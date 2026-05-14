Cynthia Cooper y la WNBA, el viaje de una leyenda del basquetbol
La WNBA vive una era dorada indiscutible.
Los equipos de la competición cruzan el espacio aéreo estadounidense a bordo de vuelos chárter privados obligatorios, las franquicias se cotizan en cientos de millones de dólares y el nuevo marco laboral del convenio colectivo proyecta salarios máximos individuales de 1.4 millones de dólares anuales.
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La liga se ha consolidado como un espectáculo global masivo. Sin embargo, para comprender la magnitud de esta revolución macroeconómica, es necesario mirar hacia atrás, al punto de origen donde el torneo constituía un producto de alto riesgo financiero y baja inversión institucional.
En 1997, la temporada inaugural de la liga impuso un límite salarial restrictivo que congelaba los ingresos de las atletas de élite en un tope de 50 mil dólares por año. Fue en medio de ese escenario de precariedad donde emergió una figura providencial para dotar al torneo de legitimidad técnica e identidad inmediata ante la crítica especializada: Cynthia Lynne Cooper-Dyke.
El trayecto de Cooper hacia la cúspide profesional estuvo marcado desde la infancia por la vulnerabilidad socioeconómica y la superación de barreras invisibles.
Criada en el conflictivo distrito de Watts, en Los Ángeles, California, su madre, Mary Cobb, asumió en solitario la crianza de ocho hijos trabajando para el departamento de tránsito rápido de la ciudad.
Cynthia conoció de cerca las dificultades de un entorno hostil, del cual deseaba salir mediante su esfuerzo. Su introducción al baloncesto organizado se produjo de forma tardía, a los 16 años, en la Gompers Junior High School , pero su ascenso técnico la llevó a liderar a las Locke Saints al campeonato estatal.
Al ingresar a la Universidad de Southern California (USC), conquistó los campeonatos nacionales de la NCAA de 1983 y 1984 junto a Cheryl Miller. Sin embargo, las urgencias financieras de su familia la obligaron a detener su trayectoria deportiva en 1985 para trabajar temporalmente como cajera en una sucursal del First Interstate Bank en Inglewood.
"En ese trabajo aprendí es que la educación es el camino. Así que, sí, necesitaba encontrar un trabajo para ayudar a mi mamá a pagar las cuentas. Pero mi entrenador vino a buscarme. Vinieron a mi casa. Nos convencieron a mí y a mi mamá de que tenía que volver a la escuela. Y si no hubieran hecho esa inversión en mí, nada de esto habría sucedido. No me habría convertido en Cynthia Cooper, la miembro del Salón de la Fama”, dice la ahora anlista de Amazon Prime.
A pesar de su extraordinario nivel en la NCAA, la ausencia de una infraestructura de ligas profesionales en los Estados Unidos tras su graduación en 1986 obligó a Cooper a emigrar al baloncesto europeo durante más de una década para poder rentabilizar su talento.
Firmó inicialmente por un salario mínimo de 20.000 dólares con el Samoa Bétera en Valencia, España —donde registró un promedio de 36.7 puntos por partido — antes de consolidarse en el Basket Parma y el SC Alcamo de Italia, conquistando el título de máxima anotadora de la liga europea en ocho de diez temporadas.
Aunque aportó medallas olímpicas al seleccionado estadounidense, la federación nacional la excluyó de la convocatoria para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, priorizando el relevo generacional con figuras jóvenes de la NCAA.
La inauguración de la WNBA en el verano de 1997 le ofreció finalmente la oportunidad de competir profesionalmente en su país, integrándose a las Houston Comets a la inusual edad de 34 años.
Lo que siguió fue una demostración absoluta de madurez táctica y dominio físico. Cooper lideró la liga en anotación durante tres años consecutivos, patentó su icónico festejo de raise-the-roof tras encestar canastas de alta presión y otorgó una credibilidad deportiva inmediata a una competición bajo la lupa mediática.
Bajo la dirección técnica de Van Chancellor, las Comets estructuralon la primera gran dinastía del baloncesto profesional femenino, cimentada sobre el denominado Big Three, integrado por Cooper, Sheryl Swoopes y Tina Thompson. El equipo ganó los campeonatos de 1997, 1998, 1999 y 2000.
No obstante, el motor operativo y de contención defensiva de la plantilla recaía sobre la base Kim Perrot, una atleta de 1.65 metros de estatura que se convirtió en la líder vocal del vestuario. La trayectoria del equipo cambió drásticamente en febrero de 1999, cuando Perrot fue diagnosticada con un agresivo cáncer de pulmón que le impidió disputar la temporada, falleciendo el 19 de agosto de ese mismo año, una semana antes del inicio de los playoffs.
La plantilla de las Comets, liderada por Cooper en calidad de mejor amiga de Perrot, transformó el luto en un catalizador bajo la consigna de obtener el título en honor a su dorsal retirado. “El número 3 por el número 10", tenían como lema.
Tras superar una extenuante serie semifinal ante las Los Angeles Sparks de Lisa Leslie , las Comets derrotaron a la New York Liberty en las Finales de la WNBA para asegurar su tercer campeonato consecutivo en septiembre de 1999.
Esta cultura de resistencia se extendió a la vida personal de Cooper, quien enfrentó paralelamente el deceso de su madre a causa del cáncer, impulsando posteriormente la creación de una fundación para el diagnóstico temprano de la enfermedad.
El tetracampeonato se consolidó en la temporada 2000 frente a la New York Liberty , cerrando un ciclo histórico de cuatro coronas consecutivas que ninguna dinastía de la NBA moderna ha logrado replicar en los últimos veinticinco años.
El declive definitivo de las Houston Comets —franquicia desmantelada por la liga en diciembre de 2008 ante la insolvencia de su nuevo propietario en los albores de la Gran Recesión — ilustra las debilidades estructurales que caracterizaban al modelo económico fundacional de la WNBA.
En contraste, la revolución macroeconómica que vive la liga refleja un cambio absoluto de paradigma corporativo y laboral.
El nuevo convenio colectivo de siete años suscrito para regir la competición establece un contrato global de derechos de transmisión multimedia por 2.200 millones de dólares con consorcios como Disney, NBCUniversal y Amazon Prime Video, multiplicando por seis las valoraciones previas.
"Creo que la WNBA ha cambiado en el sentido de que ahora hay muchísimo talento. Tantas historias que contar. Una de las cosas que más me entusiasma de que Amazon Prime cubra tantos partidos y los transmita a tantos países diferentes es que ahora todo el mundo puede ver lo fuertes que son estas mujeres, lo grandiosas que son, cuánto talento hay en la WNBA, y nosotros podemos contar esas historias. Podemos contar esas historias y ahora muchas niñas en todo el mundo pueden soñar con convertirse en jugadoras profesionales en la WNBA", dice Cooper al respecto.
Cynthia Cooper, quien se retiró definitivamente de las canchas para ser investida en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2010 como la primera jugadora de la WNBA en recibir dicha distinción, reconoce que las dimensiones de su propio legado superaron cualquier expectativa transcurrida durante sus años formativos en las calles de Los Ángeles.
"Nunca soñé que me convertiría en miembro del Salón de la Fama. Creo que soñaba con encestar el tiro de la victoria o ganar un campeonato, pero toda la idea de llegar al Salón de la Fama, de ser honrada de esa manera, era un sueño demasiado grande para una niña pequeña. Nunca, incluso cuando me dijeron que iba a ser incluida en el Salón de la Fama de Baloncesto Naismith Memorial, me quedé impactada porque no creía que con solo cuatro años en la WNBA se me otorgaría ese honor”, cuenta.
El esplendor del que goza la WNBA en la actualidad representa la realización tardía de un sueño que las pioneras sostuvieron y defendieron con resiliencia cuando el torneo apenas aprendía a caminar.