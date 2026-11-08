Emilio Azcárraga y otras figuras dan brillo al juego de NBA en la CDMX

Las luces brillan tan intensas como siempre y resplandecen en la duela del mejor básquetbol del mundo. La NBA vistió la Arena Ciudad de México con su partido número 35 en la historia de este país. El balón naranja derrama calidad.



Fuera de los reflectores que alumbran la duela también hay brillo en las tribunas.



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Minutos antes de empezar, Emilio Azcárraga llega acompañado por su esposa Sharon Fastlicht y sus hijos Emilio, Hannah y Mauricio. No es un escenario habitual para el histórico dueño de Televisa y del América, mucho más relacionado con las canchas de futbol y con el mundo del espectáculo. Sin embargo, se le nota cómodo en el palco de celebridades.



Ahí, muy cerca de él, se sienta el comisionado de la NBA, Adam Silver. Envuelto en un impecable traje gris, se mueve con la seguridad de quien es el anfitrión internacional de la fiesta. Se pasea por los pasillos de la arena y acepta todas las fotos y los comentarios breves de la afición.



Apenas una fila debajo de él, Raúl Zárraga, el director de NBA México se turna para platicar con el resto de los invitados.



Todo sucede en un pequeño espacio y con una convocatoria muy variada. Alrededor está Rommel Pacheco, director de la CONADE; Horacio Llamas, leyenda de la NBA; la cantante Kenia Os; múltiples deportistas; el Grande Americano, la gran figura de la lucha.



La parte baja de la Arena Ciudad de México está llena de flashes y de videos para subir a redes sociales. Como marca la tendencia reciente, las primeras filas están llenas de “influencers”, que pasan por alto algunos detalles del juego para generar contenido. Una vez más, ellos parecen la noticia más importante.



El juego no desmerece. Nikola Jokic gana el trofeo como el jugador más valioso y la fiesta continúa. México ya voltea el reloj de arena para el enfrentamiento del próximo año.