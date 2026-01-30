Por qué un traspaso de Giannis antes de la fecha límite no tiene sentido para los Bucks
El hervidero de rumores alrededor de Giannis Antetokounmpo volvió a activarse el miércoles gracias a ESPN y a Shams Charania.
Después de una mala semana para los Bucks, en la que Antetokounmpo sufrió otra distensión en la pantorrilla y Milwaukee perdió tres de cuatro partidos, Charania reportó que Giannis estaba “listo para un nuevo hogar”. Además, señaló que otros equipos han “percibido que los Bucks están más abiertos que nunca” a escuchar ofertas por Antetokounmpo, aunque Milwaukee no tiene prisa por concretar un acuerdo antes de la fecha límite de traspasos del 5 de febrero. El precio que se maneja en cualquier negociación por Antetokounmpo sería un “talento blue chip y/o un excedente de selecciones del Draft”, algo que no sorprende a nadie.
Es una noticia llamativa en un miércoles de NBA por lo demás tranquilo, y el mundo del basquetbol ya zumba ante la posibilidad de un movimiento mayúsculo antes del 5 de febrero. El dos veces MVP de los Bucks probablemente estará fuera al menos un mes por su lesión más reciente, pero su talento sigue siendo tan abrumador que no impedirá que los equipos hagan todo lo posible por intentar adquirirlo. Antetokounmpo es una superestrella auténtica que alteraría por completo el panorama de campeonato si fuera traspasado. Y después de que la fecha límite del año pasado vio a Luka Dončić cambiar de equipo por Anthony Davis, la gente está ansiosa por otro movimiento impactante lleno de estrellas.
Pero Antetokounmpo casi con seguridad no será traspasado antes de la fecha límite de este año. Para los Bucks, simplemente no tiene sentido hacerlo.
Por qué los Bucks esperarán hasta el offseason para traspasar a Giannis
Las noticias de hoy pueden sentirse como el punto de quiebre en la relación entre Giannis y los Bucks. Durante toda la temporada han circulado rumores de que el Greek Freak no estaba satisfecho con la calidad del roster ni con la falta de victorias en Milwaukee; los Bucks llegaron al miércoles con marca de 18-27, en el puesto 12 de lo que se suponía sería una Eastern Conference muy débil. Apenas ayer, Chris Mannix de Sports Illustrated reportó que muchos ejecutivos de oficinas centrales se preguntaban si Antetokounmpo ya había jugado su último partido con los Bucks.
Si todas las señales apuntan a un divorcio, ¿por qué no concretarlo lo antes posible? Los Bucks ciertamente pueden poner el precio. Antetokounmpo está fuera por ahora con una distensión en la pantorrilla y se ha perdido 15 partidos (y contando) esta temporada, algo que preocupa tratándose de una estrella de 31 años cuyo estilo de juego es tan físico que suele generar comparaciones con Shaq. Pero cuando está en la cancha, el impacto sigue intacto. Antetokounmpo promedia 28 puntos y 10 rebotes por partido, además de aportar una gran defensa la mayoría de las noches. Sigue siendo una fuerza singular que modificará de raíz la carrera por el campeonato sin importar a dónde llegue.
Sin embargo, si los Bucks van a desprenderse de la mayor estrella en la historia moderna del deporte en Milwaukee —el hombre que le dio a la franquicia un campeonato al anotar 50 puntos en un juego decisivo de las NBA Finals—, el proceso no puede hacerse con prisas. No se trata sólo de traspasar a una superestrella. Es enviar lejos al sol alrededor del cual la organización ha orbitado durante una década. No sólo querrán una compensación acorde a lo que están entregando; querrán estar mil por ciento seguros de que el acuerdo es el correcto. Resulta muy difícil imaginar al GM Jon Horst tomando una decisión de ese calibre bajo la presión que implica una fecha límite que vence en apenas ocho días. Mannix lo resumió mejor el martes: “El dinero inteligente sigue diciendo que los Bucks esperarán hasta el offseason para tomar una decisión sobre Antetokounmpo, cuando no exista la presión del reloj”.
Además de todo eso, esperar hasta el offseason maximizaría el retorno para los Bucks y les daría más opciones. Bajo el actual CBA ya es complicado concretar cualquier tipo de traspaso que involucre un salario máximo como el de Antetokounmpo. Y lo es aún más para equipos contendientes con nóminas elevadas, es decir, los conjuntos con mayor probabilidad de perseguir a la superestrella griega. Con la fecha límite encima, los interesados están limitados en qué tan creativos pueden ser al armar paquetes de intercambio.
A diferencia de Nico Harrison en Dallas, lo más probable es que Milwaukee busque una clásica guerra de ofertas por los servicios de Antetokounmpo. Hacerlo en verano permitiría que todos los equipos interesados se concentren por completo en construir la mejor propuesta posible, en lugar de tener que equilibrar ese esfuerzo con todas las variables de una temporada de la NBA en curso.
Con base en el panorama actual de pretendientes, también le conviene a Milwaukee esperar a ver cómo se resuelve esta campaña. Los Warriors han sido vinculados desde hace tiempo con Antetokounmpo y, el martes, Sports Illustrated reportó que Golden State mostró interés en ofrecer a Jonathan Kuminga, al lesionado Jimmy Butler y un “caché” de selecciones del Draft por Giannis. Es un paquete sólido, pero el GM Mike Dunleavy ha evitado de forma consistente poner sobre la mesa las selecciones más valiosas de los Dubs, anticipando el inevitable declive post–Stephen Curry. ¿Qué cambia si la lesión de Butler provoca que los Warriors se queden cortos y el equipo llegue al offseason en modo de desesperación?
El verano incluso podría generar más socios potenciales de los que existen ahora mismo. El Thunder y los Spurs, por ejemplo, no harán un movimiento a media temporada por Antetokounmpo pese a tener la capacidad de superar la mayoría de las ofertas, simplemente porque hoy están bien posicionados en la tabla. Pero si OKC no logra defender su título, o si el joven núcleo de San Antonio demuestra que aún no está listo para competir, no sería difícil imaginar a ambos entrando en la pelea. Los Bucks estarían encantados de exprimir a los Spurs por Stephon Castle o al Thunder por cualquiera de sus innumerables selecciones valiosas, en lugar de forzar la situación en los próximos días.
Hay muchas formas en las que este escenario puede desarrollarse. Pero un traspaso antes de la fecha límite simplemente no parece estar en las cartas. Las probabilidades de que los Bucks obtengan un rescate digno de un rey por Antetokounmpo son astronómicamente más altas si buscan moverlo en el offseason, y no existe una razón real para apresurar un acuerdo ahora mismo, salvo que aparezca una oferta absolutamente deslumbrante.
Sería emocionante ver a Antetokounmpo llegar a un equipo donde pueda influir de inmediato en la carrera de playoffs de esta temporada. Pero no cuenten con ello.