Europa reescribió la NBA: el dominio táctico que cambió al baloncesto estadounidense
El dominio reciente del basket es indiscutiblemente internacional. Desde la temporada 2017-2018 cuando James Harden ganó el premio al MVP, ningún jugador nacido en Estados Unidos ha logrado ser distinguido por la NBA como el más valioso.
El pívot serbio Nikola Jokić y el alero griego Giannis Antetokounmpo ostentan la mayoría de estos galardones recientes, junto al pívot camerunés Joel Embiid.
Esta tendencia, más allá de la anécdota estadística, nos obliga a mirar hacia Europa, el gran laboratorio táctico que ha transformado la NBA. La liga estadounidense se definía históricamente por su ritmo alto, el atletismo explosivo y el aislamiento para que las estrellas resolvieran. Europa, en cambio, ha inyectado la filosofía contraria: posesiones largas, rotación de balón y un IQ colectivo que exige a cada jugador ejecutar la "pizarra" con precisión.
“Creo que más países, como los de Europa e incluso México, al involucrarse más, han cambiado la forma en que los estadounidenses juegan al baloncesto, porque, para empezar, los últimos siete MVP no fueron estadounidenses. Eso demuestra cómo otros países están aprendiendo, mejorando y desarrollando el juego, y cómo nosotros podemos adoptar algunas de sus prácticas, especialmente la manera en que enseñan a los niños”, dice sobre el tema Ausar Thompson, alero de los Detroit Pistons.
El camino para esta infiltración fue largo. Lo abrieron pioneros como Georgi Glouchkov y Fernando Martín a mediados de los ochenta, y luego el "quinteto de la green card" con talentos yugoslavos como Drazen Petrovic y Vlade Divac.
Pero la figura de transición que legitimó la técnica europea fue Dirk Nowitzki, quien demostró que los fundamentos rigurosos podían superar sistemáticamente al atletismo puro en la cumbre de la NBA, ganando un MVP y liderando a los Dallas Mavericks al campeonato de 2011.
Nikola Jokić es la consecuencia táctica más evidente de esta evolución. Su éxito se basa casi exclusivamente en su visión de juego y su capacidad de pase, un rasgo valorado históricamente en la escuela balcánica para el jugador interior. Jokic demuestra que la superioridad mental y técnica, sin el atletismo tradicional de la NBA, puede ser la clave de la eficiencia ofensiva más devastadora.
Incluso el fenómeno griego, Giannis Antetokounmpo, el jugador europeo más dominante físicamente, lleva el sello mental de Europa. Su declaración de que ganar una medalla con la selección nacional es "mucho más importante" que ganar un MVP de la NBA encapsula el valor cultural de la disciplina colectiva sobre el brillo individual, una mentalidad forjada en la alta presión de los torneos FIBA.
La NBA ha respondido a este asalto de inteligencia táctica adoptando esquemas más estructurados, valorando el movimiento sin balón y los bloqueos indirectos, y mejorando su propia defensiva para anticipar un ataque más sofisticado.
En última instancia, la gran influencia de Europa es un mandato de madurez: jugadores con el IQ y la disciplina colectiva para ejecutar un baloncesto más complejo y fundamentado.