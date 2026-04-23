Jaime Jaquez Jr. y su mejor año en la NBA: La temporada de la respuesta
Jaime Jaquez Jr. terminó la temporada 2024-25 como un fantasma. No por falta de talento, sino porque Erik Spoelstra simplemente dejó de contar con él. En los playoffs ante Cleveland, jugó un minuto en el Juego 1, cero en el Juego 2 y cinco en el Juego 3. El mismo jugador que un año antes había sido nombrado al Mejor Quinteto de Novatos de la NBA no encontraba lugar en la rotación. Todo eso hizo que la temporada 2025-26 fuera más que una buena campaña. Fue una respuesta.
Jaquez llegó a la NBA en 2023 como la elección 18 del draft, el pick más alto en la historia para un jugador de ascendencia mexicana. Creció en Camarillo, California, con raíces familiares de Sinaloa y Durango que se remontan a 1926. Jugó cuatro temporadas en UCLA, donde terminó como el octavo máximo anotador histórico del programa con 1,802 puntos, y en su último año ganó el premio al Jugador del Año de la Pac-12, el segundo mexicano en lograrlo después de Jorge Gutiérrez en 2012. Los expertos lo veían como elección de segunda ronda. Los Heat lo tomaron en la primera.
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Su temporada de novato justificó esa apuesta. Promedió 11.9 puntos, 3.8 rebotes y 2.6 asistencias en 28 minutos por partido. Ganó el Premio al Mejor Rookie del Mes en dos ocasiones consecutivas y fue el primer jugador mexicano en participar en el Rising Star del All-Star Weekend. Su versatilidad, su capacidad para generar sus propios tiros y su inteligencia defensiva lo convirtieron en un favorito inmediato de la afición del Heat. La promesa era enorme.
La segunda temporada fue un colapso. Una lesión a mediados de año redujo sus minutos. El traspaso de Jimmy Butler a Golden State y la llegada de Andrew Wiggins cambiaron la rotación. Spoelstra comenzó a darle prioridad a otros aleros y Jaquez quedó fuera del esquema. Sus promedios cayeron a 8.6 puntos en apenas 20.7 minutos por partido en 47 juegos. Y cuando llegó el momento más importante, los playoffs ante Cleveland, el entrenador directamente lo dejó afuera. Jaquez terminó esa temporada con 41 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias en el último partido de la temporada regular, un juego sin importancia ante los Wizards donde los titulares no jugaron. Fue el marcador más alto en un solo partido por un mexicano en la historia de la NBA. Y nadie le prestó atención porque ya no importaba.
Lo que hizo en el verano de 2025 fue responder. Spoelstra lo había retado públicamente a crecer durante la temporada baja. Jaquez trabajó. Y en la temporada 2025-26 regresó convertido en otra cosa. Sin arrancar un solo partido como titular en toda la campaña, se convirtió en el motor de la segunda unidad del Heat. Promedió 15.4 puntos, 5 rebotes y 4.7 asistencias por partido en 75 juegos, cifras máximas en su carrera en todas las categorías. Superó los 20 puntos en 22 partidos. Tuvo seis doble-dobles. Terminó la temporada con una racha de 64 puntos en los últimos tres partidos, con 28 de 40 en tiros de campo. El Heat terminó décimo en el Este con marca de 45-37 y llegó al Play-In.
La temporada fue tan buena que lo convirtió en finalista al premio al Mejor Sexto Hombre del Año, el segundo lugar de la votación detrás de Keldon Johnson, de los Spurs. Johnson tiene el respaldo de jugar en un equipo de 62 victorias junto a Wembanyama, lo que históricamente favorece a los candidatos en ese premio. Jaquez hizo sus números en un equipo que perdió a Butler y tuvo que reinventarse, sin estar en la alineación titular ni un solo partido. El hecho de que los votantes lo pusieran segundo en la lista es un reconocimiento tan importante como el trofeo en sí.
Jaquez tiene 25 años y su contrato de novato termina después de la próxima temporada. El Heat ya tiene la opción de extenderlo antes de que llegue a agencia libre restringida, donde todo indica que recibirá ofertas cercanas a los 90 millones de dólares por cuatro años. El jugador que en 2025 no encontraba cinco minutos en playoffs es hoy uno de los mejores sextos hombres de la NBA. Cayó hasta el fondo y encontró su mejor versión ahí abajo.