Finales de la NBA: Ver el Juego 3 en Nueva York cuesta lo mismo que un coche nuevo
El Madison Square Garden recibe este lunes su primer partido de Finales de la NBA en 27 años y los precios de los boletos reflejan exactamente lo que eso significa para Nueva York.
El Juego 3 entre los Knicks y los Spurs se convirtió en el partido de baloncesto más caro de la historia, con el boleto más barato en reventa por encima de los 9,990 dólares, casi 173,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual, solo para sentarse en la galería más alta del estadio.
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Los números que muestra el mapa de la arena son difíciles de procesar. Las zonas de nivel bajo arrancan en 13,223 dólares, cerca de 230,000 pesos. Los lugares junto a la cancha rondan los 31,732 dólares, más de 550,000 pesos.
Las mejores ubicaciones al lado de la duela, en la sección más codiciada, están en 45,823 dólares, casi 800,000 pesos. Y las localidades más exclusivas de todo el estadio superan los 53,553 dólares, casi un millón de pesos mexicanos por una sola butaca para ver un solo partido.
Para ponerlo en perspectiva, el precio promedio de boleto para los juegos de los Knicks en el Madison Square Garden durante estas Finales es de 7,149 dólares, lo que pulverizó el récord histórico anterior de 1,965 dólares que se estableció en las Finales de 2024 en Dallas. Es más del triple del récord anterior. Solo el Super Bowl LX de febrero tuvo un precio promedio más alto en la historia reciente de los eventos deportivos en Estados Unidos, con 10,497 dólares por boleto. Los Knicks ya lo superaron.
El dato más extremo de todos llegó desde la propia organización. Los Knicks pusieron a subasta benéfica dos asientos junto a la cancha con los fondos destinados a la Fundación Garden of Dreams, y la oferta llegó a 500,000 dólares por los dos boletos, más de 8.6 millones de pesos mexicanos. Eso equivale a 250,000 dólares por asiento, el precio más alto jamás pagado por un boleto individual de baloncesto en la historia.
La demanda tiene una explicación sencilla. Nueva York no veía un partido de Finales en casa desde 1999, cuando los Spurs los barrieron en cinco juegos. Han pasado 27 años y tres generaciones de aficionados que nunca vieron a su equipo en este escenario. Ahora los Knicks llegan con ventaja de 2-0, con Brunson en el mejor momento de su carrera y con la ciudad entera convencida de que este puede ser el año.
Eso, en el mercado más grande y más rico del país, con pocos boletos disponibles porque los poseedores de abonos se los quedan, da como resultado lo que se ve en ese mapa de precios. Además, el presidente Donald Trump confirmó que asistirá al partido esta noche, lo que añade otro elemento de demanda a una noche que ya era histórica por sí sola.
El Juego 3 arranca esta noche a las 6:30 PM hora de México en el Madison Square Garden. Para quienes no pueden pagar lo que vale una camioneta nueva por un asiento, la alternativa es verlo desde casa o desde cualquier Fan Zone de la ciudad, donde la entrada es gratuita.