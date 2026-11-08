Jokic conquista México y Denver Nuggets vence 114-102 a Indiana Pacers

Nikola Jokic respondió a la expectativa de su primer partido en México con un doble doble de 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias para encabezar la victoria de Denver Nuggets por 114-102 sobre Indiana Pacers, este sábado en la Arena CDMX, en un duelo que Denver dominó en la primera mitad y tuvo que sostener ante la reacción de Indiana en la segunda.

Los Pacers eran el local administrativo e intentaron ganarse a los 20 mil 191 espectadores desde antes del salto inicial: dejaron camisetas amarillas en los asientos, repartieron más durante el partido y el entrenador Rick Carlisle pidió varias veces el apoyo de las tribunas en sus distintas apariciones ante los medios.

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Las mayores ovaciones, sin embargo, fueron para Jokic, que escuchó cánticos de "¡MVP, MVP!" desde sus primeros tiros libres.

Indiana arrancó con un parcial de 5-0 que abrió un triple de Pascal Siakam. Jokic anotó los primeros puntos de Denver y poco después asistió a Aaron Gordon para una clavada que despertó al público, antes de que los Nuggets respondieran con un 23-8 para tomar el control del primer cuarto.

Kelly Oubre Jr. firmó una de las mejores jugadas defensivas de los Pacers al regresar para bloquear una clavada de Christian Braun, pero Denver cerró el periodo arriba 27-19, con 10 puntos, seis rebotes y tres asistencias de Jokic.

Los Nuggets ganaron el segundo cuarto 37-22 y se fueron al descanso con ventaja de 64-41, tras una racha de 30-9 en los últimos nueve minutos.

En ese tramo, Jokic dejó de ser el principal anotador y Denver repartió la producción: Cameron Johnson llegó al medio tiempo con nueve puntos, Marvin Bagley III aportó ocho desde la banca y Jamal Murray sumó siete.

Sin Tyrese Haliburton, Indiana no encontró tiros cómodos. Pascal Siakam tenía ocho puntos al descanso y los Pacers llevaban 16 de 48 intentos de campo, 33 por ciento.

Denver estiró la ventaja hasta 27 puntos después del medio tiempo, pero Siakam tomó el mando en ataque y los Pacers subieron la intensidad en defensa. Ivica Zubac provocó una ovación con una canasta tras un giro de media vuelta, en uno de los momentos en que Indiana conectó con el público.

Aaron Nesmith anotó sus ocho puntos en el tercer cuarto y participó en un parcial de 18-5 que acercó a los Pacers.

Larry Nance Jr. castigó desde el perímetro con cinco triples, y Obi Toppin metió uno de trayectoria poco habitual cerca del cierre del periodo.

Indiana ganó el tercer cuarto 37-26 y llegó a estar a 10 puntos, pero Denver entró al último periodo arriba 90-78, con Jokic en 19 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias.

La presión de los Pacers obligó a David Adelman a regresar a sus titulares en el cierre y los Nuggets mantuvieron la ventaja con una defensa más estable.

Ambos equipos anotaron 24 puntos en los últimos 12 minutos.

Denver terminó con 51 rebotes, seis más que Indiana. Johnson cerró con 18 puntos, Murray con 16 y ocho asistencias, y Spencer Jones con 13 desde la banca.

Por los Pacers, Siakam fue el máximo anotador del partido con 23 puntos, seguido por Nance Jr., con 15.

Jokic quedó a dos asistencias del segundo triple-doble en la historia de los partidos de la NBA en México. El único lo firmó Luka Doncic en 2019, con 41 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias ante Detroit Pistons.

Denver llegó a cinco triunfos en la temporada con la victoria en el partido 35 de la NBA en territorio mexicano, mientras Indiana sumó su séptima derrota.

Indiana llenó de amarillo los asientos de la Arena CDMX, pero el público reservó sus cánticos para Jokic, el visitante al que trató como local.