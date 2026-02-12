¿Jalen Duren se perderá el NBA All-Star Game por la pelea entre Pistons y Hornets?
La noche del lunes, los Pistons y los Hornets protagonizaron una pelea poco común, una verdadera batalla sobre la duela.
Los centros Jalen Duren y Moussa Diabaté encendieron la mecha tras un intercambio físico entre ambos. Duren le metió la mano en el rostro a Diabaté y el pívot de Charlotte respondió lanzando un golpe al jugador de Detroit. Miles Bridges e Isaiah Stewart también se involucraron y terminaron enfrentándose entre ellos. Fue una pelea explosiva, del tipo que la NBA solo ve una vez por temporada —si acaso—, y una situación en la que era evidente que habría suspensiones y multas.
Te puede interesar: La NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets
El miércoles, la NBA dio a conocer los castigos. Duren recibió dos partidos; Diabaté y Bridges, cuatro cada uno; y Stewart, siete, en parte debido a su historial previo de suspensiones. Son sanciones considerables para sus respectivos equipos; particularmente Stewart se perderá una racha complicada de encuentros para los Pistons. Pero dada la naturaleza violenta del altercado, pocos pueden argumentar que el castigo no corresponde a la falta.
El momento, sin embargo, no es el mejor para Duren. El pívot de 22 años obtuvo su primera selección al All-Star este año, comandando la pintura del Detroit, primer sembrado, con promedios de 17.7 puntos y 10.4 rebotes por partido, además de desplegar la mejor defensa de su joven carrera. En términos de valor para el equipo, es clave que su suspensión haya sido la más ligera del grupo: es un socio fundamental para el candidato al MVP, Cade Cunningham.
El problema es que los Pistons solo tienen un partido restante antes del receso por el All-Star, lo que significa que Duren llegará al fin de semana del 2026 NBA All-Star en Los Ángeles aún bajo suspensión. ¿Qué implica eso para su estatus y posible participación en el propio All-Star Game?
Resulta que no implica absolutamente nada. Duren podrá participar en el 2026 NBA All-Star Game aunque no haya cumplido por completo su suspensión cuando se dispute el encuentro. Un portavoz de la liga confirmó su elegibilidad en declaraciones a Coty M. Davis, de The Detroit News.
“Sin embargo, una suspensión no impediría que Duren juegue en el NBA All-Star Game del domingo en Los Ángeles”, escribió Davis el martes.
El insider de la NBA Chris Haynes reportó lo mismo el miércoles por la mañana y añadió que Duren también podría participar en el concurso de clavadas. Inicialmente, Duren había sido anunciado como competidor para el concurso de este año, pero no apareció en la alineación final revelada por la NBA el fin de semana pasado, por lo que no está claro si planea participar el sábado por la noche.
En cuanto a por qué Duren puede jugar el All-Star pese a estar suspendido, no se ha ofrecido una explicación específica. Sin embargo, los estatutos de la NBA establecen lo siguiente respecto a jugadores o miembros del staff suspendidos:
“Si un jugador, coach o asistente es suspendido para uno o más partidos, no podrá en ningún momento, antes, durante o después de dicho partido o partidos, aparecer en ninguna parte de la arena o las gradas donde su equipo esté jugando”.
Como se puede observar, no se menciona ninguna actividad de la liga como el All-Star Game, sino únicamente que la persona suspendida no puede estar presente cuando “su equipo” esté jugando.
Una situación peculiar dada la cercanía de los hechos, pero todo indica que Duren no se perderá su primera experiencia en un All-Star.