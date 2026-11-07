De Denver a San Luis Potosí: aficionados gastan miles de pesos para ver a Jokic en México

Matt y Tanya suelen ir a tres o cuatro partidos de los Denver Nuggets por temporada en su ciudad, pero para ver a su equipo ante los Indiana Pacers en Ciudad de México pagaron alrededor de 185 dólares por boleto, casi cinco veces lo que gastan en casa, donde consiguen entradas por 35 o 40 dólares.

"Compramos demasiado tarde, así que tuvimos que pagar mucho", contó Matt a Sports Illustrated México a las afueras de la Arena Ciudad de México, donde este sábado 7 de noviembre se disputa el NBA Mexico City Game 2026.

La familia consiguió las entradas en reventa, en la parte superior del recinto, y aprovechó el partido para celebrar el cumpleaños número 14 de su hijo y tomar sus primeras vacaciones en la capital mexicana.

"Es una experiencia que se vive una sola vez", explicaron.

El matrimonio llegó el jueves, se quedará hasta el miércoles y entre sus planes tiene recorrer sitios históricos, restaurantes y cafeterías, además de asistir a una función de lucha libre.

Desde su alojamiento en la Condesa, la pareja tardó unos 35 minutos en llegar a la Arena CDMX, mientras que en Denver, aunque vive más lejos del Ball Arena, normalmente le toma 20.

"Nos encanta la ciudad, todo el arte y la historia que tiene", comentó Tanya.

Miles de pesos por ver al triple MVP

El gasto tampoco fue exclusivo de los visitantes estadounidenses. Pablo, aficionado capitalino que llegó acompañado de su padre, calculó que invirtió cerca de nueve mil pesos en las dos entradas y contemplaba otros dos mil en mercancía.

La venta oficial ofreció localidades desde 942 hasta 20 mil 850 pesos y las entradas individuales se agotaron desde junio.

Pablo ha ido a varios partidos de la NBA en México y recuerda que en sus primeras visitas pagó alrededor de dos mil pesos por una localidad.

A la pregunta de si era barato ir a un partido de la liga, respondió: "No, sin duda no".

El costo no lo frenó, porque quería ver con su padre a Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA.

Mauricio y sus amigos Carlos y Carlos viajaron desde San Luis Potosí para su primer partido de la NBA y uno de ellos calculó un gasto de unos cinco mil pesos por el viaje completo, entre boleto y traslado.

"Siempre me ha gustado mucho la NBA y era una oportunidad muy buena para ver un partido", afirmó Mauricio.

El grupo lamentó la ausencia de Tyrese Haliburton, figura de los Pacers, pero llegó con la mira puesta en Jokic y Jamal Murray. Cuando les preguntaron qué esperaban del serbio, la respuesta fue inmediata: "Una masterclass de aquellas".

El duelo es el número 35 de la NBA en México desde 1992, más que en cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá.

Carlisle y Adelman vuelven por tercera vez a México

Rick Carlisle, entrenador de Indiana, dirigirá su tercer partido de temporada regular en Ciudad de México. Los dos anteriores fueron con los Dallas Mavericks, en 2017 y 2019, y esta vez llega al frente de unos Pacers que debutan en territorio mexicano.

"Esta es una arena de nivel NBA", afirmó Carlisle, quien consideró que la ciudad tiene infraestructura y afición suficientes para recibir una franquicia permanente.

El técnico también ubicó el principal obstáculo para que eso ocurra y recordó que las decisiones de expansión corresponden al comisionado Adam Silver y a los propietarios de los equipos.

"Lo primero que tiene que suceder es que alguien reúna mucho dinero", señaló.

David Adelman, entrenador de Denver, recorrió parte de la ciudad con integrantes de su cuerpo técnico, destacó su interés por la historia, la cultura y la gastronomía mexicana, y consideró que las visitas internacionales son oportunidades especiales para que jugadores y entrenadores conozcan otros países gracias al basquetbol.

Adelman también suma tres visitas a Ciudad de México, aunque no todas como entrenador principal, cargo que asumió con los Nuggets en 2025.

La NBA, sin embargo, no tiene un proyecto de expansión aprobado para la capital mexicana. La liga concentra sus estudios formales en Las Vegas y Seattle, como explicó recientemente a Sports Illustrated México Raúl Zárraga, responsable de sus operaciones en América Latina y Canadá.

A las puertas de la arena, la pareja que compró tarde y pagó de más todavía contemplaba gastar entre 200 y 300 dólares en mercancía durante su visita.

"Habríamos pagado lo que fuera por entrar hoy", aseguró uno de ellos.