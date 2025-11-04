Final LNBP 2025: Diablos reclama ser el nuevo líder de la liga ante Fuerza Regia, el más ganador de la historia
La final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) 2025 enfrentará a la naciente franquicia de los Diablos Rojos del México, que defiende el título, ante un Fuerza Regia que es un viejo lobo de mar y el más ganador en los 25 años de historia de la competición.
Los escarlatas son la franquicia deportiva con más títulos en su solo deporte, con 18 en la Liga Mexicana de Beisbol, y luego de 84 años de historia decidieron expandirse a otras disciplinas al estilo de modelos de clubes como el Real Madrid o el FC Barcelona.
En 2024 añadieron equipos de softbol femenil y basquetbol, en el segundo fueron campeones en su primer año, comandados por el entrenador Nicolás Casalánguida y figuras como el mexicano Gael Bonilla y Michael Smith.
Para este 2025, repitieron en la final, luego de terminar terceros en la fase regular con marca de 20 victorias y ocho derrotas, eliminar a los Dorados de Chihuahua, en las semifinales de zona, y en las finales a los Astros de Jalisco, sublíder de la competición.
En el camino a la serie por el título, que terminará cuando alguna de las dos quintentas finalistas sumen cuatro victorias, los Rojos han mostrado ser un cuadro que no se da por vencido, ya que tanto a los Dorados como a los Astros, los eliminó luego de que la serie se fue a su máximo de juegos: cinco ante Chihuahua y siete en contra de Jalisco.
Ante los Astros estuvieron 3-2 abajo, a un partido de ser echados, pero ganaron los últimos dos compromisos para seguir en la búsqueda del bicampeonato.
“Reconozco el paso que hemos tenido para llegar aquí. En la serie pasada se tuvo que hacer un gran trabajo para ganarla y eso nos motiva a pensar en el título. Somos nuevos en el basquetbol, pero desde que nacimos hace 85 años en el beisbol lo hicimos con el objetivo de ser exitosos”, señaló Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los Diablos, en una rueda de prensa.
Mientras que Fuerza Regia fue cuarto en la primera ronda, con el mismo récord que el México, 20-8, pero con una peor diferencia de puntos, los de Monterrey tuvieron 318 y los escarlatas, 316.
En los playoffs, los regios eliminaron en las semifinales a los Mineros, quintos clasificados, y dieron cuenta en seis duelos en la final a las sorprendentes Panteras de Aguascalientes, últimos en amarrar boleto a la postemporada, que en las semis echaron a los Soles de Mexicali, primeros en la fase regular.
“Este año no hubo rival fácil. Todos los equipos se conformaron de acuerdo al 25 aniversario de la liga y el haber llegado aquí fue complejo, difícil por lo competido de la liga”, comentó Eduardo Urdiales, director general de Fuerza Regia.
Uno de los secretos en el éxito de ambos está en los banquillos. El argentino Nicolás Casalánguida, coach de los Rojos, fue el que les dio el título el año pasado, en el que construyó una plantilla en tiempo récord, en menos de cuatro meses.
Gracias al conocimiento del baloncesto latinoamericano fichó a jugadores como Bonilla, uno de los cabecillas de la nueva generación de la selección mexicana, o a veteranos como su compatriota Luciano González y el venezolano Michael Carrera.
En el cuadro de Monterrey, el español Pablo González es el estratega, con la escuela FIBA por delante ha sacado provecho de las principales figuras que tiene en la nómina: Avry Holmes, Jordan Loveridge y Joshua Ibarra, el pivot titular de la selección mexicana.
Ambos han conseguido éxitos en sus jóvenes carreras. Casalánguida, de 46 años, fue campeón cuando dirigió a Fuerza Regia en 2021 y con los Diablos el año pasado. García, 35, hizo monarcas a las Abejas de León en 2022, tras lo cual fue fichado por los norteños, a los que les dio los títulos de Copa y liga en 2023.
Diablos busca ser la primera franquicia nueva en ser bicampeona y Fuerza Regia sumar su sexto trofeo para afianzarse como el más ganador de la LNBP.
Resultados y horarios (tiempo del centro de México) de los partidos de la final de la LNBP 2025
- Juego 1: lunes 3 de noviembre | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (CDMX) | 20:15
- Juego 2: martes 4 de noviembre | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (CDMX) | 20:15
- Juego 3: viernes 7 de noviembre | Arena Mobil (Monterrey) | 20:15
- Juego 4: sábado 8 de noviembre | Arena Mobil (Monterrey) | 16:15 |
- Juego 5: lunes 10 de noviembre | Arena Mobil (Monterrey) | 20:15*
- Juego 6: jueves 13 de noviembre | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (CDMX )| 20:15*
- Juego 7: viernes 14 de noviembre | Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (CDMX) | 20:15*
*Solo en caso de ser necesarios
¿Dónde ver la transmisión de la final 2025 de la LNBP?
Redes sociales de la LNBP y Diablos Rojos, TVC Deportes, Canal 6 (diferido), AyM Sports y Hi Sports.