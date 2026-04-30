Gabriela Jaquez: “Hay un talento asombroso en México; necesitamos apoyo de la Federación”
El 13 de abril de 2026, el baloncesto mexicano vivió un momento de ruptura cuando Cathy Engelbert, comisionada de la WNBA, anunció que el Chicago Sky seleccionaba a Gabriela Jaquez con el quinto pick global del draft.
Te puede interesar: Gabriela Jaquez, próxima estrella de la WNBA: "Estoy comprometida con México"
En ese instante, rodeada de su familia en Nueva York y con su hermano Jaime Jaquez Jr siguiendo todo por FaceTime desde Miami, Gabs se convirtió en la primera mexicana seleccionada en la ronda inicial del Draft y, además, en la voz autorizada de toda una generación que decidió dejar de guardar silencio ante las carencias institucionales.
En entrevista exclusiva con Sports Illustrated México tras el draft de la WNBA y a pocos días de su debut en el mejor basket del mundo, Jaquez criticó de forma frontal y honesta a la Federación Mexicana de Baloncesto por el abandono histórico que sufre el equipo femenil.
“México significa mucho para mí. Es un honor poder jugar para la selección nacional mexicana y representar a todo un país. Mis experiencias han sido asombrosas y jugar basquetbol en la FIBA me han ayudado con mi futura carrera en la WNBA. Mis compañeras en México son increíbles, pero necesitamos el apoyo del país; si quieren vernos triunfar, necesitamos ese respaldo”, dice categórica Jaquez.
Hija de Jaime Jaquez Sr y Angela Sather, Gabriela creció en una familia que llevaba el baloncesto en el ADN; creció viendo a su hermano Jaime Jaquez Jr —actual alero del Miami Heat— abrirse paso hacia la NBA, pero siempre mantuvo una conexión intrínseca con la herencia de sus abuelos mexicanos.
Y como una muestra más del amor por su familia y sus raíces, en 2024 Gabriela Jaquez se unió a la Selección Mexicana de Basquetbol Femenil para representar al país en el preclasificatorio para la Copa Mundial Femenina FIBA 2026 en Ciudad de México.
“Se pusieron en contacto conmigo (la Federación) un par de veces cuando era más joven, pero no estaba lista; era un paso muy grande estar lejos de mi familia y de mis padres por mucho tiempo en México. Pero conforme crecí, me dije: "Vale"”, cuenta la base de 22 años.
Fue bajo la dirección técnica de Lindsey Harding, una figura legendaria con experiencia en la NBA y la WNBA, que Gabriela sintió la madurez suficiente para dar el paso.
“Hablé con ella y sentí que ya era lo suficientemente madura y estaba lista. También quería ganar partidos para México. Lo merecen. Obviamente sería un honor jugar para el Team USA también; son un equipo increíble y ganan todo el tiempo. Pero para mí, se trataba de tomar una ruta distinta, crecer como jugadora de una forma diferente y tener un rol distinto, pero también crecer como persona y conectar con mi cultura”, rememora Jaquez.
Finalmente, Jaquez debutó en la selección mayor en agosto de 2024, durante el torneo pre-clasificatorio al Mundial en la Ciudad de México, donde promedió 21.8 puntos por juego y fue nombrada en el Quinteto Ideal a pesar de ser la jugadora más joven del grupo.
Ese debut fue mágico para la afición, pero también fue el primer contacto real de Jaquez con las dificultades estructurales a las que se enfrentan sus compañeras.
Aunque Lindsey Harding, su entrenadora en la selección y una leyenda que hoy asiste en los Lakers, hizo un trabajo excepcional para integrarla y revolucionar el sistema de juego, las carencias externas eran imposibles de ignorar.
A Gabriela, confiesa, le duele ver el potencial desperdiciado de sus compañeras, a quienes describe como personas fantásticas y trabajadoras incansables, simplemente porque el apoyo del país y de la federación "a veces no está ahí". Su postura es, por supuesto, la consecuencia lógica de una mentalidad forjada en el rigor deportivo Westwood, el corazón de UCLA.
“Mis compañeras en México son increíbles; me recibieron con los brazos abiertos y son personas fantásticas. Además, son muy buenas. Pero necesitamos el apoyo del país; si quieren vernos triunfar, necesitamos ese respaldo. A veces no está ahí, lo cual es triste porque tenemos el potencial y me duele. Por eso quise jugar para México, para poner algo en marcha. Creo que todo el país lo merece, estas chicas lo merecen. Trabajan arduamente. Estoy muy agradecida de ser parte de esto y representar a un país tan maravilloso. Espero que podamos obtener más apoyo, ganar partidos y tal vez ir a los Juegos Olímpicos algún día”, enfatiza.
SI: Habiendo sido parte de la selección nacional, ¿qué crees que le falta al país para pavimentar el camino a más jugadoras mexicanas en la WNBA?
GJ: Siendo honesta, falta mucho. El apoyo financiero para el equipo no está ahí, los recursos no están ahí. Es triste. Me pregunto ¿debería decir esto? y sí, debo hacerlo, porque puedo. Y como dije, si queremos ganar e ir a los Olímpicos, hay que decirlo.
Yo estoy comprometida con México, estoy aquí por una razón y quiero vernos tener éxito. El talento existe, no quiero que la gente piense que no; hay un talento asombroso en México. Necesitamos el apoyo de la Federación para respaldar financieramente al equipo y asegurar que tengamos campamentos de entrenamiento adecuados para estar preparadas para los torneos.
En la AmeriCup, estuvimos muy cerca de vencer a Puerto Rico, pero el estilo del campamento de entrenamiento no estaba diseñado para que tuviéramos un éxito total. Somos trabajadoras, no nos vamos a quejar, pero al mismo tiempo podríamos ser mucho mejores. Voy a empezar a alzar la voz porque es en lo que creo. Espero que la gente me escuche. He venido a México por una razón y quiero cumplir con mi parte.
El ejemplo doloroso que Gabriela cita fue la participación en la AmeriCup 2025 en Chile, donde a pesar de ser reconocida como la Rising Star del torneo, México cayó 67-72 ante Puerto Rico y terminó en la séptima posición del torneo.
Mientras que en la NCAA o en las selecciones de élite los atletas tienen meses de preparación estratégica, en México las jugadoras a menudo se enfrentan a concentraciones cortas, con recursos limitados y sin el respaldo económico necesario para enfocarse exclusivamente en el rendimiento.
Gabs —como prefiere que la llamen— subraya que el talento en México es asombroso y que el país merece ver a sus chicas triunfar, pero la Federación Mexicana de Baloncesto (ADEMEBA) —que ha lidiado con suspensiones de la FIBA en el pasado por irregularidades administrativas— sigue sin priorizar a la rama femenil.
La frustración de Jaquez nace de la impotencia de ver que, a pesar de jugar con "mucha garra" —como lo describió el propio presidente de la ADEMEBA, Modesto Robledo—, el corazón no es suficiente para compensar la falta de profesionalismo institucional.
“Estoy comprometida con México”, dice Jaquez, quien sueña con ir a los Juegos Olímpicos algún día.
Sin embargo, ese sueño, que para ella podría ser una realidad en Los Ángeles 2028 en su propia casa, se ve empañado por la realidad presupuestaria.
Su éxito en Estados Unidos la hace independiente de las represalias que muchas veces silencian a las atletas locales. Como campeona de la NCAA y ahora como una de las caras jóvenes de la WNBA, su voz tiene un peso diplomático que la federación no puede ignorar fácilmente.
El futuro del baloncesto femenino en México está en un punto crítico. La influencia de figuras como Jaquez y la dirección de entrenadoras como Lindsey Harding han demostrado que se puede competir contra potencias mundiales si se tiene el talento adecuado en la duela.
No obstante, advierte Gabriela, sin apoyo financiero y sin recursos, el techo del equipo siempre será bajo.