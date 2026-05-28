Jared McCain: Cómo el Thunder despojó a los 76ers de una pieza crucial para los playoffs
Con Jalen Williams y Ajay Mitchell lidiando ambos con lesiones antes de un crucial Juego 5 entre el Thunder y los Spurs, Oklahoma City tenía un espacio vacío en su alineación titular. El mundo del basquetbol se quedó preguntándose: ¿a quién elegiría el coach Mark Daigneault para completar su quinteta inicial? Quizá a Alex Caruso, el jugador de rol de élite que ha estado encendido desde el perímetro contra San Antonio. O tal vez a Cason Wallace, líder de la liga en robos esta temporada y quien obtuvo su primera selección al All-Defense.
En cambio, Daigneault optó por el miembro más nuevo del equipo, y fue la decisión correcta.
Jared McCain, adquirido en la fecha límite de cambios de este año procedente de los 76ers, fue llamado para ingresar a la alineación titular. Hasta ese momento había sido excelente saliendo desde la banca como creador desde el perímetro para el Thunder y fue el héroe de la victoria en el Juego 3. La decisión de Daigneault de ponerlo como titular no estaba exenta de riesgos inherentes; McCain había hecho la mayor parte de su daño manejando el balón y ahora tendría la tarea de jugar sin él junto a Shai Gilgeous-Alexander como integrante del quinteto inicial.
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Pero, por supuesto, no había razón para preocuparse. Este es el Thunder, el campeón defensor que ha acertado en cada movimiento durante dos temporadas consecutivas.
McCain volvió a jugar bien en la primera titularidad de playoffs de su carrera. Anotó 20 puntos con 7 de 19 tiros de campo, incluidos 3 de 9 desde la línea de tres puntos. Se defendió bien ante un equipo de Spurs lleno de atletas sobresalientes y una superestrella anormalmente alta. No fue su mejor partido con el uniforme del Thunder, pero para un jugador que disputaba apenas su tercera aparición como titular desde que llegó a OKC, en el juego más importante de la temporada, McCain dio un paso al frente de enorme manera.
Eso refleja sus constantes contribuciones para los favoritos al campeonato. Sin McCain, el Thunder podría no estar en esta posición; hay al menos dos juegos a los que podemos señalar y decir que McCain cambió el rumbo para llevar a OKC a la victoria. El jugador de 22 años ha alterado fundamentalmente la carrera por el campeonato con su desempeño hasta este punto, y apenas le costó algo a su nuevo equipo.
¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo, exactamente, un Thunder ya repleto de talento logró arrebatar una pieza importante para playoffs de otro contendiente de postemporada de la Conferencia Este prácticamente por nada? Revisemos el cambio de febrero que llevó a McCain a la ciudad desde Philadelphia, negociado entre el gerente general de OKC, Sam Presti, y el presidente de los Sixers, Daryl Morey, quien dejó la organización después de que el equipo fuera barrido por los Knicks en la segunda ronda.
Términos del trade entre Thunder y 76ers por Jared McCain
Primero, repasemos los términos del acuerdo que afectaría la carrera por el campeonato.
El 4 de febrero, los 76ers cambiaron a McCain al Thunder. A cambio, OKC envió cuatro selecciones del draft: la selección de primera ronda de 2026 de los Rockets (que terminó siendo la número 22 global), una selección de segunda ronda de 2027 y dos selecciones de segunda ronda de 2028. La segunda ronda de 2027 será la mejor entre las selecciones del Thunder, Pacers, Rockets y Heat; una de las segundas rondas de 2028 provendrá de OKC y la otra llegará desde Milwaukee.
Philadelphia no poseía una selección de primera ronda en el Draft de 2026 hasta este cambio. ¿Por qué? Debido a un trade previo con… ¡el Thunder! En 2020, uno de los primeros movimientos de Morey como líder de la oficina principal de Philadelphia fue enviar a Al Horford y dos selecciones (incluida la de primera ronda de 2026) a OKC a cambio de Danny Green. Las huellas de Presti están por todas partes.
En resumen: los Sixers cambiaron a McCain, de 22 años y con dos temporadas restantes en su contrato, por un puñado de selecciones del draft, de las cuales solo una terminará en la primera ronda.
Por qué los 76ers cambiaron a McCain
Lo que nos lleva a la pregunta más importante: independientemente de lo que recibieron a cambio, ¿por qué los 76ers cambiaron a McCain? Fue una selección de primera ronda en el Draft de 2024 y jugó bien como novato antes de sufrir una lesión de menisco que acortó su primera temporada. Más allá de ese contexto, es una duda razonable después de verlo brillar en situaciones de alta presión como parte de unas intensas Finales de Conferencia.
Tenemos nuestras propias ideas sobre el tema. Pero primero, esto fue lo que dijo Morey después del acuerdo.
“Vemos a Jared como alguien que probablemente ayudará más a un equipo en el futuro”, dijo. “Creo que tiene un futuro brillante. Pensamos que las selecciones del draft que obtuvimos nos ayudarán más en el futuro y también podrían habernos ayudado en esta fecha límite. Las selecciones que conseguimos fueron ofrecidas a muchos equipos y no se materializó nada por un jugador que pensábamos que podría marcar la diferencia con esas selecciones ahora mismo. Pero sentimos que, mirando hacia adelante, esas selecciones nos ayudarán a construir el equipo de una buena manera en el futuro.”
Quitando el beneficio de la retrospectiva, es una explicación relativamente razonable. Los Sixers no tenían muchos activos de draft para añadir al roster y por eso cedieron a McCain para reabastecer ese arsenal. Los 76ers también tenían un incentivo financiero para desprenderse de McCain, incluso con su salario relativamente modesto. El trade con OKC, en el que no recibieron jugadores de regreso, colocó discretamente a Philadelphia por debajo del impuesto de lujo.
Desafortunadamente, más tarde en esa misma conferencia de prensa, Morey dejó una cita históricamente mala que perseguirá a la franquicia durante años, aunque él ya no esté ahí.
A Morey se le preguntó directamente por qué sintió la necesidad de cambiar a McCain esta temporada si no tenía un acuerdo listo para utilizar los activos obtenidos a cambio del jugador.
“Aprecio esa perspectiva”, respondió Morey. “Estoy bastante convencido de que vendimos en el punto más alto. Obviamente el tiempo lo dirá. No estábamos buscando venderlo, seré franco. Los equipos vinieron hacia nosotros con ofertas agresivas por él. ... Creímos que este retorno estaba por encima de lo que podríamos obtener para el valor futuro de nuestra franquicia. El único punto más alto habría sido durante su racha de la temporada pasada. De otro modo, sí sentimos que calculamos bien el momento.”
Solo han pasado unos cuantos meses y esa cita ya envejeció muy mal. Un jugador capaz de disputar minutos importantes de playoffs para un contendiente al campeonato vale mucho más de lo que el Thunder entregó por McCain. ¿Un jugador así, apenas en su segunda temporada en la NBA, con abundante talento natural para anotar y todavía mucho margen de crecimiento? Para ciertos equipos, los 76ers podrían haber puesto el precio que quisieran.
El encaje a largo plazo de McCain en Philadelphia era incierto. Tyrese Maxey y VJ Edgecombe son el futuro del backcourt y ambos son algo similares a McCain como guards de menor estatura capaces de anotar. Cambiar a McCain para despejar ese congestionamiento es una decisión defendible, especialmente considerando que tuvo enormes dificultades al inicio de su segunda campaña; al momento del trade, McCain promediaba 6.6 puntos por partido mientras lanzaba por debajo del 40% en tiros de dos puntos.
Ahora, sin embargo, el movimiento luce precipitado y de corto plazo.
Está claro que el Thunder despojó a los 76ers
Como si los ricos necesitaran hacerse aún más ricos, esto está demostrando ser un movimiento cada día más brillante por parte de OKC.
McCain ha salvado al Thunder en varias ocasiones durante esta carrera de playoffs. Eso, por sí solo, ya hace que valga las selecciones que la gerencia entregó por él, y esas selecciones prácticamente no tenían valor para OKC de todos modos. El Thunder tenía previsto poseer tres selecciones de primera ronda en este draft y cedió la peor de ellas a Philadelphia. ¡Incluso logró conservar la propia selección de los Sixers, que terminó siendo mejor que la que entregó! Las selecciones de segunda ronda son moneda útil para concretar acuerdos, pero en la práctica tienen poco valor para OKC considerando que la franquicia posee los derechos de 13 selecciones de primera ronda en los próximos seis años y aún más selecciones de segunda ronda. Simplemente no podrán quedarse con todos esos jugadores.
En un panorama más amplio, McCain encaja perfectamente con lo que necesita este roster. La única “debilidad” del equipo campeón del año pasado era la falta de anotadores puros fuera de SGA y Williams. La irrupción de Mitchell este año ayudó a solucionar ese problema y McCain lo resolvió definitivamente. Con 22 años está en la línea temporal correcta y, con dos opciones de equipo en las próximas dos temporadas, no ganará más de 6.8 millones de dólares anuales. McCain es bueno, joven, barato y cubre una necesidad del equipo. Ese es el jugador perfecto para un equipo que intenta competir cada año por campeonatos. Y el Thunder prácticamente no entregó nada para conseguirlo.
Encima de todo, McCain se ha integrado al vestidor sin ningún problema.
“Creo que es un ser humano especial”, dijo el centro del Thunder Isaiah Hartenstein después de la victoria del Juego 5 el martes por la noche. “Creo que, en general, nadie cambiará la forma en que es. Nunca he visto a alguien tan feliz todos los días.”
Qué negociación de Presti y qué error de Morey. Los 76ers no vendieron caro a McCain: lo vendieron barato. Posiblemente tan barato como podían, considerando lo bueno que fue como novato y cómo sus dificultades al inicio de la temporada parecen haber sido solo un bache, más que un tramo definitorio de su carrera.
OKC está cosechando las recompensas y McCain tiene la oportunidad de desempeñar un papel importante para llevar al Thunder a unas segundas Finales consecutivas. Todo a partir de un trade realizado en febrero.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/05/2026, traducido al español para SI México.