Gabriela Jaquez y la WNBA: La mujer a través de un balón de baloncesto
El interés de México por la WNBA crece más, ya que la narrativa de Gabriela Jaquez y su debut oficial con el Chicago Sky este 9 de mayo ante Portland, lo que marca un acontecimiento para el deporte nacional.
Luego de ser seleccionada en el Top 5 del Draft, Gabriela Jáquez reafirma el vínculo entre México y la WNBA. Se pronostica una destacada actuación de parte de la número 11 (guardia), debido a que Jaquez fue la máxima artillera del equipo UCLA con 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en el enfrentamiento vs Carolina del Sur en el último del torneo de la NCAA, así otorgándole el brinco a la WNBA, con un resultado final (UCLA 79 - 51 South Carolina).
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La NBA es acreditada a nivel mundial, com muchos fanáticos, pero todo cambia en 1996, cuando emerge la liga Mundial conocida como WBNA, que no surge de la nada, sino que fue a resultados de varias décadas de intentos por extender la categoría del básquetbol y en los Estados Unidos para impulsar Mercado.
Dicha liga fue ratificada oficialmente por la comisión de las Gobernadoras de la NBA el día 24 de abril de 1996, en contraste a otras ligas féminas, la WNBA nació por un tema entidad crediticio operativo con su línea directa la NBA, lo que generó solidez estructural de inmediatez. En el verano de 1997, la liga saca públicamente su primera campaña de marketing bajo el eslogan "We Got Next" (Nosotras seguimos). Fue una declaración directa al concepto de "I got next" que se usa en las estadios de básquetbol callejero para pedir el siguiente turno de juego.
El primer enfrentamiento oficial se disputó el 21 de junio de 1997 entre el New York Liberty y Los Angeles Sparks en el Great Western Forum de Los Ángeles. Penny Toler, de las Sparks, encestó la primera canasta en la historia de la liga.
La WNBA se inauguró con solamente 8 equipos de dos conferencias:
- Conferencia Este: Charlotte Sting, Cleveland Rockers, New York Liberty y Houston Comets.
- Conferencia Oeste: Los Angeles Sparks, Phoenix Mercury, Sacramento Monarchs y Utah Starzz.
Para emancipar el éxito, la liga firmó a las estrellas del equipo olímpico de EE. UU. de 1996, conocidas como las "Core Players":
- Sheryl Swoopes: La primera jugadora firmada por la liga
- Lisa Leslie: La cara de Los Angeles Sparks
- Rebecca Lobo: Estrella universitaria que impulsó la popularidad del juego.
Las Houston Comets, equipo que no esta en liga, dominaron los primeros años de la liga de forma gratificante, ganando los primeros cuatro campeonatos consecutivos (1997-2000) bajo el mando de Sheryl Swoopes, Cynthia Cooper y Tina Thompson.
Dato a saber
Antes de la WNBA, su precursora fue la ABL (American Basketball League), que comenzó un año antes (1996). No obstante la ABL pagaba mejores salarios inicialmente, pero no pudo competir con el alcance mediático y los recursos de marketing de la NBA, lo que llevó a su desaparición en 1998, poniendo a la WNBA como la liga definitiva.
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