Los Knicks ganan el Juego 2 por un punto y se van a Nueva York con ventaja de 2-0
El Frost Bank Center vivió uno de los partidos más tensos de estas Finales. Los Knicks ganaron 105-104 en un final que se decidió con un tiro libre de Brunson y un último intento de Wembanyama que no entró. Nueva York se va a casa con ventaja de 2-0 y a dos victorias de su primer campeonato desde 1973.
El partido tuvo tres momentos muy distintos. En el primer cuarto, los Spurs arrancaron con todo y abrieron una ventaja de 12 puntos mientras Brunson luchaba con el tiro. En el segundo cuarto, los Knicks respondieron y llegaron al descanso arriba 56-52. En la segunda mitad, Nueva York abrió una ventaja de hasta 14 puntos en el cuarto periodo que parecía definitiva, pero los Spurs se negaron a morir. San Antonio recortó de 14 a uno en los últimos minutos con una racha que puso el Frost Bank Center de pie.
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El final fue un caos perfecto. Con 9.5 segundos por jugarse y el marcador 104-104, Wembanyama lanzó un pase que rebotó en la espalda de Stephon Castle y cayó en las manos de Brunson. Wembanyama chocó contra él en la recuperación y el árbitro cobró la falta.
Brunson fue a la línea con la oportunidad de dar la victoria a los Knicks. Convirtió el primero, falló el segundo. Con 7.5 segundos, De’Aaron Fox usó una pantalla de Wembanyama y llegó al aro, pero el tiro no entró. En el último segundo, Wembanyama recibió el balón y lanzó un jumper de 20 pies sobre Mitchell Robinson. No entró. Los Knicks ganaron por un punto.
Karl-Anthony Towns fue el mejor de los Knicks con 21 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias, con 8 de 12 en tiros de campo. Brunson terminó con 20 puntos en 7 de 25 en tiros, su noche más ineficiente de los playoffs, pero con 6 asistencias y 5 robos y la canasta más importante del partido. Towns lo resumió después del partido: “La razón por la que ganamos este juego es que nos dimos una ventaja. Los Spurs pelearon, se pusieron a uno, se dieron una oportunidad de ganar.”
Wembanyama terminó con 29 puntos en 11 de 21 en tiros, su mejor noche de la serie, y fue el mejor jugador de la cancha en el último cuarto. De’Aaron Fox aportó 22 puntos y lideró la remontada de los Spurs en los últimos minutos. El problema de San Antonio no fue el talento sino las pérdidas de balón: 18 en el partido, incluyendo la de Wembanyama que terminó dándole la victoria a los Knicks.
Con esta victoria, los Knicks extendieron su racha a 13 victorias consecutivas en estos playoffs, la segunda más larga de la historia de la postemporada, solo por detrás de los Warriors de 2017 que ganaron 15 seguidas. El Juego 3 es el lunes a las 6:30 PM hora de México en el Madison Square Garden, donde los Knicks no han perdido en toda la postemporada. Los Spurs llegan con la misión de ganar en el estadio más ruidoso del mundo o ver cómo la serie se les escapa de las manos.