Finales de la NBA: Cuatro conclusiones tras el error de Wemby que condenó a los Spurs en el Juego 2
El Juego 2 de las Finales de la NBA de 2026 tuvo todo lo que un aficionado podría pedir de un partido de esta instancia. Una producción ofensiva espectacular de los aleros de los Knicks, Mikal Bridges y Landry Shamet. Una actuación digna de MVP de Karl-Anthony Towns, quien está transformando su legado en tiempo real. Y un encendido discurso de Victor Wembanyama en el último cuarto antes de una racha de 14-0 con la que los Spurs tomaron la ventaja en los minutos finales.
Desafortunadamente para los aficionados en San Antonio, ese “todo” también incluyó un final desgarrador.
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Tras un inicio complicado en el que batalló ante Towns, OG Anunoby y el resto de los defensores que New York le lanzó encima, Wembanyama explotó en el último cuarto al anotar 10 de sus 29 puntos. Sin embargo, en las jugadas más decisivas del encuentro, el jugador de 22 años se quedó corto.
Después de provocar un fallo de Jalen Brunson, Wembanyama capturó el rebote y, en un intento por acelerar la transición, lanzó un pase a Stephon Castle, quien no esperaba el envío. El balón rebotó en su espalda. Brunson recuperó la pelota suelta y recibió una falta. Encestó uno de dos tiros libres para darle a los Knicks una ventaja de 105-104.
En la posesión siguiente, Wembanyama tuvo una oportunidad razonable desde unos seis metros, pero no logró convertirla, sellando así la victoria de los Knicks. La serie ahora viajará al Madison Square Garden, y New York ciertamente no tiene intención de permitir que regrese a San Antonio.
A continuación, nuestras cuatro principales conclusiones de la emocionante victoria de los Knicks en el Juego 2:
Los Knicks se derrumbaron, pero de alguna manera sobrevivieron
Respiren profundo, aficionados de los Knicks.
Parecía que New York tenía el partido completamente bajo control y se encaminaba cómodamente hacia una ventaja de 2-0 en la serie. Entonces, ese plan cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. Después de que OG Anunoby clavara una volcada con Victor Wembanyama encima de él cuando restaban 6:04 por jugar, los Knicks tenían ventaja de 97-83 y prácticamente ya estaban pensando en el viaje de regreso. Sin embargo, durante los siguientes 3:05 minutos, los Spurs encadenaron una racha de 14-0 para empatar el encuentro con 2:59 restantes. El equipo de Mike Brown lucía completamente desconcertado.
Los tres minutos finales fueron un intercambio constante de golpes, con ambos equipos respondiendo a cada ataque del rival. Anunoby recibió una falta en un intento de triple y convirtió sus tres tiros libres, lo que pareció devolver algo de calma al panorama. Pero los Spurs siguieron respondiendo, contestando cada golpe con otro aún más fuerte. Sólo un error crucial de Wembanyama (más sobre eso más adelante) permitió que New York saliera victorioso. Incluso así, los Knicks dejaron abierta la puerta para que San Antonio se llevara el triunfo al final.
Seamos sinceros: New York tuvo fortuna de salir con esta victoria. Los Knicks protagonizaron un colapso total, pero algunos rebotes y situaciones terminaron favoreciéndolos para escapar con el triunfo. Si terminan conquistando el campeonato, nadie recordará esos terribles tres minutos que estuvieron cerca de costarles una ventaja casi insalvable en la serie.
Al final, fue un mal último cuarto, pero lograron sobreponerse y sacar adelante una victoria muy complicada.
Karl-Anthony Towns ha sido el mejor jugador de los Knicks
Con toda la atención que recibió la capacidad de Jalen Brunson para responder en los momentos importantes antes de la serie —y con justa razón— hubo un jugador que pasó desapercibido rumbo a las Finales. Y ese ha sido Karl-Anthony Towns, quien ha sido el mejor jugador de New York durante los dos primeros partidos de esta serie. En el Juego 2 volvió a dejar su huella, a pesar de lidiar con problemas de faltas.
Towns lideró a los Knicks con 21 puntos y 13 rebotes la noche del viernes, además de aportar cuatro asistencias, un robo y un bloqueo en 34 minutos. Encestó 8 de 12 tiros de campo y 3 de 5 triples, mostrando la eficiencia que ha exhibido durante toda la postemporada. De manera crucial, lideró al equipo en el diferencial de puntos con un +11, mientras que la otra estrella del equipo, Jalen Brunson, terminó con un -10. También vale la pena señalar que Towns defendió a Wembanyama durante gran parte de sus minutos en la cancha.
En la victoria de New York en el Juego 1, KAT fue igualmente importante. Registró 18 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y un bloqueo en 34 minutos. Además, terminó con un +14 pese a tener enfrente a Wemby.
Towns ha sido el hombre olvidado durante una postemporada en la que su promedio de puntos ha descendido a 17.0 por partido. Sin embargo, cuando los Knicks comenzaron a utilizarlo más como distribuidor de juego —promedia 5.7 asistencias por encuentro en estos playoffs— fue cuando el equipo realmente despegó. Ahora es la pieza clave de todo lo que hacen ofensivamente, ya que su capacidad para abrir la cancha genera espacios para todos sus compañeros.
Es seis veces All-Star, pero esta serie ya perfila como el mejor trabajo de toda su carrera.
Victor Wembanyama vivió lo mejor y lo peor en el cierre del partido
Wembanyama se apoderó del juego en la segunda mitad y especialmente en el último cuarto. Anotó siete puntos en la primera mitad y luego explotó con 22 más después del descanso para terminar con 29 unidades en una derrota devastadora. Hizo prácticamente todo lo posible, pero cometió un error decisivo en el momento más importante, uno que seguramente desearía poder borrar.
Después de una gran defensa sobre Brunson, Wembanyama capturó el rebote, comenzó a driblar y levantó la vista para iniciar el contragolpe. Detectó a Stephon Castle libre cerca de la banda y decidió pasarle el balón. Justo antes de que Wembanyama realizara el envío, Castle arrancó hacia adelante, asumiendo que su compañero llevaría la pelota por sí mismo. El balón impactó en la espalda de Castle y terminó en las manos de Brunson. Wemby reaccionó de inmediato cometiendo falta sobre el base de los Knicks para enviarlo a la línea de tiros libres. Brunson convirtió el primero, que terminó siendo el punto de la victoria.
Brunson falló el segundo disparo, lo que le dio a los Spurs una oportunidad de ganar el partido sobre la bocina y empatar la serie antes de viajar a New York. Con el encuentro en juego, era evidente que San Antonio quería que Wembanyama tomara el último lanzamiento. Consiguió una buena oportunidad, pero su tiro sobre Mitchell Robinson salió demasiado largo y los Knicks terminaron escapando con una sorprendente victoria.
Los momentos finales del Juego 2 no fueron los mejores para Wemby, pero los Spurs no habrían remontado en el último cuarto ni habrían tenido oportunidad de ganar sin él. Encontró el ritmo desde larga distancia y dominó ambos lados de la cancha en la segunda mitad, aunque sus cuatro pérdidas de balón resultaron costosas. Y la última fue especialmente dolorosa, ya que San Antonio pudo haber tenido una gran oportunidad de ganar o, al menos, forzar el tiempo extra de no ser por ese grave error.
Los Knicks pueden sentenciar la serie en el Madison Square Garden
Las Finales de la NBA no necesariamente tienen que regresar a San Antonio.
Aún queda mucho baloncesto por jugar antes de que eso se determine, pero los Knicks tomaron el control en el Juego 2 y hasta ahora han lucido como el mejor equipo de la serie. Brunson no tuvo una de sus habituales explosiones ofensivas, pero las grandes actuaciones de Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby y Landry Shamet hicieron que eso fuera irrelevante.
Más importante aún, la intensidad física de New York ha logrado limitar a Wembanyama en varios momentos de los Juegos 1 y 2. Es cierto que suma 55 puntos en los dos primeros partidos, por lo que también ha tenido sus momentos dominantes. Sin embargo, los Knicks le han complicado mucho las cosas y, ya sea Julian Champagnie, De’Aaron Fox o Dylan Harper quienes intenten aprovechar la atención que genera Wembanyama, New York ha ajustado para neutralizar esas opciones secundarias de anotación.
La victoria en el Juego 2 extendió la racha triunfal de los Knicks en estos playoffs a impresionantes 13 partidos consecutivos. Sólo los Warriors de 2017 tuvieron una mejor racha de postemporada, con 15 victorias seguidas camino al campeonato. Si los Knicks barren a los Spurs, podrían igualar a Golden State en los libros de récords como uno de los equipos más dominantes en la historia de los playoffs de la NBA.
Ya sabíamos que el primer partido de Finales en el Madison Square Garden en 27 años sería algo especial. Ahora, con los Knicks sosteniendo una sorprendente ventaja de 2-0, el Juego 3 del lunes por la noche en New York podría convertirse en uno de los mejores ambientes deportivos que hayamos visto en años.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/06/2026, traducido al español para SI México.