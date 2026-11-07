Gallinari explica lo que Jokić significa para Europa: "Es un ídolo para las nuevas generaciones"

Danilo Gallinari, excompañero de Nikola Jokic en los Denver Nuggets, considera que el serbio se convirtió en el modelo de los jóvenes europeos que sueñan con la NBA, porque sus tres premios al Jugador Más Valioso y su campeonato demostraron que se puede dominar la liga con el pase más que con los puntos.

"Nikola es un ídolo, un modelo para las nuevas generaciones. Para mí es el mejor jugador del mundo", aseguró Gallinari al responder una pregunta de Sports Illustrated México en una conferencia de prensa previa al NBA Mexico City Game 2026.

Gallinari coincidió con Jokic en Denver entre 2015 y 2017, cuando el pívot empezaba una carrera que después sumaría tres MVP, en 2021, 2022 y 2024, y el campeonato de 2023. De aquel compañero, rescató sobre todo su manera de leer el juego.

Te puede interesar: Nikola Jokic: el triple MVP que revolucionó la posición de pívot y llega a México

"La forma en la que juega es lo principal que todos los jóvenes necesitan estudiar y observar, porque así es como se supone que debes jugar al basquetbol. Por supuesto, él lo hace a un nivel que nadie más puede alcanzar, pero es algo a lo que un jugador joven debería aspirar", explicó.

Jokic demostró que se puede dominar la NBA con el pase

Gallinari no cree que los tres MVP de Jokić hayan cambiado nada enorme para los europeos. Lo que destacó fue el ejemplo para una generación que creció viendo a las grandes figuras de la NBA brillar como anotadores.

"Un jugador que piensa primero en pasar, en lugar de anotar, puede conseguir lo que él consiguió: premios MVP, un campeonato y todo lo demás. Es algo que los jóvenes deberían estudiar", afirmó.

Gallinari fue más lejos y colocó a Jokic entre los cinco mejores basquetbolistas de la historia, junto con Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant.

"¿Han visto a alguien hacer lo que él ha hecho estadísticamente? Yo no recuerdo a nadie, ni he estudiado a nadie que lo haya hecho", señaló.

El italiano también consideró que su antiguo compañero ya tiene méritos para entrar al Salón de la Fama, aunque se retirara hoy.

Gallinari recuerda los prejuicios que enfrentaban los europeos en la NBA

Cuando los New York Knicks lo eligieron con la sexta selección del Draft de 2008, Gallinari llegó a una liga que, según contó, todavía dudaba de la defensa y el físico de los jugadores europeos.

"Yo solamente era un chico blanco, alto, de Europa, que no jugaba defensa, que era blando y que sabía tirar. Eso era todo", recordó.

El italiano jugó 14 temporadas en la NBA, con promedios de 14.9 puntos y 4.7 rebotes en 777 partidos de temporada regular, antes de anunciar su retiro en diciembre de 2025.

"Sí, podía tirar, pero también fui capaz de demostrarle a todo el mundo que podía hacer muchas otras cosas. Después de todos estos años, esos estereotipos ya no existen. Los jugadores de ahora no tienen que luchar contra ellos ni superarlos", explicó.

Gallinari llegó a la NBA en 2008 con la etiqueta del europeo que solo sabía tirar. Casi dos décadas después, su antiguo compañero jugará este sábado en la Arena Ciudad de México ante Indiana como el pívot que se hizo figura al hacer jugar a los demás.