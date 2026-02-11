La NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets
Isaiah Stewart, alero de los Detroit Pistons, fue suspendido este miércoles siete partidos por la NBA, y se suma a otros tres jugadores sancionados por una pelea que se desató el lunes en un partido entre Detroit y Charlotte.
El castigo de Stewart se produjo por abandonar la zona de banquillo, entrar agresivamente en un altercado en la duela y pelear.
Te puede interesar: ¿Qué es la crisis del tanking en la NBA y cómo se puede arreglar?
La liga afirmó que la duración de la suspensión se basó, en parte, en su historial de reiteradas conductas antideportivas.
Los aleros de los Charlotte Hornets, Miles Bridges y Moussa Diabaté, fueron suspendidos cuatro partidos cada uno por pelear e intensificar el altercado, mientras que el pívot de Detroit, Jalen Duren, fue suspendido por dos por estar en el origen del enfrentamiento.
Los cuatro jugadores recibieron faltas técnicas y fueron expulsados del encuentro a 7:09 del final del tercer cuarto durante la victoria de Detroit por 110-104 sobre los Hornets, el lunes en Charlotte.
La pelea estalló cuando Diabaté cometió una falta defensiva sobre Duren y luego lo encaró, lo que derivó en una mano al rostro por parte de Duren y posteriormente un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.
Los cuatro jugadores comenzarán a cumplir sus suspensiones este miércoles. Stewart y Duren estarán ausentes cuando los Pistons visiten Toronto y Bridges y Diabaté no estarán cuando Charlotte reciba a Atlanta.
AFP