Gaby Jaquez, la mexicana que busca hacer historia en el basket colegial con las Bruins de UCLA
Las Bruins de UCLA están en el Final Four del March Madness en Phoenix, a solo dos victorias de ganar su primer título nacional. Y en el epicentro de la ilusión está la mexicana Gaby Jazquez, alero de último año y pilar del equipo, quienes tienen ahora el reto de vencer a Texas Longhorns, el único equipo que logró derrotarlas en una temporada casi invicta de 35 victorias.
Te puede interesar: ARCHIVO SI | Dennis Rodman: Salto de fe
Jaquez, de 1.83 metros de estatura, llegó a Westwood como parte de una de las mejores clases de reclutamiento del país. Sin embargo, su consolidación no fue inmediata. Tras un par de temporadas asumiendo roles secundarios y aportando energía saliendo desde la banca, su campaña de sénior ha sido la de su consagración definitiva.
La versatilidad ha sido su principal credencial. Aunque es oficialmente listada como base en los registros de la universidad, ha ocupado prácticamente todas las posiciones en la duela conforme las necesidades del equipo lo han demandado.
Este año, Jaquez promedia 13.4 puntos, 5.4 rebotes y 2.0 asistencias por encuentro. Más allá del volumen numérico, su valor radica en la eficiencia. Ha registrado porcentajes de tiro de primer nivel, encestando el 54.2% de sus tiros de campo y un notable 39.3% en lanzamientos de tres puntos.
Su capacidad para espaciar la cancha y tomar decisiones correctas bajo presión ha aliviado la carga defensiva sobre la pívot Lauren Betts y ha dotado a UCLA de una dimensión ofensiva impredecible. Su entrenadora la define simplemente como una creadora de juego sin límites fijos de posición.
El rendimiento de Jaquez no ha pasado desapercibido para los ejecutivos de la WNBA. Según ha revelado Cori Close, el cuerpo técnico de UCLA ha recibido constantes llamadas de franquicias profesionales interesadas en la jugadora.
En una liga altamente competitiva, el perfil de Jaquez encaja en el molde de las denominadas jugadoras glue players, atletas disciplinadas, capaces de defender múltiples posiciones, no forzar tiros innecesarios y priorizar el funcionamiento colectivo sobre el lucimiento individual.
A diferencia de otras estrellas que exploraron prematuramente el salto al profesionalismo, Jaquez optó por agotar sus cuatro años de elegibilidad universitaria.
Ella misma ha manifestado que necesitaba ese tiempo para su desarrollo técnico y que obtener un título académico de UCLA era una prioridad innegociable.
El partido de hoy viernes frente a las Longhorns de Texas en el Mortgage Matchup Center de Phoenix es una revancha directa.
Texas fue el único equipo capaz de vencer a UCLA en toda la temporada. El pasado 26 de noviembre, en el Players Era Championship celebrado en Las Vegas, el planteamiento físico y la asfixiante presión perimetral de las texanas forzaron 20 pérdidas de balón en las Bruins, lo que resultó en una derrota por 76-65.
En aquel encuentro, Jaquez tuvo dificultades para imponer su ritmo, y el equipo en general sufrió para abastecer de balones cómodos a Lauren Betts en la pintura.
Independientemente del resultado de esta noche ante Texas y de su inminente futuro en el Draft de la WNBA, la trayectoria de Gaby Jaquez en UCLA ya ha dejado una huella profunda.