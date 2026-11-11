Doncic protagoniza uno de los comienzos de temporada más dominantes en la historia de la NBA

Luka Dončić protagoniza uno de los comienzos de temporada más dominantes en la historia de la NBA. Después de sus primeros 10 partidos, el esloveno promedia 39.3 puntos, 7.8 rebotes, 7.9 asistencias y dos robos, encabeza la liga en anotación y tiene a Los Angeles Lakers con marca de 10-2. Su nivel ha llegado a tal extremo que una actuación de 32 unidades, como la que firmó ante Atlanta, parece una noche discreta.

Su promedio quedó por debajo de los 40 puntos después de la victoria del lunes, pero el arranque ya colocó a Dončić dentro de una conversación histórica. El jugador de los Lakers llegó a su noveno encuentro con una media de 40.1 unidades y se convirtió en el primero desde Wilt Chamberlain, en la temporada 1962-63, que mantuvo al menos 40 puntos por partido después de sus primeras nueve apariciones de una campaña.

Dončić tampoco depende únicamente de un volumen elevado de disparos. Registra 49.8 por ciento de efectividad en tiros de campo, 40.7 desde la línea de tres y 88.1 en tiros libres. Su capacidad para combinar anotación, creación de juego y eficiencia explica el crecimiento de unos Lakers que han ganado 10 de sus primeros 12 compromisos.

Un ritmo que no se veía desde Wilt Chamberlain

El esloveno ha superado los 40 puntos en seis de sus 10 presentaciones y ya cuenta con dos encuentros de más de 50. Anotó 52 ante Utah y alcanzó 53 frente a Portland, además de registrar actuaciones de 41, 45, 42 y 40 unidades. Antes de visitar Atlanta enlazó siete partidos con al menos 37 puntos.

Su dominio también produjo varios registros históricos. Dončić se convirtió en el primer jugador de la NBA con al menos 35 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y cinco triples durante seis partidos consecutivos. Ante Miami consiguió 42 puntos, 13 asistencias y seis tiros exteriores para alcanzar el decimonoveno juego de su carrera con un mínimo de 40 unidades, 10 asistencias y cinco triples, con lo que superó a James Harden como líder histórico de esa combinación.

También enlazó cuatro actuaciones de al menos 40 puntos. Solamente George Mikan, Elgin Baylor y Kobe Bryant habían conseguido una racha semejante con la camiseta de los Lakers. Su exhibición de 53 unidades frente a Portland representó el undécimo partido de 50 puntos de su trayectoria y le permitió igualar a Allen Iverson en el décimo lugar histórico.

La NBA reconoció su rendimiento al nombrarlo Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste. Dončić promedió 45 puntos, siete rebotes y 8.3 asistencias durante tres victorias, con 52.5 por ciento de efectividad en tiros de campo y 39.5 desde el perímetro. Fue el vigésimo premio semanal de su carrera y el quinto desde su llegada a Los Ángeles.

Los Lakers convierten sus actuaciones en victorias

La producción individual comienza a reflejarse en los resultados colectivos. Los Lakers empezaron la temporada con marca de 4-2 y después encadenaron seis triunfos para colocarse 10-2. Dončić ha funcionado como anotador principal y generador ofensivo, pero la aportación de Austin Reaves, Walker Kessler, Collin Sexton y Sandro Mamukelashvili ha reducido parte de la presión sobre él.

Esa ayuda resultó evidente ante Atlanta. Mamukelashvili consiguió 23 puntos desde la banca, Kessler aportó 21 unidades y 10 rebotes, mientras Sexton terminó con 18. Los Lakers anotaron 124 puntos, repartieron 30 asistencias y acertaron 15 triples para extender su racha ganadora.

Dončić regresó después de perderse el encuentro anterior por molestias en la espalda y disputó más de 39 minutos. Terminó con 32 puntos, ocho rebotes, 10 asistencias, cinco robos y dos bloqueos en la victoria por 124-114.

Acertó 11 de 22 tiros de campo y convirtió sus siete lanzamientos libres, aunque solamente anotó tres de sus 11 intentos desde el perímetro y perdió seis balones. A pesar de no encontrar su mejor ritmo exterior, volvió a ser el máximo anotador y participó directamente en más de 50 puntos de su equipo.

Una noche de 32 puntos ya parece discreta

Los 32 puntos no representaron su menor anotación de la campaña, porque anteriormente consiguió 23 contra Clippers y 28 ante Golden State. Sí fueron su producción más baja desde el 23 de octubre y la primera ocasión en ocho apariciones en la que no alcanzó las 37 unidades.

El dato que mejor explica su temporada no es que su promedio haya descendido de 40.1 a 39.3 puntos, sino la actuación que necesitó para provocar esa caída. Dončić rozó el triple-doble, igualó su mejor registro del curso con cinco robos y ayudó a los Lakers a conseguir su sexta victoria consecutiva.

La campaña apenas comienza y mantener este ritmo durante 82 partidos será el verdadero desafío. Sin embargo, Dončić ya se colocó al frente de la lucha por el título de anotación y dentro de la conversación por el premio al Jugador Más Valioso.

En Los Ángeles, una noche de 32 puntos, ocho rebotes y 10 asistencias ya parece ordinaria. Esa percepción representa la mejor medida del nivel que Luka Dončić ha alcanzado durante un comienzo de temporada que ya ocupa un lugar entre los más extraordinarios de la NBA.