¡Será una GRAN TEMPORADA! 😍 Inicia la temporada de la @WNBA y Gabriela Jaquez (@gabrielarj11) 🇲🇽 está lista para mostrar todo su potencial.



Primer partido de las @chicagosky: sábado 9, 19:00 hrs 🆚 Portland Fire pic.twitter.com/hDQg2vBo85