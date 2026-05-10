Gabriela Jáquez, todo sobre el debut de la mexicana con el Chicago Sky en la WNBA
El debut de Gabriela Jáquez con el Chicago Sky marcará el inicio de una etapa de transformación para la franquicia y un momento de especial relevancia para el baloncesto femenino nacional.
Este sábado 9 de mayo, el equipo de Illinois se enfrenta al Portland Fire en el Moda Center, en un encuentro que simboliza la culminación de un proceso de reconstrucción profunda bajo la dirección del gerente general Jeff Pagliocca y el entrenador en jefe Tyler Marsh.
Te podría interesar: Gabriela Jaquez, la todoterreno mexicana que busca conquistar la WNBA
La llegada de Jaquez a Chicago ocurrió tras una temporada baja caracterizada por movimientos de alto impacto.
La gerencia decidió traspasar a la figura mediática Angel Reese al Atlanta Dream y optó por una estructura de plantilla que prioriza la versatilidad y el equilibrio defensivo sobre las individualidades. En este contexto, Jaquez fue seleccionada con el quinto pick global del Draft 2026 de la WNBA, consolidándose como una de las piezas centrales del nuevo proyecto deportivo.
El equipo ha rodeado a su nueva base y alera de una mezcla de experiencia y juventud. La incorporación de Skylar Diggins y el regreso de Courtney Vandersloot aportan el liderazgo veterano necesario para estabilizar a un grupo que incluye a otras promesas como Rickea Jackson y Jacy Sheldon.
Gabriela Jáquez llega al profesionalismo respaldada por una carrera universitaria destacada en UCLA, donde recientemente se coronó campeona nacional. Durante su último año como senior, Jaquez registró promedios de 13.5 puntos, 5.5 rebotes y 2.1 asistencias por partido.
“Mi estilo es agresivo”, dice Gabs. “Tengo un motor de alta intensidad. Voy a rebotear, anotar, defender... un poco de todo. Creo que puedo encajar en muchos equipos, pero especialmente en las Chicago Sky. Mi rol se desarrollará conforme avance la campaña, así que no puedo decirte exactamente cuál será. Pero seré yo misma: ya sea que necesite defender a alguien difícil, estar lista para tirar o rebotear, estoy preparada”, le dijo a Sports Illustrated México.
Su eficiencia en el tiro exterior fue uno de los factores determinantes para su alta valoración en el draft; terminó su etapa universitaria con un 39% de efectividad en triples, una cifra que el Sky espera capitalizar para mejorar sus estadísticas de anotación perimetral.
Más allá de la anotación, Jaquez es valorada por su capacidad para impactar en múltiples áreas.
"Toda jugadora de la WNBA necesita dos cosas: saber tirar —anotar el triple consistentemente— y equilibrar su juego. Una vez que amenazas con el tiro y la defensa se pega a ti, debes ser capaz de llegar al aro y finalizar, algo que Gabriela hace extremadamente bien", dijo sobre Jaquez la leyenda de la WNBA Cynthia Cooper. "El único ingrediente que le falta es la experiencia, y eso lo obtendrá en cada práctica y cada partido", agregó.
En el sistema de Tyler Marsh, se espera que desempeñe un papel de 3-and-D, aportando defensa perimetral sólida y tiro exterior confiable. Durante la pretemporada, mostró una adaptación acelerada al ritmo de la WNBA, logrando 12 puntos y 3 rebotes en su primer partido de fogueo contra Phoenix.
Su inteligencia táctica le permite jugar tanto en posiciones de guardia como de alera, lo que otorga al cuerpo técnico una flexibilidad esencial para ajustar las rotaciones según el oponente.
El primer compromiso de la temporada regular sitúa al Sky frente al Portland Fire, la nueva franquicia de expansión de la liga. Este partido representa un desafío logístico y táctico, ya que Portland debuta ante su afición en el Moda Center. Bajo la dirección de Alex Sarama, el Fire ha construido una plantilla competitiva a través del draft de expansión y la agencia libre, destacando jugadoras como Bridget Carleton y Emily Engstler.
Carleton, conocida por sus capacidades defensivas de élite y su efectividad desde la línea de tres puntos (39.1% de por vida), se perfila como una de las principales encargadas de contener el impacto de Jáquez en el perímetro.
El enfrentamiento será una prueba de fuego para la novata del Sky, quien deberá navegar la fisicalidad extrema característica de la WNBA frente a un equipo de expansión.
Es imperativo agregar que el impacto de Gabriela Jaquez trasciende los límites de la duela. Al debutar este fin de semana, se convertirá en la tercera jugadora de ascendencia mexicana en ser seleccionada en la primera ronda del draft y la primera que ha representado activamente a la selección de México en competencias FIBA.
La trayectoria de los Jaquez es, además, un hito histórico para el deporte profesional. Gabriela y su hermano Jaime Jaquez Jr, quien milita en el Miami Heat de la NBA, conforman la primera pareja de hermanos de origen mexicano en jugar simultáneamente en las ligas de élite de Estados Unidos