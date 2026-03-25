¿En qué equipo podría jugar el mexicano Karim López en la NBA?
El backet mexicano se encuentra ante un umbral histórico. Karim López, el alero sonorense de 2.06 metros ha capturado la atención de los cazatalentos del baloncesto internacional y se ha consolidado como una de las piezas más codiciadas para el Draft de 2026 de la NBA.
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Después de una temporada récord en el programa Next Stars de la NBL australiana con los New Zealand Breakers en la que acumiló 358 puntos — un récord histórico para jugadores Next Stars elegibles al draft— y 66 stocks (robos y tapones combinados) con los que igualó la marca de Alex Toohey— López se perfila para ser el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda.
Con una envergadura de 2.06 metros y una madurez inusual para sus 18 años —cumplirá 19 el 12 de abril—, su nombre aparece en las pizarras de las franquicias más emblemáticas de la NBA.
1. Portland Trail Blazers
Jeremy Woo, especialista en prospectos de ESPN, ha proyectado a López en el puesto número 11 de la lotería para los Portland Trail Blazers.
En el esquema de Portland, el mexicano encajaría como un alero moderno con la capacidad de alternar posiciones defensivas gracias a su longitud. Los analistas sugieren que López podría ser el sucesor ideal a largo plazo para Jerami Grant —quien tiene contrato hasta 2028 con el equipo—, aportando frescura a una reconstrucción que prioriza jugadores versátiles y con alto techo de desarrollo.
2. Miami Heat
Sam Vecenie, una de las voces más respetadas de The Athletic, vincula a López con la Cultura Heat en la posición 15. Miami busca tradicionalmente jugadores con un motor competitivo incansable y disciplina defensiva, rasgos que López ha demostrado al competir contra profesionales experimentados en Australia. Su capacidad para atacar el aro y su instinto para el rebote ofensivo lo convierten en un proyecto de desarrollo ideal para el sistema de Erik Spoelstra.
3. Memphis Grizzlies
Jonathan Wasserman, de Bleacher Report, ha situado a López en el radar de los Memphis Grizzlies utilizando selecciones obtenidas vía traspasos. En Memphis, López se uniría a un núcleo joven y físico, donde su envergadura serviría como complemento defensivo en el perímetro. Aunque es considerado un proyecto que requiere paciencia para pulir su tiro exterior, los Grizzlies han mostrado una disposición histórica para apostar por el talento internacional con herramientas físicas de élite.
4. Charlotte Hornets
Adam Finkelstein, analista de CBS Sports, proyecta al mexicano en el puesto 13 para los Charlotte Hornets. La franquicia de Carolina del Norte necesita profundidad en las alas para acompañar a figuras como Brandon Miller y LaMelo Ball. Según Finkelstein, López podría llenar el hueco que dejarían jugadores veteranos en años de contrato y ofrece además una combinación de movilidad y protección de aro secundaria que encaja con la nueva dirección del equipo.
5. Oklahoma City Thunder
Bryan Kalbrosky, de USA Today, visualiza a López aterrizando en Oklahoma City en el puesto 17. El Thunder es conocido por su excelente red de captación en la NBL australiana, habiendo seleccionado previamente a jugadores como Josh Giddey y Ousmane Dieng. Debido a que OKC posee una rotación sumamente profunda, López es visto como el candidato perfecto para un escenario de draft-and-stash —la figura de draftear a un jugador y permitirle seguir jugando en el extranjero— lo que le permitiría madurar un año más antes de integrarse al roster principal.
¿Cómo funciona el Draft 2026 de la NBA?
El destino de estos jugadores se definirá mediante la Lotería de la NBA, un sorteo que involucra a los 14 equipos que no logran clasificar a los playoffs. El sistema utiliza 14 pelotas de ping pong para generar 1,001 combinaciones numéricas que se asignan a los equipos según su récord de victorias y derrotas.
Desde la reforma de 2019, los tres equipos con los peores registros de la temporada comparten la misma probabilidad máxima de 14% de obtener la codiciada primera selección.
El sorteo solo determina los primeros cuatro turnos; del quinto al decimocuarto, el orden se establece de forma inversa a la tabla de posiciones. Este proceso, supervisado por la firma Ernst & Young, garantiza que la suerte sea el factor determinante para las franquicias en reconstrucción.
Los protagonistas de la cima
El Draft de 2026 es considerado por los expertos como uno de los más talentosos de la década, encabezado por tres prospectos con potencial de superestrella inmediata.
AJ Dybantsa (BYU): El alero de 2.06 metros lidera las proyecciones de los analistas. Dybantsa es un anotador prolífico capaz de crear sus propios tiros en cualquier zona de la pista, con comparaciones que evocan a Tracy McGrady.
Darryn Peterson (Kansas): Considerado como el mejor guardia de la clase. Dybantsa destaca por su control del ritmo, su potencia física para finalizar cerca del aro y una visión de juego que le permite operar como el motor ofensivo de su equipo.
Cameron Boozer (Duke): Hijo del ex All-Star Carlos Boozer, es visto como el jugador con el piso más alto debido a su inteligencia táctica y dominio de los fundamentos. Aunque no posee el atletismo explosivo de sus competidores, su eficiencia estadística y capacidad para impactar el juego en ambos lados lo mantienen en la pelea por el número uno.
El camino de Karim López hacia la élite está trazado. Con el Combine de la NBA programado para mayo de 2026 en Chicago, el joven sonorense tendrá la oportunidad definitiva de validar estas predicciones y escribir, finalmente, el capítulo más brillante del baloncesto nacional en la mejor liga del mundo.