¿Quién es Karim López, el mexicano elegible para el Draft de la NBA de 2026?

El mexicano Karim López luce decidido a dar el siguiente paso en su carrera. Es que según ESPN, el joven alero decidió declararse elegible para el Draft de la NBA de 2026.

Considerado uno de los talentos internacionales más prometedores de su generación, el nacido en Hermosillo ocupa el puesto número 11 en el Big Board de prospectos de la mencionada cadena televisiva estadounidense.

Mexico's Karim Lopez – the No. 11 prospect on ESPN's Big Board – has declared for the 2026 NBA draft and is projected to become the first Mexico-born first-round pick in league history.



Story with @JeremyWoo: https://t.co/nNCFvfqub3 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2026

¿Dónde ha jugado Karim López?

López viene de participar con los New Zealand Breakers de la National Basketball League (NBL) de Australia. Allí accionó durante dos temporadas y registró en el finalizado curso 11.9 puntos y 6.1 rebotes en poco más de 25 minutos de media, junto a un sólido 49.0% en tiros de campo.

"Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida", comentó la perla de 19 años a ESPN. "Sinceramente, desde que tengo uso de razón; probablemente, tenía unos cinco años y hacía dibujos de mí mismo jugando en la NBA. Es algo muy especial estar en esta posición ahora mismo".

Pese a cerrar la justa con balance negativo, los Breakers lograron conquistar la Ignite Cup, torneo interno de la NBL y en el cual el sonorense tuvo un papel importante, destacando un desafío de 32 puntos ante el Melbourne, lo que muestra sus destrezas ofensivas cuando alcanza su mejor versión.

¿Cuáles son las principales características de Karim López como jugador?

Con 2.06 metros de altura, López destaca en rol de alero moderno, capaz de manejar el balón, generar juego y defender múltiples posiciones. Entretanto, dejó huella en el programa Nex Stars al establecer el récord de anotación en una campaña (358) y empatar en robos y tapones con 66, igualando la marca de Alex Toohey.

"Australia supuso un gran aprendizaje durante ambos años; fue un capítulo magnífico de mi vida. Una vez que recuperé mi plena salud, tomé la dirección correcta, así que estoy realmente satisfecho con la experiencia adquirida", acotó quien se formara en las categorías inferiores del Club Juventud Badalona de España.

De cara al draft, los ojeadores probablemente valoren la combinación de físico, talento y mentalidad competitiva del conocido como "Shinito", al margen de que debe mejorar su tiro exterior y explosividad.

¿En qué lugar del Draft de la NBA puede ser tomado Karim López?

La agencia AP lo sitúa en el primer lugar de los prospectos internacionales, así que podría hacer historia como el primer mexicano elegido en la ronda inicial del prestigioso evento de novatos, superando el precedente de Eduardo Nájera, seleccionado en la segunda vuelta del 2000, puesto 38 general, por los Houston Rockets, pero traspasado de inmediato a Dallas Mavericks.

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