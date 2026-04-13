Jaquez y Valenzuela, dos caminos opuestos para llegar al Draft de la WNBA
El lunes 13 de abril, las luces de The Shed en Hudson Yards, Nueva York, iluminarán un momento sin precedentes para el deporte mexicano.
Por primera vez, dos jugadoras mexicanas, Mariana Valenzuela y Gabriela Jaquez, se perfilan para ser seleccionadas en el Draft de la WNBA.
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Aunque ambas comparten el objetivo de consolidarse en la liga de baloncesto femenino más competitiva del planeta, sus trayectorias representan las dos caras de una misma moneda. Valenzuela, forjada en la resiliencia ante un sistema federativo nacional históricamente inestable, y Jaquez pulida por la maquinaria deportiva más sofisticada y eficiente de los Estados Unidos.
Este hito ocurre en un momento de efervescencia para la liga, que con la llegada de nuevas franquicias como Toronto Tempo y Portland Fire, ha ampliado las oportunidades para el talento internacional.
La historia de Mariana Valenzuela es, ante todo, una de superación ante las carencias estructurales. Originaria de Mazatlán, Sinaloa, la jugadora de 1.88 metros de estatura creció en un entorno donde el baloncesto femenino profesional era una aspiración lejana y el sistema de federaciones en México atravesaba constantes conflictos internos que dificultaban el desarrollo de procesos a largo plazo.
Ante la falta de una infraestructura sólida en México, la carrera de Valenzuela encontró su salvación en programas externos. Su paso por la Academia Conade fue un primer paso, pero el verdadero punto de inflexión fue su inclusión en el NBA Academy Women’s Program.
Participar en campamentos internacionales en Latinoamérica y sesiones durante el Final Four de la NCAA le permitió "saltarse" los problemas federativos locales y exponerse directamente ante los reclutadores estadounidenses.
Para asegurar su lugar en la División I de la NCAA, Mariana tuvo que dejar México y cursar su etapa preparatoria en Montverde Academy, Florida. Allí, se enfrentó por primera vez al rigor del sistema estadounidense, logrando posicionarse como la jugadora número 18 en su posición a nivel nacional según ESPN HoopGurlz para la clase de 2021 .
Su llegada a Florida State University (FSU) parecía el inicio de un camino despejado, pero la adversidad volvió a aparecer. El 2 de julio de 2023, mientras representaba a México en la FIBA AmeriCup contra Canadá, sufrió una grave lesión de rodilla que la dejó fuera de las canchas durante toda la temporada 2023-24 .
Este golpe, que podría haber terminado con la carrera de muchos atletas, solo reforzó su resiliencia.
Tras su recuperación, Valenzuela tomó la decisión estratégica de transferirse a Seton Hall para su temporada de graduación. La sinaloense vio su mejor versión. Promedió 12.3 puntos y 7.2 rebotes por partido, y fue selección unánime para el Primer Equipo All-Big East.
Su capacidad para encestar 1.8 triples por partido con un 37.7% de efectividad la ha colocado en el radar de la WNBA como una especialista en espaciamiento ofensivo, proyectada para ser elegida entre la segunda y tercera ronda del draft.
Gabriela Jaquez, por otro lado, es la culminación de un sistema que funciona a la perfección. Nacida en California, Jaquez creció en el corazón de la maquinaria deportiva estadounidense, rodeada de una infraestructura diseñada para producir atletas de élite.
Hija de Angela y Jaime Jaquez Sr, ambos exjugadores de Concordia University, Gabriela nació en una dinastía del baloncesto. Su hermano, Jaime Jaquez Jr, estrella de los Miami Heat, fue su principal referente y compañero de entrenamientos físicos en California
Gabriela nunca tuvo que preocuparse por la falta de visibilidad o de competencia. Desde la escuela primaria, sus metas estaban escritas en papel y respaldadas por un entorno que le proporcionaba todas las herramientas para alcanzarlas .
En UCLA, Jaquez se ganó el apodo de All Gas Gabs por su motor incansable y su ética de trabajo. Gabriela se convirtió en una navaja suiza defensiva y ofensiva. Su versatilidad le permite defender múltiples posiciones y destacar en las jugadas de esfuerzo, como rebotes ofensivos, robos y cortes al aro sin balón.
Su temporada senior fue el testimonio definitivo de su preparación.
Lideró a las Bruins a su primer campeonato nacional en 2026, firmando una actuación histórica en la final contra South Carolina con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.
Esta exhibición bajo presión disparó su valor en el draft, elevándola de ser una probable selección de segunda ronda a una garantía de primera ronda (Top 12).
El contraste entre ambas jugadoras también se refleja en su análisis técnico. Los equipos que busquen a Valenzuela estarán adquiriendo inteligencia táctica y un tiro exterior de élite para una jugadora de su estatura.
Por el contrario, los equipos que seleccionen a Jaquez estarán buscando una jugadora de impacto total, capaz de cambiar la cultura de un equipo con su intensidad defensiva y su versatilidad para jugar en el perímetro o cerca del aro.
La expansión de la WNBA a 15 equipos ha sido un factor determinante. La creación de 22 nuevos puestos en los rosters de la liga permite que perfiles tan diversos como los de Valenzuela y Jaquez tengan un espacio real para competir.