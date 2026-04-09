Gabriela Jaquez, la todoterreno mexicana que busca conquistar la WNBA
Tras una actuación histórica en la final de la NCAA de 2026, donde lideró a las Bruins de UCLA a su primer campeonato nacional frente a South Carolina, Gabriela Jaquez se ha convertido en una de las jugadoras más interesantes de cara al Draft de la WNBA.
Con un estilo que mezcla garra, inteligencia y una eficiencia sorprendente, Gaby es el prototipo de jugadora que cualquier equipo profesional querría tener en su rotación.
Te puede interesar: La dinastía Jaquez, un puente de oro para el basquetbol mexicano
Es conveniente, pues, empezar a hablar sobre ella a través de su apodo, All Gas Gabs —Gabs a todo gas—. Es una jugadora que no conoce el botón de pausa. Su mayor virtud es, sin duda, que en la duela se transforma en un motor inagotable y tiene la capacidad de jugar con una intensidad altísima durante cada minuto, peleando un rebote ofensivo o presionando a la base rival.
Técnicamente, su evolución ha sido notable. En sus primeros años en UCLA se le veía como una jugadora de rol, pero en su temporada senior se transformó en una amenaza ofensiva de primer nivel.
Terminó el año rozando el prestigioso club del 50/40/90, con un impresionante 52.8% en tiros de campo y un letal 41.1% desde la línea de tres puntos. Lo que más gusta a los analistas es que Jaquez no necesita que el equipo juegue para ella; es una jugadora de bajo mantenimiento que sabe anotar en transición, cortando hacia el aro o aprovechando pases extra.
Además, su versatilidad es un activo valioso. Con 1.83 metros de estatura, tiene el tamaño para jugar como alero y la agilidad para defender a jugadoras más pequeñas en el perímetro. Su capacidad para rebotear es de élite para su posición —promedia 5.5 rebotes por partido— algo que demostró en la final nacional, en la que consiguió un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes contra una de las defensas más físicas del país.
A pesar de su éxito colegial, el salto a la WNBA es un reto físico inmenso. Los informes de los expertos señalan dos áreas principales donde Gaby debe trabajar para consolidarse como estrella profesional.
En primer lugar, está la fuerza física. Aunque es una competidora feroz, en la universidad sufrió cuando le tocó defender a jugadoras más grandes y fuertes cerca del aro. Se estima que las rivales anotaron un 67.5% de sus tiros cuando la atacaron en el poste bajo, la tasa más alta entre las prospectos de su clase.
Para no ser un blanco fácil en la WNBA, necesitará ganar masa muscular y mejorar su técnica de resistencia bajo el aro.
En segundo lugar, su movilidad lateral. Gaby es rápida corriendo la pista de frente, pero a veces sufre para seguir el paso a bases extremadamente rápidas o habilidosas en el uno contra uno perimetral.
Finalmente, aunque su tiro de tres ha mejorado muchísimo, los scouts todavía piden ver esa consistencia mantenida durante varios años, ya que en el pasado tuvo rachas de irregularidad.
El escenario del Draft, ¿dónde encajaría mejor?
Los medios sitúan a Jaquez como una selección de primera ronda, probablemente entre los puestos 6 y 15. Su perfil la hace muy atractiva para equipos que no buscan un proyecto a largo plazo, sino alguien que aporte desde el primer día.
Dos destinos suenan con mucha fuerza. El primero son las Washington Mystics, que tienen el pick 9, un equipo que necesita profundidad en las alas y alguien que pueda defender y tirar para apoyar a sus estrellas jóvenes.
El segundo destino ideal sería el Indiana Fever, con el pick 10; ahí Jaquez podría ser la socia perfecta para Caitlin Clark y aprovechar los pases de la estrella para anotar en transición y aportar la defensa física que el equipo tanto necesita.
También se menciona al Connecticut Sun como una opción sólida por su cultura de dureza defensiva, algo que encaja perfectamente con el estilo de Gaby.
Con el Draft a la vuelta de la esquina el 13 de abril, Gabriela Jaquez está a punto de cumplir el sueño que empezó desde el tercer grado.