Gabriela Jaquez tuvo su mejor actuación en la WNBA. “Parece cualquier cosa, menos una novata”, dice Tyler Marsh
La noche del domingo 17 de mayo de 2026, en un duelo de alta tenisón en el Target Center de Minneapolis, Gabriela Jaquez lideró al Chicago Sky a una victoria de 86-79 sobre Minnesota Lynx, firmando la actuación más brillante de su joven carrera profesional hasta el momento.
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En apenas su cuarto partido en la liga, Jaquez asumió la responsabilidad ofensiva de una plantilla golpeada por las bajas de Skylar Diggins, Emma Cechova y, durante el juego, de Rickea Jackson.
La base de 1.83 metros de estatura fue nombrada Jugadora del encuentro tras disputar 32 minutos en los que registró los números máximos de su carrera con 20 puntos y 8 rebotes. Su efectividad fue letal. Encestó 6 de 11 tiros de campo (54.5%) y firmó un perfecto 7 de 7 desde la línea de tiros libres.
El momento cumbre de la noche ocurrió en el último cuarto, cuando Minnesota amenazó con remontar al reducir la ventaja a 80-76 con menos de dos minutos en el reloj. Con gran temple, Jaquez respondió apenas 35 segundos después con un triple decisivo a falta de 1:09 minutos, estirando la diferencia a un insalvable 83-76.
Posteriormente, selló el triunfo desde la línea de castigo con 10.8 segundos restantes y aseguró el tercer triunfo de la temporada para su equipo.
Esta actuación corona un arranque de temporada sumamente consistente para la quinta selección global del Draft de 2026.
Tras cuatro compromisos oficiales como titular, la novata promedia 12.5 puntos, 5.8 rebotes y 1.3 asistencias por partido, ostentando un sólido 53.5% de efectividad en tiros de campo. Su debut ya había sido notable el 9 de mayo frente a Portland Fire, donde aportó 10 puntos, 7 rebotes, 2 robos de balón y 2 tapones, disipando rápidamente el escepticismo inicial de algunos analistas respecto a su posición en el Draft.
Su versatilidad táctica y agresividad defensiva le han ganado elogios del entrenador en jefe Tyler Marsh, quien admitió públicamente la dificultad de sacarla de la pista debido a su entrega y consistencia en ambos extremos de la cancha.
“Gabs es... parece cualquier cosa menos una novata. Sus compañeras de equipo la aman, el cuerpo técnico la ama; es muy difícil para mí sacarla de la cancha, incluso cuando está agotada. Ella simplemente encuentra la forma de ser efectiva en ambos lados de la pista. Y no se descontenta ni se sale de ritmo cuando las cosas no van del todo bien", dijo Marsh en la conferencia de prensa tras el encuentro.
El impacto de Jaquez ya la sitúa en la conversación temprana para el premio a la Novata del Año de la WNBA, donde ya compite codo a codo con figuras como la base Olivia Miles de Minnesota Lynx.
De mantener este ritmo y eficiencia en los momentos de mayor presión, la temporada debut de Jaquez promete ser el primer capítulo de una carrera larga y sumamente brillante en el baloncesto profesional de élite.