexicana tras ser seleccionada por el Chicago Sky en el Draft.
“Amo el juego de Gabriela. Ella hace lo que sea que su equipo necesite para tener éxito", dijo Cooper, ganadora de dos premios MVP en 1997 y 1998.
El camino de Jaquez hacia la WNBA estuvo pavimentado por una actuación estelar en el torneo universitario. Cooper, quien predijo públicamente que UCLA se llevaría el campeonato nacional, observó de cerca cómo mexicana se convertía en uno de los motores del equipo en los momentos de mayor apremio.
“Me encanta cómo corre la cancha y su capacidad para encestar el triple. Es una jugadora muy física cuando ataca el aro y tiene un potencial increíble. Creo que lo que más me gusta es que no tiene miedo. Simplemente es valiente. Es de las que siempre sale a darlo todo. No se achicó en el gran escenario, que fue la final del campeonato nacional. Dio la cara. Dio un paso al frente y creo que va a ser una profesional increíble”, señaló.
Y si alguien tiene el ascendiente moral y técnico para hablar sobre el temple de una jugadora en momentos apremiantes, es Cooper. Su palabra es el veredicto de una leyenda que fue la Jugadora Más Valiosa en las finales de 1997, 1998, 1999 y 2000 con el Houston Comets.
Sin embargo, Cooper identifica un momento clave más allá de la lucha por el título: las semifinales. Según la leyenda, es ahí donde se mide la verdadera fibra de un atleta. "A veces hay más presión en las semifinales porque aún no has llegado al juego final. Recuerdo que ella anotó canastas clave en momentos críticos cuando el equipo tenía dificultades para encestar. Ella simplemente tiene esa mentalidad de querer ser la protagonista en los instantes importantes".
El Chicago Sky atraviesa una fase de reconstrucción profunda. Tras una temporada 2025 para el olvido, en la que ganaron solo 10 juegos y perdieron 34 y movimientos telúricos en el roster que incluyeron la salida de Angel Reese y Haley Van Lith, el equipo busca una nueva identidad.
En este contexto, Cynthia Cooper destaca la capacidad de la mexicana para mutar según las exigencias del entrenador. "Cuando veo jugar a Gabriela, noto que puede transformarse en lo que sea que su equipo necesite. Es el tipo de jugadora que cualquier entrenador y cualquier equipo desea; si requieren que juegue como escolta, puede hacerlo, o bien, desplazarse como alero. Sube el balón, recupera rebotes y defiende. Es esa jugadora integral que todo estratega adora", dice.
A pesar de los elogios, el salto a la WNBA es un abismo técnico y físico. Cooper fue clara al señalar las áreas donde Jaquez debe poner énfasis durante su temporada de novata: la consistencia en el tiro de larga distancia y la gestión de la experiencia.
"Toda jugadora de la WNBA necesita dos cosas: saber tirar —anotar el triple consistentemente— y equilibrar su juego. Una vez que amenazas con el tiro y la defensa se pega a ti, debes ser capaz de llegar al aro y finalizar, algo que Gabriela hace extremadamente bien", analizó. "El único ingrediente que le falta es la experiencia, y eso lo obtendrá en cada práctica y cada partido", dice.
La llegada de Jaquez a Chicago ocurre en un momento dulce para la liga. Con la expansión de las transmisiones globales a través de plataformas como Amazon Prime y la integración de las nuevas franquicias, el Portland Fire y el Toronto Tempo, baloncesto femenino vive una exposición mediática sin precedentes.
Cooper ve en Gabriela una figura que trasciende las estadísticas. "Va a ser una profesional increíble y va a hacer ruido. Está pavimentando el camino para que otras niñas sueñen con ser jugadoras profesionales en Estados Unidos. Ahora, gracias a la tecnología, todos pueden ver qué tan fuertes y talentosas son estas mujeres, y nosotros podemos contar sus historias".
Ante el escrutinio que rodea al Chicago Sky en este nuevo ciclo, el consejo de Cooper para la jugadora de 22 años es la simplicidad. "Juega tu juego. Te seleccionaron por quién eres y por lo que aportas. Sigue creciendo, aprende de quienes te rodean y de tus rivales", dijo.