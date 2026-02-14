Juego de Estrellas NBA: Todo lo que necesitas saber del All-Star Weekend
El All-Star Weekend ya está aquí y concentrará múltiples actividades en un lapso de tres días. El escenario principal será el Intuit Dome, en Los Ángeles, que albergará el clásico de media temporada en el evento más grande realizado hasta ahora en la nueva casa de los Los Angeles Clippers.
A continuación, una guía rápida con los eventos más importantes del fin de semana y sus horarios.
Agenda del NBA All-Star Weekend
NBA Creator Cup
Jueves 12 de febrero
Transmisión: NBA App, NBA.com y @NBA en YouTube
La Creator Cup presentará un torneo 3 contra 3 con destacados creadores de contenido en redes sociales. El certamen de cuatro equipos se llevará a cabo en el LA Convention Center y servirá como antesala al grueso de las actividades.
All-Star Celebrity Game
Viernes 13 de febrero
El tradicional partido de celebridades abrirá la jornada del viernes por la noche. Entre los participantes estarán Keegan-Michael Key, Simu Liu, Taylor Frankie Paul, Shams Charania y Amon-Ra St. Brown. Como entrenadores figuran el dos veces MVP Giannis Antetokounmpo y la estrella de MLB Mookie Betts.
Rising Stars Game
Viernes 13 de febrero
El Rising Stars adoptará este año un formato de torneo con cuatro equipos. Carmelo Anthony, Tracy McGrady y Vince Carter estarán al frente de conjuntos integrados por jugadores de primer y segundo año, mientras que Austin Rivers dirigirá un equipo compuesto por elementos de la G League.
Stephon Castle liderará el equipo de Anthony; Kon Knueppel y Kel’El Ware encabezarán al Team T-Mac; mientras que VJ Edgecombe, Derik Queen y Kyshawn George comandarán el conjunto de Carter. El roster de Rivers contará con el tres veces campeón del concurso de clavadas Mac McClung.
El Team Melo y el Team Austin iniciarán a las 9:00 p.m., seguido por el duelo entre Team T-Mac y Team Vince a las 9:55 p.m. El juego por el campeonato está programado para comenzar a las 10:35 p.m. ET.
NBA HBCU Classic
Viernes 13 de febrero
El HBCU Classic pondrá punto final a las actividades del viernes por la noche y se disputará en el Kia Forum, con el tip-off programado para las 11 p.m. ET. Hampton University se medirá ante North Carolina A&T State University en la quinta edición del NBA HBCU Classic, un evento que busca destacar el talento y la tradición de las históricas universidades afroamericanas.
Concurso de tiros de tres
Sábado 14 de febrero
El concurso de triples abrirá la jornada sabatina con un cartel de alto calibre, que incluso incluye a un jugador en proceso de recuperación tras una rotura del tendón de Aquiles. El dos veces campeón Damian Lillard participará pese a estar fuera por el resto de la temporada tras la lesión sufrida el año pasado.
Lillard competirá ante Kon Knueppel, Devin Booker, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis y Norman Powell, en una competencia que promete alto volumen de puntos y espectáculo puro desde el perímetro.
Shooting Stars Challenge
Sábado 14 de febrero
Después de formar parte del All-Star Weekend entre 2004 y 2015, el Shooting Stars Challenge regresa en 2026. El formato contempla cuatro equipos de tres integrantes y se desarrollará en dos rondas. Cada equipo contará con 70 segundos para sumar puntos encestando desde siete ubicaciones distintas en la duela, con un orden de tiro previamente establecido entre sus miembros.
Los equipos son los siguientes:
- Team All-Star: Scottie Barnes, Chet Holmgren y Richard Hamilton
- Team Cameron: Jalen Johnson, Kon Knueppel y Corey Maggette
- Team Harper: Dylan Harper, Ron Harper Jr. y Ron Harper
- Team Knicks: Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y Allan Houston
El Shooting Stars Challenge se llevará a cabo inmediatamente después del concurso de triples, completando así una cartelera sabatina cargada de nostalgia y talento actual.
Concurso de clavadas
Sábado 14 de febrero
El concurso de clavadas cerrará la actividad del sábado por la noche y, por primera vez en años, habrá nuevo campeón. El tres veces monarca defensor Mac McClung no participará en 2026, abriendo la puerta a una nueva generación de protagonistas.
En su lugar estarán el alero de los San Antonio Spurs Carter Bryant, el delantero del Miami Heat Keshad Johnson, el guardia del Orlando Magic Jase Richardson y el pívot de los Los Angeles Lakers Jaxson Hayes. El evento comenzará inmediatamente después del Shooting Stars Challenge.
NBA G League Next Up Game
Domingo 15 de febrero
La G League celebrará su propia versión del All-Star unas horas antes del plato fuerte de la NBA. El LA Convention Center será sede del torneo, que contará con cuatro equipos enfrentándose en formato de eliminación directa.
NBA All-Star Game
Domingo 15 de febrero
El NBA All-Star Game 2026 estrenará formato: tres equipos —dos representando a Estados Unidos y uno al resto del mundo— disputarán una serie de cuatro partidos de 12 minutos cada uno. Los conjuntos serán USA Stars, USA Stripes y Team World.
En el juego inaugural, USA Stars se medirá ante Team World; el ganador avanzará para enfrentar a USA Stripes en el segundo partido. El tercer encuentro enfrentará al perdedor del Juego 1 contra USA Stripes.
Los dos equipos con mejor récord avanzarán al partido por el campeonato, programado tentativamente para las 7:10 p.m. ET. En caso de triple empate (1-1), el criterio de desempate será el diferencial de puntos.
Rosters del All-Star Game
USA Stars: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey | Coach: J. B. Bickerstaff
USA Stripes: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell y Norman Powell | Coach: Mitch Johnson
Team World: Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Dončić, Nikola Jokić, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns y Victor Wembanyama | Coach: Darko Rajaković
Con formato renovado y talento global en vitrina, el All-Star Weekend apunta a ofrecer un espectáculo distinto, con más competitividad y narrativa internacional en el centro del escenario.