La dinastía Jaquez, un puente de oro para el basquetbol mexicano
Jaime y Gabriela Jaquez son dos de los mejores embajadores que el basquetbol mexicano ha tenido en años.
Convertidos en una dupla sin precedentes, los hermanos Jaquez han asumido, de facto, el rol de baluartes del baloncesto nacional; como una especie de puente cultural y técnico entre la élite de la NBA y la NCAA y la estructura formativa en México.
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En 2023, tras ser elegido en la posición número 18 del Draft de la NBA por el Miami Heat, Jaime Jaquez Jr se convirtió en el primer jugador con nacionalidad mexicana en ser reclutado en la primera ronda. Este hito fue el resultado de una maduración de cuatro años en UCLA, donde se consolidó como el octavo máximo anotador histórico de los Bruins con 1,802 puntos.
Gabriela, por otro lado, ha provocado una revolución en el baloncesto femenil universitario que alcanzó su cenit este domingo 5 de abril, al liderar a las Bruins de UCLA hacia su primer título nacional de la NCAA en una victoria contundente sobre South Carolina.
Gaby se consagró como una figura de élite mundial. Sus 21 puntos y 10 rebotes en la gran final le valieron el reconocimiento de leyendas como Magic Johnson y la situaron como una prospecto Top 12 indiscutible para el Draft de la WNBA de 2026.
La importancia de Gabriela como baluarte radica en su compromiso explícito con la Selección Nacional Femenil de México.
En el preclasificatorio mundialista de la FIBA en 2024, Gaby promedió 21.8 puntos y 7.8 rebotes, cifras que las autoridades de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto calificaron como una revolución para el equipo.
“Está evolucionando mucho hasta convertirse en una líder, y el año pasado destacó para nosotros al encontrar su propia voz y convertirse en una colaboradora segura de sí misma en ese sentido”, dijo entonces la entrenadora del equipo, Cori Close. “Está descubriendo… cómo influir de manera más efectiva, y ha sido muy gratificante observarlo”.
Su estilo de juego, forjado en la agresividad del sistema FIBA, ha servido de catalizador para que México ascienda en los rankings internacionales, demostrando que la representación diplomática de los Jaquez es activa y comprometida con el desarrollo del país.
“Tenía más el balón en mis manos jugando para la Selección de México, y creo que eso me ayudó con mi manejo del balón cuando penetraba a la canasta” , dijo Jáquez.
Conmovida por el impacto de su participación, la jugadora reflexionó sobre su paso por la selección.
“Fue un honor jugar para un país como México, y tener la experiencia de jugar baloncesto internacional contra otras mujeres me ayudará mucho a prepararme para la próxima temporada. Mi papá incluso me contó, cuando estaba allí viendo el partido, que algunos aficionados derramaron lágrimas de emoción, simplemente porque estaban muy orgullosos”, dijo la joven de 22 años.
La dupla Jaquez está a las puertas de un hito histórico de cara al futuro, ser la primera pareja de hermanos mexicanos en jugar simultáneamente en la NBA y la WNBA.
La versatilidad de Gabriela, descrita como una glue player de élite, y la consolidación de Jaime como un fuerte candidato al Sexto Hombre del Año en la NBA, aseguran una visibilidad mediática sostenida para el baloncesto mexicano en los próximos años.