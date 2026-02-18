Seis jugadores a los que los Lakers apuntan en la agencia libre y cómo encajan
Los Lakers fueron discretos en el trade deadline de la NBA este año. La única incorporación notable al roster fue la llegada del francotirador Luke Kennard, en un acuerdo con los Hawks. Por lo demás, Los Angeles se mantuvo inmóvil pese a ocupar un puesto entre los cinco primeros del Western Conference.
El presidente Rob Pelinka vendió la inacción como una postura “agresiva” al rechazar traspasos que no encajaban con el plan a largo plazo de la franquicia, reflejando la creencia generalizada en el mundo NBA de que los Lakers serán protagonistas en la próxima offseason. Esa percepción se sustenta en la situación financiera rumbo al verano de 2026, cuando el equipo proyecta contar con alrededor de 50 millones de dólares en espacio salarial.
Esa cifra podría variar drásticamente dependiendo de lo que ocurra con LeBron James y Austin Reaves. El contrato de 52.7 millones de James expira este verano, pero no está claro si jugará en L.A. la próxima temporada ni bajo qué condiciones económicas. Reaves, por su parte, atraviesa una campaña de consolidación y todo indica que rechazará su opción de jugador por 14.9 millones para buscar un acuerdo mucho más lucrativo. Aun así, entre el espacio disponible y tres selecciones de draft, los Lakers tendrán activos de sobra.
Hay múltiples rutas posibles. La conversación más obvia será si pueden ir por Giannis Antetokounmpo en caso de que los Bucks decidan mover a su estrella tras la turbulencia de esta temporada. Pero con tantas variables en juego, sería imprudente apostar toda la offseason a un solo movimiento de ese calibre. Los Lakers deben prepararse para la posibilidad de que el sueño de Antetokounmpo no se concrete.
En ese contexto, un reporte de ESPN firmado por Dave McMenamin reveló que en la organización se han discutido internamente seis posibles objetivos de agencia libre: Andrew Wiggins, Tari Eason, Tobias Harris, Quentin Grimes, Dean Wade y Peyton Watson. Todos son alas con capacidad para lanzar de tres, el perfil más codiciado en la liga actual y particularmente necesario para competir con Luka Dončić como eje del proyecto.
Evaluando los posibles objetivos de los Lakers
Andrew Wiggins
Wiggins representa el punto medio del abanico. Ofrece el clásico perfil three-and-D: 39% desde el perímetro este año con el Heat en 50 partidos y defensa perimetral competente. Sin embargo, tiene una opción de jugador por 30 millones para la próxima temporada, lo que complica el panorama. Difícilmente encontrará un salario mayor en el mercado abierto, aunque podría buscar un destino más atractivo que Miami.
Desde su salida de los Warriors su impacto ha sido irregular, pero no sería una apuesta desproporcionada en términos económicos si llega a la agencia libre. A los 30 años no es pieza fundacional, aunque sí encajaría junto a una superestrella de primer nivel como Dončić. Un traspaso que derive en extensión con menor salario anual tampoco es descartable.
Peyton Watson
Watson vive una temporada de despegue con los Nuggets: 14.9 puntos por partido y 41% en triples, además de 2.2 robos/bloqueos combinados por noche mientras suele asumir la asignación defensiva más compleja. Y apenas tiene 23 años.
¿Por qué Denver lo dejaría ir como agente libre restringido? Por la presión salarial: cinco jugadores superan los 20 millones la próxima campaña. Si Watson exige un aumento acorde a su producción y los Nuggets no pueden igualarlo, equipos como los Lakers podrían capitalizarlo.
Encajaría tanto en el presente como en el futuro junto a Dončić. Pero su estatus de restringido y su perfil codiciado elevarán el costo.
Tobias Harris
Harris ha sido durante años un ala confiable, capaz de anotar en momentos puntuales y posicionarse bien en defensa. Sin embargo, a los 33 años su impacto ha decrecido: 13.4 puntos por juego, 45.5% en tiros de campo y 35.5% en triples.
Como opción de rotación con buena reputación en el vestidor, es un recurso razonable y probablemente económico en agencia libre sin restricciones. Eso sí, por sí solo no resolverá los problemas estructurales del roster.
Quentin Grimes
Grimes es el arquetipo de guardia three-and-D disponible este verano. Promedia 12.7 puntos con los 76ers, aunque su 34.1% en triples genera dudas; el 38.5% del año pasado ofrece esperanza. Será agente libre sin restricciones y Philadelphia no parece urgido por retenerlo.
Su mercado dependerá de cómo evalúen los equipos su tiro exterior. Encajaría en el backcourt junto a Dončić, pero ofrece menos versatilidad frontal que otras alternativas.
Tari Eason
Eason será agente libre restringido con los Rockets, otro rival del Oeste. Sacarlo de Houston no será sencillo. Defensivamente es un generador de caos, capaz de marcar múltiples posiciones y asumir el trabajo sucio. Ofensivamente es una incógnita: 46% en triples esta temporada tras no superar el 36% en ninguna de las tres anteriores, y 44% dentro del arco.
A los 24 años es una apuesta lógica como pieza a largo plazo, aunque existe riesgo de sobrepago si su ofensiva no se consolida.
Dean Wade
Wade encaja en el perfil de jugador de rotación sólido pero no transformador. Tirador de 36% de por vida desde el perímetro, aunque con bajo volumen este año (3.5 intentos). Defensor versátil pero sin gran producción de pérdidas forzadas. Además, la disponibilidad preocupa: solo una vez ha superado los 60 partidos en cinco temporadas con rol regular en los Cavaliers.
Como agente libre sin restricciones debería ser accesible y económico. Defensores intercambiables que puedan amenazar desde el triple siempre tienen valor, especialmente al lado de Dončić. Una opción cumplidora, aunque poco espectacular.