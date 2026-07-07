Giannis Antetokounmpo se despide emotivamente de Milwaukee
Giannis Antetokounmpo ya ha tenido tiempo para asimilar el final de su etapa de 13 años con los Bucks. Tras una larga y complicada separación que incluyó solicitudes de traspaso, el enorme acuerdo que envía al histórico rostro de la franquicia al Heat se hizo oficial este lunes.
Con el canje, acordado hace dos semanas, ya formalizado, Antetokounmpo compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dedicado a la franquicia, la ciudad y sus aficionados. Llegó a Milwaukee como un espigado prospecto de 18 años y se marcha con dos premios al Jugador Más Valioso (MVP), 10 selecciones al All-Star, un premio al Jugador Defensivo del Año y el campeonato de la NBA conquistado en 2021, cuando también fue nombrado MVP de las Finales.
Te puede interesar: Por qué un traspaso de Giannis antes de la fecha límite no tiene sentido para los Bucks
Aunque desde hacía tiempo se anticipaba un traspaso, su salida terminó siendo un movimiento que cambió el panorama de la liga, al separar a un ícono de la franquicia de una afición profundamente identificada con él. Antetokounmpo echó raíces junto con su familia en la ciudad, algo que dejó muy claro en su despedida.
"Quiero que lo escuchen de mi propia boca: la ciudad de Milwaukee siempre estará en mi corazón", dijo en un video publicado en su cuenta de X. "Este es mi hogar y es el lugar donde tuve a mis hijos. Mi mamá está aquí, mi padre está aquí, mis hermanos jugaron aquí. Esta ciudad me convirtió en el hombre que soy hoy. Eso nunca, nunca cambiará.
"Sin importar dónde esté, Milwaukee siempre será mi ciudad, mi equipo, mi familia."
Puedes ver el homenaje completo de Giannis a continuación:
El lunes marcó la primera de muchas despedidas. La primera visita del Heat al Fiserv Forum de Milwaukee la próxima temporada seguramente incluirá el esperado video de homenaje en la pantalla gigante. Mientras tanto, la franquicia no dejó pasar la oportunidad de rendir homenaje a su leyenda antes de que emprenda su nueva etapa en South Beach.
El GM de los Bucks, Jon Horst, y el grupo propietario del equipo, sobre el traspaso de Giannis
Traspasar a una superestrella que ha significado tanto para una franquicia representa un momento decisivo para cualquier organización y puede enfrentar al equipo con su propia afición. Eso quedó de manifiesto cuando el exgerente general de los Mavericks, Nico Harrison, envió de manera polémica a Luka Dončić a los Lakers, convirtiéndose en blanco del descontento de los aficionados hasta su destitución al inicio de la temporada pasada.
Cuando el traspaso de Giannis se hizo oficial, Jon Horst publicó una carta dirigida a los aficionados de Milwaukee para explicar la decisión. De manera indirecta, hizo referencia a su elección de aceptar el paquete de futuro ofrecido por el Heat, conformado por Kel'el Ware, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakučionis y tres selecciones de primera ronda del Draft, en lugar de la propuesta de Boston, encabezada por Jaylen Brown, que habría permitido a los Bucks seguir siendo competitivos de inmediato aun sin Giannis.
"En nombre de toda nuestra organización, únanse a nosotros para expresar nuestro más profundo agradecimiento a Giannis y a su familia", escribió Horst. "Esta decisión es lo mejor tanto para los Bucks como para Giannis. Entiendo las emociones que genera esta noticia y las comparto. Estoy convencido de que el camino que hemos elegido nos brinda una base sólida para lograr un éxito sostenido.
"Al comenzar este nuevo capítulo del baloncesto de los Bucks, lo hacemos con optimismo, propósito y una visión clara para construir sobre nuestro estándar de excelencia, fortaleciendo nuestra identidad competitiva y nuestra cultura ganadora bajo el liderazgo de nuestro nuevo entrenador en jefe, Taylor Jenkins."
El grupo propietario de Milwaukee también publicó un comunicado este lunes en el que agradeció a Giannis todo lo que hizo por la franquicia y por la ciudad.
"Aunque este capítulo ha llegado a su fin, el legado de Giannis en Milwaukee está asegurado", señalaron los propietarios de los Bucks, Wes Edens, Jimmy y Dee Haslam y Jamie Dinan, a través de Shams Charania, de ESPN. "Siempre se sentirá aquí: en las vigas del estadio, en toda nuestra comunidad y en las incontables personas a las que inspiró. Siempre será un Buck."
Probablemente hacían referencia al estandarte del campeonato que ya cuelga en las alturas del Fiserv Forum, aunque no hay duda de que, algún día, el número 34 de Giannis también tendrá un lugar allí.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/07/2026, traducido al español para SI México.