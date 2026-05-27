NBA: Shai Gilgeous-Alexander respondió y el Thunder está a un triunfo de las Finales
El Juego 5 de las Finales del Oeste fue el partido más completo del Thunder en toda la serie. Oklahoma City ganó 127-114 en el Paycom Center y tomó una ventaja de 3-2 que pone a los Spurs al borde de la eliminación. Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein dominaron la pintura y limitaron el juego de Wembanyama, mientras Shai Gilgeous-Alexander superó un inicio con pérdidas de balón para anotar al menos 30 puntos por segunda vez en la serie.
El partido lo definió el segundo cuarto. Oklahoma City anotó 40 puntos en ese periodo, igualando el total de puntos que tardaron casi todo el partido en alcanzar en el Juego 4, y llegaron al descanso ganando 69-58. En la segunda mitad, SGA abrió el tercer cuarto con un triple de paso atrás para poner el marcador 76-58 y desde ahí el partido nunca volvió a estar en duda. Los Spurs intentaron recortar con una racha de 14-2 que puso el marcador 87-79, pero el Thunder respondió y cerró el partido con autoridad.
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SGA terminó con 32 puntos y 9 asistencias, perfecto desde la línea de tiros libres con 16 de 17. Holmgren aportó 16 puntos y 11 rebotes. Hartenstein fue el hombre del partido con 12 puntos, 15 rebotes y 4 asistencias, el mejor juego de la serie para cualquier jugador que no sea Wembanyama o SGA. Alex Caruso sumó 22 puntos con 4 de 8 en triples desde la banca. El Thunder también tuvo que improvisar en el quinteto inicial: con Jalen Williams y Ajay Mitchell fuera por lesión, el entrenador Mark Daigneault arrancó con Jared McCain en el cinco titular junto a SGA, Luguentz Dort, Holmgren y Hartenstein, y el cambio funcionó.
Por los Spurs, Stephon Castle fue el más activo con 24 puntos, 6 asistencias y 3 robos en su mejor partido de la serie. Wembanyama terminó con 20 puntos, su peor noche de anotación en estas Finales del Oeste, con solo 4 de 15 en tiros de campo. El francés intentó cambiar el partido desde el esfuerzo, con 12 puntos desde la línea de tiros libres y 3 bloqueos, pero sin De’Aaron Fox ni Dylan Harper al nivel que mostraron en los primeros cuatro juegos, los Spurs no tuvieron suficiente. Antes del partido, el entrenador Mitch Johnson fue consultado sobre los cánticos de “We Want Wemby” que retumbaron en Nueva York la noche anterior. “Sé que Nueva York está en llamas, llevan una temporada de playoffs increíble”, dijo Johnson. “Pero por mi parte, estoy muy enfocado en lo que tenemos aquí delante.”
El Juego 6 es el jueves a las 6:30 PM hora de México en San Antonio, donde los Spurs no han perdido en estos playoffs. El Thunder tiene un récord de 13-5 tras una derrota en estos playoffs, y una de esas derrotas fue precisamente el Juego 1 de esta serie. San Antonio necesita ganar en casa para forzar un Juego 7 de vuelta en Oklahoma City. El Thunder llega con la oportunidad de cerrar la serie y regresar a las Finales de la NBA por segundo año consecutivo.