Ganadores y perdedores de la segunda ronda de los playoffs de la NBA
La segunda ronda de los playoffs de la NBA ha terminado. Y vaya ronda fue.
Dos series se resolvieron lo más rápido posible. Thunder envió a Lakers a casa con cuatro victorias relativamente cerradas a pesar de un desempeño sorprendentemente por debajo de lo esperado del MVP consecutivo Shai Gilgeous-Alexander. Knicks, mientras tanto, arrasó con 76ers mientras su mágica y completamente dominante carrera en playoffs continúa sin muchos tropiezos en el Este.
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Las otras dos series fueron mucho más largas e interesantes. Spurs se recuperó de una sorpresiva derrota en el Juego 1 (y de la primera expulsión de Victor Wembanyama) para eliminar a Timberwolves en seis juegos. Pistons y Cavaliers parecieron cerca de despegarse en sus respectivas semifinales de conferencia en distintos momentos, pero todo terminó decidiéndose en un Juego 7, donde Cleveland aplastó a Detroit para ganarse un lugar frente a New York en las Finales de Conferencia.
Como hicimos con la primera ronda, echemos un vistazo atrás a la segunda ronda e identifiquemos a los mayores ganadores y perdedores de todo lo ocurrido.
Ganador: La absurda profundidad de Thunder
En la serie de cuatro juegos de Oklahoma City contra Los Angeles, Shai Gilgeous-Alexander promedió 24.5 puntos por partido con un 51% de efectividad en tiros de campo. Esa es su media anotadora más baja en una serie de playoffs desde la derrota de siete juegos de Thunder frente a Rockets en la burbuja de 2020. Tuvo que pelear con uñas y dientes incluso por el más mínimo espacio frente a Lakers y realmente solo logró soltarse con una actuación de 35 puntos en el Juego 4; de otro modo, el anotador de élite fue contenido a un grado que no habíamos visto desde que SGA ascendió al estrellato.
Y no importó. En absoluto.
A pesar de las dificultades de Gilgeous-Alexander, y a pesar de que Jalen Williams no estuvo para asumir la carga mientras lidia con otra lesión en el tendón de la corva, Thunder siguió avanzando. Barrió a L.A. con un margen promedio de victoria de 13.5 puntos por partido. Todos tuvieron sus momentos como unidad defensiva, mientras Ajay Mitchell, una antigua selección de segunda ronda con un salario inferior a los 3 millones de dólares esta temporada, compensó las dificultades anotadoras de SGA; promedió 22.5 puntos por noche y anotó 28 para liquidar a Lakers. Cada noche, la notable profundidad armada por el gerente general Sam Presti estuvo plenamente exhibida con un héroe distinto.
Durante gran parte de su existencia, la NBA ha sido una liga en la que el equipo con el mejor jugador sobre la duela suele imponerse. Thunder tiene eso y además un roster tan repleto de talento que es la envidia de otros 29 equipos. Los 10 jugadores que el coach Mark Daigneault utilizó en la serie contra Lakers, más Williams, son piezas legítimas de rotación de playoffs en el peor de los casos. Ese roster representa una abundancia de recursos y la segunda ronda sirvió como un recordatorio imposible de ignorar.
Perdedor: Los Angeles Lakers
Que Lakers fueran barridos en cuatro juegos por los campeones defensores teniendo a Luka Dončić no es una decepción inherente. Muy lejos de ello, especialmente considerando que no se esperaba que L.A. sobreviviera lo suficiente para enfrentarse a Thunder. Y aun así… la derrota en la serie ante OKC se siente como una oportunidad perdida.
Como se señaló arriba, Los Angeles hizo lo que muchos equipos no han podido hacer: limitar a Gilgeous-Alexander como anotador. El coach JJ Redick diseñó un gran plan para lograrlo y sus jugadores lo ejecutaron casi a la perfección. Pero el roster no pudo traducir eso en victorias y perdió de forma dolorosa cada uno de los cuatro juegos. En el Juego 1, Austin Reaves se fue de 3 de 16 para un total de ocho puntos. Lakers se mantuvo cerca en los Juegos 2 y 3, pero fue aplastado en el tercer cuarto de ambos partidos; Thunder los superó por un combinado de 27 puntos en esos dos periodos. El Juego 4 parecía el último suspiro de L.A., pero SGA finalmente despertó con 35 puntos y la defensa permitió que Ajay Mitchell los desarmara, agregando 28 unidades propias para sellar el destino del conjunto púrpura y oro.
Todo eso deja claro lo estrechísimo que es el margen de error frente a Thunder. Pero Lakers hicieron lo más difícil al frenar a Gilgeous-Alexander y no les quedó lo suficiente en el tanque para capitalizarlo. Eso dolerá sin importar el contexto de lesiones alrededor de la derrota.
Ganador: El movimiento anti-juventud de Spurs
Asumiendo buena salud para su gigantesca superestrella y sus principales compañeros, el único verdadero argumento en contra de estos Spurs al entrar en la carrera por el campeonato era la falta de experiencia. La juventud no conduce automáticamente a las derrotas, pero los playoffs de la NBA son una prueba como ninguna otra en el mundo del baloncesto; entender el ritmo de los partidos de playoffs en teoría y conocerlo realmente son cosas totalmente distintas. Parecía seguro asumir que Victor Wembanyama se adaptaría lo suficientemente bien al escenario de postemporada, pero nadie, incluido él mismo, sabía realmente cómo responderían él o la mayoría de sus compañeros cuando quedaran minutos en un partido cerrado tras más de 30 minutos del baloncesto más físico que experimentarían al nivel NBA.
Eso no importó demasiado en la primera ronda durante la eliminación en cinco juegos de Trail Blazers. Pero cuando San Antonio perdió el Juego 1 frente a Timberwolves al comenzar la siguiente ronda, comenzó a parecer algo que podría terminar importando bastante considerando que Minnesota se encuentra en el extremo opuesto del espectro de experiencia tras dos viajes consecutivos a las Finales de Conferencia del Oeste.
Pero Spurs no se derrumbó tras recibir el primer golpe al inicio de la serie. Todo lo contrario. Respondieron (en el caso de Wemby, de una forma quizá demasiado física) y ganaron la serie en seis juegos. No fue perfecto, pero nadie se achicó bajo las intensas luces de los playoffs, ni siquiera los jugadores más jóvenes del roster como Dylan Harper o Stephon Castle, este último firmando el mejor partido de playoffs de su carrera para cerrar la serie.
“Nunca hablamos de lo que íbamos a ser o de lo que íbamos a hacer”, dijo el coach Mitch Johnson cuando se le preguntó sobre la idea de que San Antonio esté adelantado respecto al calendario previsto. “Simplemente sabíamos que teníamos mucho potencial y que íbamos a intentar ser el mejor equipo posible. Los muchachos en ese vestidor se han entregado al equipo y entre ellos”.
El ambiente alrededor de Spurs es inmejorable mientras disputan su primera experiencia en las Finales de Conferencia del Oeste desde 2017. Y no hay ningún movimiento juvenil que señalar como posible debilidad; solo un grupo de talentosos jugadores de baloncesto que está encajando perfectamente en el momento exacto.
Perdedor: El núcleo de estos Timberwolves
No es oficial hasta que alguien sea traspasado, pero la derrota de los Timberwolves en la serie de segunda ronda ante los Spurs realmente se sintió como el final del camino para el núcleo conformado por Anthony Edwards, Julius Randle y Rudy Gobert.
Edwards claramente no estaba al 100% y Minnesota extrañó profundamente a Donte DiVincenzo después de que se rompiera el tendón de Aquiles en la primera ronda. Pero Randle y Gobert no lograron compensar la ausencia de sus compañeros lesionados. Peor aún, fueron un desastre total contra San Antonio. Gobert no desaceleró lo suficiente a Wemby como para justificar otra desaparición ofensiva, y Randle fue simplemente… un desastre absoluto. Ha estado jugando muy por debajo de los estándares desde el receso del All-Star, pero tuvo la oportunidad de hacer que todos olvidaran eso con los Wolves contra las cuerdas en el Juego 6. En lugar de ello, Randle salió y tiró de 1 de 8 desde el campo en 24 minutos.
Junto con Gobert y Edwards, Randle ayudó a llevar a Minnesota a dos apariciones previas en las Finales de la Conferencia Oeste. Ha sido el mejor tramo de basquetbol ganador en la historia de la franquicia. Pero esta derrota en la serie ante San Antonio demostró que el trío no está hecho para ganar un campeonato. Y eso no va a cambiar; Edwards seguirá mejorando, pero Randle y Gobert ya dejaron atrás su mejor momento. El presidente de operaciones de basquetbol del equipo, Tim Connelly, ya había estado explorando el mercado de cambios esta temporada y se involucró en la carrera por Giannis Antetokounmpo, así que el cambio viene en alguna medida.
Así, esta era del basquetbol de los Timberwolves ha terminado. Fue divertida mientras duró. Pero es momento de que Edwards asuma completamente un rol de liderazgo con toda la experiencia que ya tiene. Es momento de que jóvenes como Terrence Shannon Jr. y Joan Beringer asuman papeles más importantes. Es momento de que Minnesota descubra su identidad mientras juega en un Oeste que cuenta con dos potencias permanentes en San Antonio y Oklahoma City.
Simplemente, es momento.
Ganador: Dillon Brooks como el villano (o hater) insignia de la NBA
Dillon Brooks y los Suns ya estaban en casa después de haber sido barridos por el Thunder en la primera ronda, pero aparentemente no estaba listo para dejar de meterse bajo la piel de LeBron James esta temporada, ya que encontró el lugar perfecto debajo de la canasta para el Juego 4 en el Crypto.com Arena.
Brooks intentó desconcentrar a James durante toda la temporada regular, pero aparecer en un partido de playoffs para el que ni siquiera estaba uniformado llevó su papel de hater a un nivel completamente nuevo. Fue visto riéndose detrás de la canasta mientras James tiraba tiros libres en un partido en el que los Lakers sufrieron el mismo destino que Phoenix en la ronda anterior: una barrida ante los campeones defensores.
Es un clip hilarante y un nuevo meme para mantener archivado. Es raro que podamos nombrar ganador a alguien que fue eliminado en la ronda previa, pero el nivel de odio de Brooks fue tan bueno que merece el reconocimiento.
Perdedor: El arco de redención de Joel Embiid
Joel Embiid aún no ha llegado a las Finales de la Conferencia Este en sus 10 años de carrera. Los 76ers lograron una enorme sorpresa después de que Philadelphia estuviera abajo 3-1 en la primera ronda frente a los Celtics, segundos sembrados y considerados contendientes al título.
El estelar pívot regresó para el Juego 4 de la serie ante Boston y fue una parte fundamental de la eventual victoria de Philadelphia. Embiid promedió 28.0 puntos por partido en sus cuatro apariciones en la serie, incluyendo una noche de 33 puntos en el Juego 5 enfrentando la eliminación y una actuación de 34 puntos en el Juego 7 en el TD Garden. Desafortunadamente para Embiid y los Sixers, se toparon con los Knicks en la segunda ronda, quienes continuaron avanzando a un ritmo histórico. Tuvo que perderse el Juego 2 ante New York después de que aparecieran molestias en la cadera y el tobillo durante una práctica matutina, pero la defensa de los Knicks lo mantuvo bajo control mientras tenía dificultades para encontrar ritmo ofensivo en los Juegos 1 y 3.
Tuvo un gran Juego 4 con 24 puntos y un perfecto 8 de 8 desde el campo, pero ya era demasiado tarde en lo que terminó siendo otra victoria aplastante de los Knicks para eliminar a los Sixers. En lo que son buenas noticias para Embiid y la organización, tras el final de la temporada dijo que consideraba esta campaña como un éxito porque sentía que tanto él como el equipo estaban en un punto en el que habían descubierto cómo lidiar con los persistentes problemas en la rodilla. La salud siempre es la gran incógnita con Embiid y esta temporada disputó casi 20 partidos más comparado con la anterior. Aun así, se perdió gran parte de la temporada regular por distintas lesiones. Su extensión de contrato por tres años y 187.9 millones de dólares entra en vigor la próxima temporada y tendrá que mantenerse disponible para devolverle ese valor al equipo. De lo contrario, podría marcar el final de la era Embiid en Philadelphia si otro equipo está dispuesto a asumir su enorme contrato.
Ganador: Los generosos dueños de la NBA
Se ha hablado mucho de las medidas de reducción de costos del nuevo propietario de los Trail Blazers, Tom Dundon. Del otro lado, el dueño de los Cavaliers, Dan Gilbert, es un gran ganador por su generosidad con la afición y con su equipo. Organizó autobuses para que aficionados viajaran a Detroit durante toda la serie, pero elevó el nivel para el Juego 7 enviando 25 autobuses llenos de abonados, aficionados y trabajadores de la arena al otro lado del lago Erie para intentar inclinar la balanza a favor de su franquicia.
Los fieles de los Cavaliers que hicieron el viaje se hicieron notar, aunque antes de que el partido comenzara a inclinarse a su favor, los aficionados de los Pistons apagaron sus cánticos con abucheos. Gilbert pagó todo: comida, boletos, transporte, una happy hour e incluso una celebración posterior al partido antes de que la caravana emprendiera el regreso a casa en lo que seguramente fue una noche larga. El extraordinario gesto ciertamente rindió frutos. Sports Illustrated habló con aficionados y trabajadores de la Rocket Arena que tuvieron la suerte de hacer el viaje. Un aficionado, cariñosamente conocido como Señor Cleveland, dijo que la generosidad de Gilbert y el trato general hacia la afición fueron suficientes para convencerlo de renovar sus asientos por años.
Incluso el guardia de los Cavs, Sam Merrill, quien anotó 23 puntos en el Juego 7, elogió a Gilbert como dueño después del partido. Dijo que la cultura de la organización, las instalaciones y el trato hacia jugadores y sus familias es lo mejor que ha visto tras pasar por cuatro franquicias de la NBA. Esa confianza en el grupo propietario fue una parte importante en su decisión de volver a Cleveland el verano pasado con un contrato de cuatro años y 38 millones de dólares.
El impacto de Gilbert en su franquicia ha dado resultados hasta ahora, tanto dentro de la cancha como en las tribunas.
Perdedor: La racha de los Pistons sobreviviendo a juegos de eliminación
Detroit hizo un trabajo increíble al llegar hasta el Juego 7 contra los Cavaliers en las semifinales de la Conferencia Este. Los Pistons, primeros sembrados, quedaron abajo 3-1 frente al Magic, octavo sembrado, en la primera ronda, pero encontraron la forma de avanzar y evitar una eliminación temprana vergonzosa.
Después del Juego 2 contra Cleveland, Detroit ganó cinco partidos consecutivos de playoffs para tomar ventaja de 2-0 como visitante. Parecía que este grupo joven y emocionante había descubierto cómo ganar en postemporada, especialmente con la espalda contra la pared. Lo que siguió fueron tres victorias consecutivas de Cleveland para poner a Detroit en otro escenario de eliminación. Los Pistons dominaron a los Cavs en el Juego 6 para propinarle a Cleveland su primera derrota en casa durante estos playoffs.
Eso devolvió la serie a Detroit para un partido decisivo, pero la magia finalmente se acabó para los jóvenes Pistons. Tobias Harris fue enorme en el resurgimiento de Detroit en postemporada al compensar la falta de producción del pívot All-Star Jalen Duren. La ofensiva de Detroit, y Harris en particular, se vino abajo en el Juego 7 en casa en lo que fue una victoria dominante de los Cavs para avanzar y enfrentarse a los Knicks en las Finales de la Conferencia Este. La superestrella Cade Cunningham brilló para Detroit a lo largo de la postemporada, pero la defensa de Cleveland logró mantenerlo relativamente controlado en un partido de ganar o irse a casa.
Ahora, en la temporada baja, el presidente de operaciones de basquetbol de los Pistons, Trajan Langdon, necesita descubrir cómo construir una ofensiva más efectiva alrededor de Cunningham. Debido a que los Pistons tienen a dos no tiradores en Duren y Ausar Thompson en la alineación titular, Detroit necesita agregar más tiro exterior además de Duncan Robinson y un creador secundario que le dé más espacio para respirar al rostro de la franquicia.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/05/2026, traducido al español para SI México.