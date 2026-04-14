Gabriela Jaquez, seleccionada por Chicago Sky en el pick 5 del Draft de la WNBA
El sueño se hizo realidad: La basquetbolista mexicoamericana Gabriela Jaquez fue seleccionada con el pick número 5 del Draft 2026 de la WNBA por las Chicago Sky, confirmándose así como una de las jugadoras más destacadas del basquetbol estadounidense
Jaquez llega a la WNBA tras un cierre de carrera universitaria brillante con UCLA, coronado con el campeonato de la NCAA, donde fue una de las figuras clave del equipo. Su rendimiento en el torneo ayudó a su proyección, consolidándose como una jugadora decisiva y que era una de las piezas deseadas de este Draft.
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Jaquez destacó particularmente en el juego en el que UCLA ganó su primer título nacional de basquetbol femenil de la NCAA, el pasado 5 de abril de 2026, cuando vencieron 79-51 a South Carolina.
La elección de Gabriela Jaquez por parte de las Sky responde a la reconstrucción que atraviesa Chicago, franquicia que ha realizado múltiples movimientos en la offseason para reforzar su plantilla. La quinteta de la ciudad de los vientos destacó su perfil como una jugadora versátil, capaz de anotar en distintos niveles y adaptarse a diferentes roles dentro del sistema del equipo.
Con esta selección, Gabriela Jaquez no solo inicia su camino en la WNBA, sino que también se consolida como un referente para el talento mexicoamericano en el deporte, compartiendo con su hermano Jaime Jaquez Jr., jugador de la NBA con el Miami Heat.